Я, робот, 2004

По рассказам Айзека Азимова серии "Я, робот". 2050 год. Роботы стали обычными помощниками человека. Главный герой – полицейский, не переваривающий роботов, расследует дело об убийстве, в которое оказывается вовлечен робот Сонни. Речь идет о возможном нарушении Закона о Роботах (робот никогда не поднимет руку на человека), что, в принципе, невозможно. Ситуация близка к катастрофической: если машины могут нарушать этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми, тем более, что человечество уже давно стало полностью зависимо от роботов.