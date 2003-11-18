Плохой Санта, 2003

Билли Боб Торнтон, исполнитель главной роли, позже утверждал, что во время съемок многих сцен он действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тони Кокс импровизировал свою знаменитую фразу «Тебе, наверное, не стоит копаться в собственной заднице». Режиссер Терри Цвигофф нашел эту реплику столь забавной, что неоднократно испытывал приступы неконтролируемого смеха на съемочной площадке, и даже у себя дома иногда просыпался посреди ночи от неудержимого хохота.

В своей автобиографии «Записи Билли Боба» Билли Боб Торнтон сказал, что, если бы он мог вернуться в любое время своей жизни и пережить его заново, он выбрал бы съемки этого фильма, картины Джоша Ли Хэнкока «Форт Аламо» и время, когда он работал в дорожном управлении штата Арканзас в 1979 году.

Роль Боба Чипески стала последней работой Джона Риттера в кино: через несколько дней после окончания съемок актер скончался от расслоения аорты, вызванного врожденным пороком сердца. Этот фильм вышел спустя два месяца после его смерти и был посвящен его памяти.

В чешском дубляже название фильма переводится как «Санта – извращенец».

По всему фильму раскиданы намеки на то, что персонаж Берни Мака страдает от хронических запоров: он постоянно ест апельсины, подмешивает в напитки смягчитель стула и т. д.

Водка, которую пьет Вилли, явно должна называться «Столичная», но в единственной сцене, где на бутылке видна этикетка, слово на ней начинается со “Снот” а не “Стол”.

Слово «fuck» и его вариации используются в фильме 159 раз, а слово «shit» встречается 73 раза. Общее число ругательств в фильме достигает примерно 300 слов. Позже Билли Боб Торнтон рассказывал, как он был ошеломлен тем, что по поводу роли в фильме к нему подходили даже восьмилетние дети, родителям которых явно не стоило позволять им смотреть столь провокационный фильм в таком юном возрасте.

Руководители киностудий Universal Pictures и Working Title Films отклонили сценарий из-за его провокационного характера. Тогда его подхватила компания Dimension Films.

Парковка за универмагом, которая изображена во многих сценах фильма, – это та же парковка (она находится в торговом центре Дель Амо), где Роберт Де Ниро стреляет в Бриджит Фонду в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун». Кстати, Де Ниро рассматривался и на роль Вилли. Другими кандидатами были Джеймс Гандольфини, Билл Мюррей, Джек Николсон и Ларри Дэвид, а режиссерами фильма могли стать братья Итан и Джоэл Коэны.

Автоответчик в номере отеля в Майами раскрывает фамилию Вилли: его полное имя – Уильям Т. Соук.

Джон Буннелл, исполнитель роли начальника полиции, в жизни на самом деле шериф. Он также является одним из создателей популярной американской телепрограммы «World’s Wildest Police Videos», где транслирует погони, драки и поимку преступников.

Персонаж Бретта Келли указан в титрах как «Малыш», хотя его имя было раскрыто как Терман Мерман в сцене, где был показан его табель успеваемости. Персонаж Лорен Грэм упоминается как «Сью», но персонажи ни разу не произносят ее имя ни в одном диалоге фильма, даже в его режиссерской версии. Кстати, именно Грэм играет роль женщины, с которой Вилли занимается сексом в примерочной универмага.

У Сары Сильверман было камео в удаленной сцене: там она играет тренера по перевоплощению в Санту.