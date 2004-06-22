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Постер фильма Свои
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7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Свои

Свои

Svoi 18+
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О фильме

Август 1941 года. Во время наступления на Псковскую область немцы захватывают в плен немало советских солдат. В их числе оказываются политрук Лившиц, чекист Толя и снайпер Митька Блинов. Неподалеку расположен хутор, где живет семья Блинова, поэтому пленные решают сбежать и укрыться там до лучших времен. Однако герои не знают, что деревня давно находится в руках фашистов. Местным жителям ничего не остается, как подчиняться приказам захватчиков. Отец Митьки занимает должность старосты, но, когда в его дверь стучатся беглецы, прячет их в сарае. Политрук и чекист ждут от старика подвоха, но, вопреки их опасениям, хозяин дома не собирается сдавать своих немцам. Зато Митька ставит их всех под угрозу, решив приударить за соседкой Катериной…

  • Журнал «Афиша» включил картину в список из ста главных российских фильмов. 
  • Роль Ивана Блинова принесла Богдану Ступке номинацию на премию Европейской киноакадемии. 
  • Съемки фильма проходили в Псковской области. Специально для съемок в одну из деревень привезли и установили старые сараи и баню. 
  • Фильм получил целый ряд престижных наград: 26-го Московского международного кинофестиваля, премии «Золотой орел», «Ника» и «Золотой овен», Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Август 1941-го. Линия фронта ушла на восток... Трое сбежали из плена. Им некуда податься. Кругом – враги. Лес полон страхов. Болота – затягивают. В деревне – Старик. Кто он? Чужой? Свой? Кто они для него? Чужие? Свои? Они – в его власти. Их можно убить. Их можно сдать в комендатуру. Но один из них – его сын. Младший. Любимый. Снайпер.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 22 июня 2004
Дата выхода
22 июня 2004 Россия Роскинопрокат 16+
11 ноября 2004 Беларусь
11 ноября 2004 Казахстан
11 ноября 2004 Украина
Бюджет $2 500 000
Производство Слово
Другие названия
Svoi, Our Own, Heldenkampf in Stalingrad, Les Nôtres, Nasi, Omad, Savi, Εμείς, Свои
Режиссер
Дмитрий Месхиев
Дмитрий Месхиев
В ролях
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Анна Михалкова
Анна Михалкова
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Свои

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Наша рецензия

Дмитрий Месхиев – один из ведущих российских режиссеров 1990-х – начала 2000-х: и по количеству фильмов, и по статусу их, и по резонансу. Но если положить руку на то, что при известных обстоятельствах могло бы называться сердцем, то следует сказать прямо: ничего действительно интересного, кроме «Механической сюиты», он до сих пор не снял. Ранние фильмы – экранизации блистательного купринского «Гамбринуса» и мариенгофовских «Циников» – являли собою скорее смутно-унылое сознание эпохи заката…
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