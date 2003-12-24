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Постер фильма Кто убил Бэмби?
6.1
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6.1

Кто убил Бэмби?

, 2003
Qui a tué Bambi?
Франция / триллер / 18+
Постер фильма Кто убил Бэмби?
6.1

О фильме

Изабель– студентка, проходящая практику на хирургическом отделении крупной больницы, где также работает ее кузина Вероника. Как-то вечером Изабель встречает в коридоре доктора Филиппа и тут же падает в обморок. Самое странное, что это происшествие повторяется изо дня в день. В конце концов Изабель начинает подозревать, что доктор что-то скрывает… Или сама она кое о чем запамятовала…Или…

В ролях

Софи Куинтон
Bambi
Лоран Люка
Лоран Люка
Dr. Philipp
Катрин Жакоб
Катрин Жакоб
Véronique
Ясмин Белмади
Sami
Мишель Моретти
Mme Vachon
Валери Донзелли
Валери Донзелли
Nathalie
Жан-Клод Джей
White-Haired Surgeon
Аладин Райбел
Fair-Headed Anaesthetist
Тьери Боск
General Manager
Люсия Санчез
Spanish Nurse
Режиссер Жиль Маршан
Сценарист Винсент Дитчи, Жиль Маршан
Композитор Алекс Бопен, Франсуа Эд, Carlos Dalton, Lily Margot
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 24 декабря 2003
Дата выхода
8 апреля 2004 Россия
8 апреля 2004 Беларусь
8 апреля 2004 Казахстан
24 декабря 2003 США
8 апреля 2004 Украина
24 декабря 2003 Франция
Сборы в мире $973 173
Производство Haut et Court, M6 Films, Canal+
Другие названия
Qui a tué Bambi?, Who Killed Bambi?, ¿Quién mató a Bambi?, Fuis, Bambi, fuis, Ki ölte meg Bambit?, Kto zabił Bambi?, Vem dödade Bambi?, Wer hat Angst vorm weißen Mann?, Wer tötete Bambi? - Wer hat Angst vorm weißen Mann?, Кто убил Бэмби?

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 26 февраля 2024

Отзывы о фильме

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