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Папарацци
Paparazzi
Папарацци, 2004
2004 / США
4.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
триллер
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О фильме
Четверо папарацци преследовали жену и сына кинозвезды Бо Ларами, и пытаясь оторваться от них, Эбби попала в аварию. После несчастного случая Бо клянется отомстить и развязывает настоящую войну против крыс с фотоаппаратами...
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4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2004
Премьера в России
18 ноября 2004
Премьера в мире
3 сентября 2004
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Бюджет
$20 000 000
Режиссер
Пол Абаскаль
В ролях
Коул Хаузер
Робин Танни
Дэниэл Болдуин
Том Холландер
Кевин Гэйдж
Все актеры и съемочная группа
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