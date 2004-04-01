Какой-то умник сказал, что наша жизнь игра. Он только забыл уточнить какая. А когда не знаешь, во что играешь, в итоге получается какая-то чача. Вот мы. Еще вчера у нас было все, о чем только могут мечтать парни в нашем возрасте. Еще вчера мы были неприкасаемые. С помощью чудо-коньяка, позволяющего читать мысли, мы обыграли полгорода в карты. Все кинутые нами люди были далеко не лохи, и каждый из них понимал, что их каким-то образом поимели. Но сделать нам они ничего не могли. Потому что мы были люди Чернова. Вы скажите, а кто такой Чернов? Эй! По осторожней! Чернов человек из высшей лиги. Я даже думаю, что он входит в пятерку самых влиятельных людей в стране. И вот из этого рая на земле наш свободолюбивый лидер бросает нас прямо в пекло, в инферно, в пасть дракона. В последний момент Марио передумывает жениться на дочке Чернова, этим подписывая себе и нам приговор. Теперь мы как трусливые шакалы рвем когти из страны, а за нами по следу идет этот маньяк Киевский со своими псами и еще штук двадцать криминальных группировок разных национальностей и конфессий...

Итак, тень независимости накрыла вчера еще таких удачливых героев Марата, Белого и Ника. И они вынуждены уносить ноги в первую попавшуюся страну, которой оказывается одна латышская колония в районе экватора. Но dolce vita под южным солнцем заканчивается вместе с остатками былого богатства. Друзья пытаются обогатиться всеми известными им способами. Но ни встреча за карточным столом с нефтянниками из Сибири, ни участие в боях без правил, ни попытка гоп-стопа в местном гей-клубе, ни знакомство с латышскими гангстерами не приносят желаемых результатов. Попытка выйти из ситуации выводит их на старого знакомого Лео. А там, где появляется Лео, жди неожиданностей... В результате Марат, Белый и Ник оказываются в логове зловещего Ордена Свингеров и узнают их коварный план по завоеванию мира. Теперь только они могут спасти лидеров Большой Восьмерки, а вместе с ними и все человечество...