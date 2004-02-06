Тимофей – успешный сотрудник крупного рекламного агентства. Вера – популярная телеведущая. Он элегантен и актуально инфантилен. Она – сексуальна и влюблена в него по уши. Он, впрочем, тоже влюблен. Но не только в нее. Образцово-показательную глянцевую прямую сюжета достраивает до треугольника образ загадочного и наивного калмыка-гастарбайтера, страстно – и взаимно – любящего успешного сотрудника рекламного агентства...
Ya lyublyu tebya, Ciebie kocham, Das Herz will, was es will..., Je t'aime toi, Te kellesz, Você Que Eu Amo, You I Love, You I Love (Ya lyublyu tebya), Я люблю тебя, You, I Love, You I Love - Das Herz will, was es will...
Если вы про классические америаканские тянучки, то их смотреть действительно не стоит. Но тут… Читать дальше…
А чем вам не понравиля фильм о большой и светлой любви?