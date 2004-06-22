Август 1941 года. Во время наступления на Псковскую область немцы захватывают в плен немало советских солдат. В их числе оказываются политрук Лившиц, чекист Толя и снайпер Митька Блинов. Неподалеку расположен хутор, где живет семья Блинова, поэтому пленные решают сбежать и укрыться там до лучших времен. Однако герои не знают, что деревня давно находится в руках фашистов. Местным жителям ничего не остается, как подчиняться приказам захватчиков. Отец Митьки занимает должность старосты, но, когда в его дверь стучатся беглецы, прячет их в сарае. Политрук и чекист ждут от старика подвоха, но, вопреки их опасениям, хозяин дома не собирается сдавать своих немцам. Зато Митька ставит их всех под угрозу, решив приударить за соседкой Катериной…