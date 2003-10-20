Кенай, человек, обозлившись на медведей после драки, в которой один из них убивает его старшего брата, вдруг сам превращается в медведя, чтобы взглянуть на жизнь с другой точки зрения. Его посещает дух старшего брата, который говорит ему, что он должен отправиться к северному сиянию. С новой надеждой Кенай отправляется в долгое путешествие и на пути встречает медвежонка Коду, который пытается найти дорогу к себе домой, на Лососевую трассу. Поняв, что им по пути, Кода и Кенай объединяются, но за ними охотится другой брат Кеная, Денахи, который опасается, что медведь убил и Кеная. По пути двое медведей встречают новых друзей, и чем дольше Кенай остается медведем, тем лучше понимает, что это не так уж и плохо...
Эта история случилась Северной Америке еще до прихода бледнолицых завоевателей. Могущественный вождь одного из индейских племен погибает в схватке с медведицей. Его разъяренные сыновья решают отомстить зверю. Младший брат, одержимый местью, решает совершить возмездие в одиночку, но силы леса волшебным образом превращают его самого в медведя. Видя мир глазами животного, он узнает много нового о мире и взаимосвязи всех живых существ. Но внезапно ему также становится известно, что его старший брат вместе с лучшими охотниками племени собирается истребить всех медведей в округе... что означает и его тоже!
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