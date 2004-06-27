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Ночной дозор Ночной дозор
Киноафиша Фильмы Ночной дозор

Ночной дозор, 2004

2004 / Россия
6.9 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тысячи лет назад силы добра и зла заключили договор. С тех пор в мире царит хрупкое равновесие, а поддерживает его «Ночной дозор» – организация, которая следит за тем, чтобы зло не распоясалось. 
Наши дни. Антон Городецкий был обычным парнем, но обратился к колдунье, которая, как назло, оказалась самой настоящей. Вернуть жену Антону не удалось, но зато он стал одним из сотрудников «Дозора». И именно ему предстоит сразиться со злом, которое решило нарушить договор.

  • Фильм снят по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко.
  • Сергей Лукьяненко сыграл в картине небольшую роль мага Руслана.
  • В ходе производства фильма было отснято более 120 часов материала и смонтировано 30 разных вариантов картины.
  • В начальных титрах к фильму имя продюсера написано с опечаткой – «Контстантин Эрнст».
  • Размытый задний фон на 45-й минуте фильма в квартире Антона – это картина Рембрандта «Ночной дозор».
  • Один из первых российских фильмов, в котором активно использовался продакт плейсмент – рекламная демонстрация брендов. Создатели заработали на этом около полумиллиона долларов.
  • В 2010 году «Ночной дозор» занял сотое место в списке ста лучших неанглоязычных фильмов в истории кинематографа по версии британского журнала Empire.
  • Мультфильм, который смотрит Егор, – это «Приключения Домовенка» 1986 года.

На ночных улицах опасно. Но речь не о преступниках и маньяках. Там действуют те, кто называет себя "Иными". Те, чья сила велика, с кем не справиться обычным оружием. "Мы все "Иные" – и Темные и Светлые. Мы берем свою силу у людей. Темные – темную, Светлые – светлую. Многие века между теми, кто готов на все ради этой силы, идет война. И никто не может победить. Мир стоит на грани...

И поэтому был заключен Великий Договор между Светлыми и Темными. Но "Иные" не безгрешны. И они нарушили Договор. И тогда Светлыми был создан Ночной Дозор, следящий за преступлениями Темных, а Темными, наоборот, следящий за Светлыми.

6.9 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 27 июня 2004
Премьера в мире 27 июня 2004
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Мария Порошина
Мария Порошина
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Постер фильма Ночной дозор 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В последнее время лавры создателей блокбастеров никак не дают покоя российским режиссерам. То, помнится, долго и однообразно возились с антикиллером Гошей в одноименном диптихе, теперь вот новое развлечение появилось: ночной дозор. А есть ведь еще и дневной дозор, и… да мало ли чего есть на бескрайних русских просторах. Безусловно, «Ночной дозор» – явление на отечественном поле уникальное: с такой скоростью за голливудскими стандартами в пределах СНГ, по-моему, никто не гонялся. Сверхдинамичный…
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Дмитрий Жуков 30 января 2022, 21:46
Посмотрел только что... Ничего сверхъестественного, спецэффекты на первом плане, душевность и духовность - на втором... Вообщем, всё, как в современном кино, к сожалению 😒
MarinaМУ 2 апреля 2015, 12:51
Так Ночной дозор вне проката? Ну вот, думала, приеду, посмотрю...
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