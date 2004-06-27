Ночной дозор, 2004

Тысячи лет назад силы добра и зла заключили договор. С тех пор в мире царит хрупкое равновесие, а поддерживает его «Ночной дозор» – организация, которая следит за тем, чтобы зло не распоясалось.
Наши дни. Антон Городецкий был обычным парнем, но обратился к колдунье, которая, как назло, оказалась самой настоящей. Вернуть жену Антону не удалось, но зато он стал одним из сотрудников «Дозора». И именно ему предстоит сразиться со злом, которое решило нарушить договор.
На ночных улицах опасно. Но речь не о преступниках и маньяках. Там действуют те, кто называет себя "Иными". Те, чья сила велика, с кем не справиться обычным оружием. "Мы все "Иные" – и Темные и Светлые. Мы берем свою силу у людей. Темные – темную, Светлые – светлую. Многие века между теми, кто готов на все ради этой силы, идет война. И никто не может победить. Мир стоит на грани...
И поэтому был заключен Великий Договор между Светлыми и Темными. Но "Иные" не безгрешны. И они нарушили Договор. И тогда Светлыми был создан Ночной Дозор, следящий за преступлениями Темных, а Темными, наоборот, следящий за Светлыми.