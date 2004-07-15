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Я, робот Я, робот
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I, Robot

Я, робот, 2004

2004 / США
8.2 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

2035 год. Роботы стали привычной частью повседневной жизни и заменили человека во многих сферах. Дэл Спунер, полицейский, который очень настороженно относится к бездушным членам общества, начинает расследование дела об убийстве, в котором, возможно, замешан робот. Ситуация серьезная: если выяснится, что машины научились нарушать главный закон робототехники и могут нападать на человека, то человечеству угрожает серьезная опасность. 

  • Фильму не потребовалось никаких повторных и дополнительных съемок, что является редкостью в таких масштабных проектах. 
  • Автомобиль, который использует персонаж Уилла Смита, – это концепт-кар Audi RSQ, который был разработан специально для фильма и имеет функции, предложенные режиссером фильма Алексом Пройасом.
  • Корпорация в фильме называется US Robotics. Такая компания существует на самом деле. 
  • Во время создания фильма у режиссера Алекса Пройаса были сильные разногласия с главой студии 20th Century Fox Томом Ротманом, который даже угрожал изменить концовку за несколько дней до премьеры. Пройас хотел написать книгу о создании этого фильма, где намеревался сравнить процесс работы с попыткой пробежать марафон, в то время когда тебе под ноги постоянно бросают стулья. 
  • Мотоцикл, на котором ездит персонаж Уилла Смита в фильме, – это MV Agusta F4-SPR 2004 года выпуска.

По рассказам Айзека Азимова серии "Я, робот". 2050 год. Роботы стали обычными помощниками человека. Главный герой – полицейский, не переваривающий роботов, расследует дело об убийстве, в которое оказывается вовлечен робот Сонни. Речь идет о возможном нарушении Закона о Роботах (робот никогда не поднимет руку на человека), что, в принципе, невозможно. Ситуация близка к катастрофической: если машины могут нарушать этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми, тем более, что человечество уже давно стало полностью зависимо от роботов.

8.2 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 23 сентября 2004
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 15 июля 2004
Возраст 12+
Режиссер
Алекс Пройас
Алекс Пройас
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Бриджет Мойнэхэн
Бриджет Мойнэхэн
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Чи МакБрайд
Чи МакБрайд
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Все актеры и съемочная группа
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Я, робот
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В 1950 году в книге «Я, робот» Айзек Азимов придумал три закона, которым неукоснительно должен следовать всякий уважающий себя робот. 1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. 2. Робот должен повиноваться приказам, данным ему людьми, кроме случаев, когда такие приказы будут противоречить Первому Закону. 3. Робот должен защищать свое собственное существование, пока такая защита не противоречит Первому или Второму Закону. Эти…
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kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень хороший, но мне не понятно. Там такие высокие технологии, а на улице развалюха, дома старые, кирпичи вываливаются, решетки покосившиеся. Почему так?
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 22:20
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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