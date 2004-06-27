Ночной дозор, 2004

На ночных улицах опасно. Но речь не о преступниках и маньяках. Там действуют те, кто называет себя "Иными". Те, чья сила велика, с кем не справиться обычным оружием. "Мы все "Иные" – и Темные и Светлые. Мы берем свою силу у людей. Темные – темную, Светлые – светлую. Многие века между теми, кто готов на все ради этой силы, идет война. И никто не может победить. Мир стоит на грани...

И поэтому был заключен Великий Договор между Светлыми и Темными. Но "Иные" не безгрешны. И они нарушили Договор. И тогда Светлыми был создан Ночной Дозор, следящий за преступлениями Темных, а Темными, наоборот, следящий за Светлыми.