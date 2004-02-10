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Before Sunset

Перед закатом, 2004

2004 / США
8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джесси, писатель из США, и Селин, француженка, работающая в организации по защите окружающей среды, которые познакомились почти девять лет назад в поезде из Будапешта в Вену, снова встречаются, когда Джесси снова приезжает в Париж для публичного чтения своей новой книги. Поскольку у них всего несколько часов до вылета его самолета, они гуляют по Парижу, рассказывая о своем опыте, взглядах и о том, любят ли они друг друга до сих пор, хотя Джесси уже женат и имеет ребенка…

  • В фильме Джесси признается Селин, что он написал книгу об их встрече 9 лет назад в надежде, что она прочитает ее и восстановит с ним контакт. Как и «Перед рассветом», этот фильм основан на событиях из жизни Ричарда Линклейтера. Однажды он провел ночь, гуляя с женщиной по имени Эм. Хотя они поддерживали связь по телефону, в конце концов контакт был потерян. В 1994 году Линклейтер снял «Перед рассветом», надеясь, что она выйдет с ним на контакт, но она этого не сделала. В конце концов режиссер выяснил, что за несколько лет до начала съемок Эми погибла в аварии.
  • Мужчину и женщину, с которыми Селин разговаривает во дворе своей квартиры, играют настоящие родители Джули Дельпи, Альберт Дельпи и Мари Пилле.
  • Поскольку действие происходит в середине дня, фильм снимался только в это время.  Линклейтер чувствовал, что это добавляет гиперреальности фильму, и часто полагался на актеров, чтобы сделать идеальные кадры в нужное время.

Когда-то давно, в середине девяностых, случайная встреча Джесси и Селин подарила молодым людям несколько восхитительных и трогательных часов в предрассветной Вене. Спустя девять лет им снова предстоит увидеть друг друга! Теперь у них в распоряжении несколько часов в предзакатном Париже, в течение которых необходимо решить — каким станет их завтра…

8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 10 февраля 2004
Премьера в мире 10 февраля 2004
Возраст 16+
Режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Вернон Добчефф
Родольф Поли
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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