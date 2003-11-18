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Плохой Санта Плохой Санта
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Bad Santa

Плохой Санта, 2003

2003 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Уилли, бывший мошенник и аферист, отсидевший в тюрьме, ныне ведет жалкую жизнь. Он слишком много пьет и постоянно позорится на публику. Зарабатывает на жизнь он тоже не самым законным образом: раз в год Уилли устраивается в торговые центры в качестве Санты, а в канун Рождества он и его сообщник-карлик устраивают тщательно продуманные ограбления, полностью опустошая сейфы с выручкой, которая и обеспечивает парочку до следующего нового года.

Однако в этом году подготовка к ограблению проходит не столь удачно. В конец опустившийся Уилли приносит все больше проблем Маркусу и их новому подельнику Джину, начальнику охранной службы торгового центра, ставшего их новой мишенью. Знакомство с побитым жизнью маленьким мальчиком по имени Терман становится для Уилли надеждой на искупление, но отпустят ли Плохого санту его нынешние сообщники, а главное – его темное прошлое?

Билли Боб Торнтон, исполнитель главной роли, позже утверждал, что во время съемок многих сцен он действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тони Кокс импровизировал свою знаменитую фразу «Тебе, наверное, не стоит копаться в собственной заднице». Режиссер Терри Цвигофф нашел эту реплику столь забавной, что неоднократно испытывал приступы неконтролируемого смеха на съемочной площадке, и даже у себя дома иногда просыпался посреди ночи от неудержимого хохота.

В своей автобиографии «Записи Билли Боба» Билли Боб Торнтон сказал, что, если бы он мог вернуться в любое время своей жизни и пережить его заново, он выбрал бы съемки этого фильма, картины Джоша Ли Хэнкока «Форт Аламо» и время, когда он работал в дорожном управлении штата Арканзас в 1979 году.

Роль Боба Чипески стала последней работой Джона Риттера в кино: через несколько дней после окончания съемок актер скончался от расслоения аорты, вызванного врожденным пороком сердца. Этот фильм вышел спустя два месяца после его смерти и был посвящен его памяти.

В чешском дубляже название фильма переводится как «Санта – извращенец».

По всему фильму раскиданы намеки на то, что персонаж Берни Мака страдает от хронических запоров: он постоянно ест апельсины, подмешивает в напитки смягчитель стула и т. д.

Водка, которую пьет Вилли, явно должна называться «Столичная», но в единственной сцене, где на бутылке видна этикетка, слово на ней начинается со “Снот” а не “Стол”.

Слово «fuck» и его вариации используются в фильме 159 раз, а слово «shit» встречается 73 раза. Общее число ругательств в фильме достигает примерно 300 слов. Позже Билли Боб Торнтон рассказывал, как он был ошеломлен тем, что по поводу роли в фильме к нему подходили даже восьмилетние дети, родителям которых явно не стоило позволять им смотреть столь провокационный фильм в таком юном возрасте.

Руководители киностудий Universal Pictures и Working Title Films отклонили сценарий из-за его провокационного характера. Тогда его подхватила компания Dimension Films.

Парковка за универмагом, которая изображена во многих сценах фильма, – это та же парковка (она находится в торговом центре Дель Амо), где Роберт Де Ниро стреляет в Бриджит Фонду в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун». Кстати, Де Ниро рассматривался и на роль Вилли. Другими кандидатами были Джеймс Гандольфини, Билл Мюррей, Джек Николсон и Ларри Дэвид, а режиссерами фильма могли стать братья Итан и Джоэл Коэны.

Автоответчик в номере отеля в Майами раскрывает фамилию Вилли: его полное имя –  Уильям Т. Соук.

Джон Буннелл, исполнитель роли начальника полиции, в жизни на самом деле шериф. Он также является одним из создателей популярной американской телепрограммы «World’s Wildest Police Videos», где транслирует погони, драки и поимку преступников.

Персонаж Бретта Келли указан в титрах как «Малыш», хотя его имя было раскрыто как Терман Мерман в  сцене, где был показан его табель успеваемости. Персонаж Лорен Грэм упоминается как «Сью», но персонажи ни разу не произносят ее имя ни в одном диалоге фильма, даже в его режиссерской версии. Кстати, именно Грэм играет роль женщины, с которой Вилли занимается сексом в примерочной универмага.

У Сары Сильверман было камео в удаленной сцене: там она играет тренера по перевоплощению в Санту.

Вилли Стоук не совсем обычный Санта Клаус из супермаркета, каждый год в канун Рождества он грабит очередной торговый центр, переодевшись в Святого Ника. Неожиданно Вилли знакомится с подростком, который принимает его за самого настоящего Санта Клауса...

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 9 декабря 2004
Премьера онлайн 4 февраля 2015
Премьера в мире 18 ноября 2003
Возраст 16+
Режиссер
Терри Цвигофф
В ролях
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Берни Мак
Лорен Грэм
Лорен Грэм
Джон Риттер
Тони Кокс
Тони Кокс
Все актеры и съемочная группа
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Если в кресле Санта-Клауса в предрождественском супермаркете вместо него самого восседает табличка «Санта ушел кормить оленей», это может означать только три вещи: 1) Санта валяется, пьяный в хлам, здесь же, за картонной перегородкой; 2) Санта блюет, прислонившись к стене, у черного входа; 3) Санта трахает в зад какую-нибудь очередную толстуху в примерочной. Если же северный ледовитый волшебник возвращается в свое кресло, то только затем, чтобы, обмочив при детях собственные штаны, начать…
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Лев 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, достаточно своеобразный юмор, и много прикольных моментов.
На фоне общего засилья американских боевиков весьма недурно, хотя и… Читать дальше…
fanbunga 16 февраля 2016, 02:27
Лучшая рождественская история! Волшебно.
Вот бы так устроилось, чтобы Торнтон объединился с кем-то из МакДонахов. Лучше бы с Мартином.
Мальчика… Читать дальше…
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