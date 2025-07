Страна Россия

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 2004

Премьера в мире 22 июня 2004

Бюджет $2 500 000

Производство Слово

Другие названия

Svoi, Our Own, Heldenkampf in Stalingrad, Les Nôtres, Nasi, Omad, Savi, Εμείς, Свои