Я, робот, 2004

2035 год. Роботы стали привычной частью повседневной жизни и заменили человека во многих сферах. Дэл Спунер, полицейский, который очень настороженно относится к бездушным членам общества, начинает расследование дела об убийстве, в котором, возможно, замешан робот. Ситуация серьезная: если выяснится, что машины научились нарушать главный закон робототехники и могут нападать на человека, то человечеству угрожает серьезная опасность.
По рассказам Айзека Азимова серии "Я, робот". 2050 год. Роботы стали обычными помощниками человека. Главный герой – полицейский, не переваривающий роботов, расследует дело об убийстве, в которое оказывается вовлечен робот Сонни. Речь идет о возможном нарушении Закона о Роботах (робот никогда не поднимет руку на человека), что, в принципе, невозможно. Ситуация близка к катастрофической: если машины могут нарушать этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми, тем более, что человечество уже давно стало полностью зависимо от роботов.