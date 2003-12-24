Изабель– студентка, проходящая практику на хирургическом отделении крупной больницы, где также работает ее кузина Вероника. Как-то вечером Изабель встречает в коридоре доктора Филиппа и тут же падает в обморок. Самое странное, что это происшествие повторяется изо дня в день. В конце концов Изабель начинает подозревать, что доктор что-то скрывает… Или сама она кое о чем запамятовала…Или…
Qui a tué Bambi?, Who Killed Bambi?, ¿Quién mató a Bambi?, Fuis, Bambi, fuis, Ki ölte meg Bambit?, Kto zabił Bambi?, Vem dödade Bambi?, Wer hat Angst vorm weißen Mann?, Wer tötete Bambi? - Wer hat Angst vorm weißen Mann?, Кто убил Бэмби?
Рейтинг фильма
6.1
Оцените15 голосов
6.1IMDb
Обновлено 26 февраля 2024
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