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Постер фильма Даже не думай 2: Тень независимости
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Киноафиша Фильмы Даже не думай 2: Тень независимости

Даже не думай 2: Тень независимости

Dazhe ne dumay! Ten nezavisimosti 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Какой-то умник сказал, что наша жизнь игра. Он только забыл уточнить какая. А когда не знаешь, во что играешь, в итоге получается какая-то чача. Вот мы. Еще вчера у нас было все, о чем только могут мечтать парни в нашем возрасте. Еще вчера мы были неприкасаемые. С помощью чудо-коньяка, позволяющего читать мысли, мы обыграли полгорода в карты. Все кинутые нами люди были далеко не лохи, и каждый из них понимал, что их каким-то образом поимели. Но сделать нам они ничего не могли. Потому что мы были люди Чернова. Вы скажите, а кто такой Чернов? Эй! По осторожней! Чернов человек из высшей лиги. Я даже думаю, что он входит в пятерку самых влиятельных людей в стране. И вот из этого рая на земле наш свободолюбивый лидер бросает нас прямо в пекло, в инферно, в пасть дракона. В последний момент Марио передумывает жениться на дочке Чернова, этим подписывая себе и нам приговор. Теперь мы как трусливые шакалы рвем когти из страны, а за нами по следу идет этот маньяк Киевский со своими псами и еще штук двадцать криминальных группировок разных национальностей и конфессий...

Итак, тень независимости накрыла вчера еще таких удачливых героев Марата, Белого и Ника. И они вынуждены уносить ноги в первую попавшуюся страну, которой оказывается одна латышская колония в районе экватора. Но dolce vita под южным солнцем заканчивается вместе с остатками былого богатства. Друзья пытаются обогатиться всеми известными им способами. Но ни встреча за карточным столом с нефтянниками из Сибири, ни участие в боях без правил, ни попытка гоп-стопа в местном гей-клубе, ни знакомство с латышскими гангстерами не приносят желаемых результатов. Попытка выйти из ситуации выводит их на старого знакомого Лео. А там, где появляется Лео, жди неожиданностей... В результате Марат, Белый и Ник оказываются в логове зловещего Ордена Свингеров и узнают их коварный план по завоеванию мира. Теперь только они могут спасти лидеров Большой Восьмерки, а вместе с ними и все человечество...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 1 апреля 2004
Дата выхода
1 апреля 2004 Россия Централ Партнершип 0+
1 апреля 2004 Беларусь
1 апреля 2004 Казахстан
1 апреля 2004 Украина
Сборы в мире $2 102 024
Производство Top Line Production
Другие названия
Dazhe ne dumay! Ten nezavisimosti, Don't Even Think 2, Don't Even Think About It 2, Don't Even Think! Independence Play, Nawet nie myśl 2, Даже не думай 2, Даже не думай! Тень независимости
Режиссер
Руслан Бальтцер
Руслан Бальтцер
В ролях
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Алексей Панин
Алексей Панин
Дельфин
Анастасия Цветаева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
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