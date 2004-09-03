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Папарацци, 2004

2004 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
Четверо папарацци преследовали жену и сына кинозвезды Бо Ларами, и пытаясь оторваться от них, Эбби попала в аварию. После несчастного случая Бо клянется отомстить и развязывает настоящую войну против крыс с фотоаппаратами...
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 18 ноября 2004
Премьера в мире 3 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Пол Абаскаль
В ролях
Коул Хаузер
Коул Хаузер
Робин Танни
Робин Танни
Дэниэл Болдуин
Дэниэл Болдуин
Том Холландер
Том Холландер
Кевин Гэйдж
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Папарацци 2 постера
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саундтрек фильма Папарацци
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