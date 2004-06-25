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Человек-паук 2, 2004

2004 / США
7.0 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Прошло два года после победы Человека-паука над Зеленым Гоблином. Питер Паркер продолжает вести двойную жизнь: днем он обычный студент, а ночью – непобедимый супергерой. Но даже его суперспособностей не хватает, чтобы успевать на два фронта. Отношения с Мэри Джейн охладевают, общение с Гарри Осборном заходит в тупик, а тетушка Мэй начинает подозревать что-то неладное. Вдобавок ко всем проблемам в городе появляется новый суперзлодей – доктор Отто Октавиус, похожий на огромного механического осьминога. 

  • Драка в поезде между Доком Осьминогом и Человеком-пауком была первой крупной снятой сценой. 
  • В какой-то момент участие Тоби Магуайра в фильме было под вопросом, потому что актер страдал от сильных болей в спине. Вместо него был готов сняться Джейк Джилленхол, который даже начал подготовку к съемкам, но Магуайр все-таки решил вернуться к роли.
  • Изначально Уиллем Дефо не должен был появляться в этом фильме, но однажды ночью он возвращался домой и увидел съемочную группу поблизости. Он подошел, чтобы поздороваться, и получил эпизодическую роль. 
  • Если присмотреться, то в квартире Питера можно заметить фотографию Мэри Джейн, которую он сделал незадолго до того, как его укусил радиоактивный паук.
  • Изначально Стэн Ли снялся в другой эпизодической роли – он сыграл персонажа, который кричит: «Эй, Человек-паук украл пиццу у того парня!» Однако эту сцену пришлось переснимать, а Ли появился уже в другом эпизоде.

Прошло два года. Тихоня Питер Паркер продолжает неравную борьбу со своим даром и одновременно – проклятьем. Он отчаянно пытается удержаться на тонкой грани между двумя своими воплощениями: супергероем Человеком-Пауком и обычным студентом колледжа. Он понимает, что если его тайна будет раскрыта, то взаимоотношения со всеми, кто ему дорог, могут быть в одночасье уничтожены. Его страсть к Эм Джей становится всё сильнее, и он постоянно сражается со своим желанием раскрыться ей и признаться во всём. Его дружба с Гарри Осборном осложняется ненавистью молодого Осборна к Человеку-Пауку, убийце его отца, его болью и желанием отомстить. Даже любимая тётушка Мэй, переживающая не лучшие времена после смерти дяди Бена, начинает что-то подозревать о своем племяннике.

Но это были ещё цветочки. Внезапно Питер оказывается лицом к лицу с новым опасным врагом – Доктором Отто Октавиусом. Питер должен использовать все свои силы и возможности, чтобы остановить этого геометрического маньяка.

7.0 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 2 июля 2004
Премьера онлайн 15 мая 2019
Премьера в мире 25 июня 2004
Возраст 12+
Режиссер
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми
В ролях
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Альфред Молина
Альфред Молина
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Все актеры и съемочная группа
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Помните знаменитые строки: «У меня зазвонил телефон. / – Кто говорит? – Слон»? Представьте, что у вас и впрямь содрогается от настойчивых звонков телефонная трубка, вы снимаете ее, а там некто объявляет, что он настоящий слон. Или, например, так: вы берете ту же самую трубку, интересуетесь, кто это трезвонит вам уже битый час, а на том конце безо всякой иронии произносят: «Я хочу открыть тебе правду. Я – Человек-паук» (далее – ЧП). Не заключен ли здесь некий массивный, тяжеловесный абсурд,…
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