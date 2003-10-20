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Постер мультфильма Братец медвежонок
Постер мультфильма Братец медвежонок
Постер мультфильма Братец медвежонок
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 6.9
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3 постера
Киноафиша Фильмы Братец медвежонок

Братец медвежонок

Brother Bear 18+
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Факты

О фильме

Кенай, человек, обозлившись на медведей после драки, в которой один из них убивает его старшего брата, вдруг сам превращается в медведя, чтобы взглянуть на жизнь с другой точки зрения. Его посещает дух старшего брата, который говорит ему, что он должен отправиться к северному сиянию. С новой надеждой Кенай отправляется в долгое путешествие и на пути встречает медвежонка Коду, который пытается найти дорогу к себе домой, на Лососевую трассу. Поняв, что им по пути, Кода и Кенай объединяются, но за ними охотится другой брат Кеная, Денахи, который опасается, что медведь убил и Кеная. По пути двое медведей встречают новых друзей, и чем дольше Кенай остается медведем, тем лучше понимает, что это не так уж и плохо...

  • Большинство персонажей названы в честь географических точек на карте Аляски, где и происходит действие фильма. Например, Кенай назван в честь полуострова Кенай.
  • Возраст Кеная ни разу не упоминается в мультфильме, но, скорее всего, ему около 16 лет, поскольку 12–16 лет считается возрастом зрелости в племенах индейцев аляски (инуиты, однако, отмечают совершеннолетие в возрасте 11–12 лет).
  • После того как герой превращается в медведя, соотношение сторон экрана изменяется: оно расширяется с 1,75:1 до 2,35:1, и это символизирует, что персонаж получил более широкое восприятие окружающего мира. 

Эта история случилась Северной Америке еще до прихода бледнолицых завоевателей. Могущественный вождь одного из индейских племен погибает в схватке с медведицей. Его разъяренные сыновья решают отомстить зверю. Младший брат, одержимый местью, решает совершить возмездие в одиночку, но силы леса волшебным образом превращают его самого в медведя. Видя мир глазами животного, он узнает много нового о мире и взаимосвязи всех живых существ. Но внезапно ему также становится известно, что его старший брат вместе с лучшими охотниками племени собирается истребить всех медведей в округе... что означает и его тоже!

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 5 февраля 2004
Премьера в мире 20 октября 2003
Дата выхода
18 марта 2004 Россия Каскад 0+
26 декабря 2003 Австралия
18 марта 2004 Беларусь
16 января 2010 Болгария
12 декабря 2003 Бразилия
5 декабря 2003 Великобритания
18 марта 2004 Германия
13 февраля 2004 Греция
6 февраля 2004 Дания
2 февраля 2004 Израиль
5 декабря 2003 Ирландия
26 марта 2004 Испания
5 марта 2004 Италия
18 марта 2004 Казахстан
12 февраля 2014 Нидерланды
6 февраля 2004 Норвегия
25 марта 2004 Португалия
1 ноября 2003 США
18 марта 2004 Украина
28 января 2004 Франция
19 февраля 2004 Чехия U
6 февраля 2004 Швеция
17 января 2004 Южная Корея
MPAA G
Бюджет $128 000 000
Сборы в мире $250 397 798
Производство Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation Florida
Другие названия
Brother Bear, Tierra de osos, Björnbröder, Братец медвежонок, Anh Em Nhà Gấu, Ayı Kardeş, Ayı qardaş, Bärenbrüder, Bears, Björn Bróðir, Bjørnebrødre, Brālis Lācis, Brat meda, Brochet Bear, Brolis lokys, Brother Bear 3D, Fratele Urs, Frère des ours, Germà os, Hermano oso, Inim ayiq, Irmão Urso, Karhuveljeni Koda, Kenai e Koda, Koda, fratello orso, Legenda o medvjedu, Mackótestvér, Medvedí Bratia, Medvědí bratři, Medvedja brata, Min bror bjørnen, Mój brat niedźwiedź, Mon frère l'ours, O adelfos mou, o arkoudos, Vennad karud, Ο αδελφός μου, ο αρκούδος, Аю аға, Брат мядзведзь, Братик ведмедик, Братът на мечката, براذر بير, ब्रदर बेर, ブラザー・ベア, 熊的傳說
Режиссер
Аарон Блэйз
Роберт Уокер
В ролях
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Майкл Кларк Дункан
Майкл Кларк Дункан
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.6
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Serg 2 апреля 2015, 12:51
Мульт прикольный:)
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