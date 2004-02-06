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Постер фильма Я люблю тебя
6.4
Киноафиша Фильмы Я люблю тебя
6.4

Я люблю тебя

, 2003
You I love
Россия / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Я люблю тебя
6.4

О фильме

Тимофей – успешный сотрудник крупного рекламного агентства. Вера – популярная телеведущая. Он элегантен и актуально инфантилен. Она – сексуальна и влюблена в него по уши. Он, впрочем, тоже влюблен. Но не только в нее. Образцово-показательную глянцевую прямую сюжета достраивает до треугольника образ загадочного и наивного калмыка-гастарбайтера, страстно – и взаимно – любящего успешного сотрудника рекламного агентства...

В ролях

Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Vera Kirillova
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Timofei Pechorin
Дамир Бадмаев
Uloomji
Ирина Гринева
Ирина Гринева
Make-Up Girl
Юрий Шерстнев
Watchman at the Zoo
Нина Агапова
Elderly Neighbor
Александр Георгиевич Дулерайн
Deputat
Anatoly Mankhadykov
Uloomji's Father
Valentina Mankhadykova
Uloomji's Mother
Oleg Ratkov
Reklamnyy agent
Режиссер Ольга Столповская, Дмитрий Троицкий
Сценарист Ольга Столповская, Alisa Tanskaya, Дмитрий Троицкий
Композитор Ричардас Норвила
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 6 февраля 2004
Дата выхода
7 октября 2004 Россия
6 января 2005 Беларусь
6 января 2005 Казахстан
6 февраля 2004 США
6 января 2005 Украина
Сборы в мире $60 815
Другие названия
Ya lyublyu tebya, Ciebie kocham, Das Herz will, was es will..., Je t'aime toi, Te kellesz, Você Que Eu Amo, You I Love, You I Love (Ya lyublyu tebya), Я люблю тебя, You, I Love, You I Love - Das Herz will, was es will...

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

igrek 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 14/01/2005 - 01:02:30
Если вы про классические америаканские тянучки, то их смотреть действительно не стоит. Но тут… Читать дальше…
igrek 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Орландин от 12/01/2005 - 00:01:28


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