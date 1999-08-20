Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Литвяк» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
4.8
Киноафиша Фильмы Приключения инопланетян 3D
4.8

Приключения инопланетян 3D

, 1999
Alien Adventure
Бельгия, США / короткометражный, анимация, приключения, фантастика / 18+
Постер мультфильма Приключения инопланетян 3D
4.8

О фильме

Сотни и сотни лет маленькое племя космических бродяг-глаголитов странствует по вселенной в поисках нового дома, ведь их родная планета стала непригодна для жизни в результате техногенной катастрофы. Случайно, в одном малоинтересном районе галактики странники обнаруживают неизвестную им планету Земля. Вождь глаголитов Кирриллус отправляет туда несколько групп разведчиков с тем, чтобы они изучили особенности местной цивилизации. Все бы хорошо, да вот с местом посадки пришельцы ошиблись. Вместо того чтобы приземлиться в центре современного мегаполиса, глаголиты попадают на территорию нового, еще не открытого для публики тематического парка аттракционов под названием "Планета приключений". Тут-то и начинается самое интересное...

В ролях

John Boyle
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Pierre Lebecque
Режиссер Бен Стассен
Сценарист Бен Стассен
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Бельгия / США
Продолжительность 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 20 августа 1999
Дата выхода
29 июля 2004 Россия Киносфера 0+
25 марта 2005 Австрия
29 июля 2004 Казахстан
20 августа 1999 США
29 июля 2004 Украина
Сборы в мире $24 413 094
Производство Iwerks Entertainment, Movida, Trix
Другие названия
Alien Adventure, Alien Adventure 3D, Obcy. Kosmiczna inwazja 3D, Приключения инопланетян 3D, エイリアン・アドベンチャー

Рейтинг мультфильма

4.8
10 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше