Перед закатом, 2004

Джесси, писатель из США, и Селин, француженка, работающая в организации по защите окружающей среды, которые познакомились почти девять лет назад в поезде из Будапешта в Вену, снова встречаются, когда Джесси снова приезжает в Париж для публичного чтения своей новой книги. Поскольку у них всего несколько часов до вылета его самолета, они гуляют по Парижу, рассказывая о своем опыте, взглядах и о том, любят ли они друг друга до сих пор, хотя Джесси уже женат и имеет ребенка…