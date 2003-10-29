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The Human Stain

Запятнанная репутация, 2003

2003 / США / Германия / Франция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Колеман Силк, профессор американского колледжа, снят с должности по обвинению в неполиткорректности по отношению к студентам-афроамериканцам. Не выдержав потрясения, его жена умирает. Уже немолодой профессор в одночасье остается совсем один. Его единственным другом становится такой же одинокий Натан Цукерман, разочарованный в жизни писатель. Воспоминания прошлого, бережно хранимого в страшной тайне от всех всю его жизнь, захлестывают Силка с новой силой: Колеману было суждено родится белокожим в афроамериканской семье, но чтобы избежать расисткой дискриминации и выбиться в люди, он решил скрыть этот факт, и никто с момента его поступления в колледж, даже его жена, не знали о его истинном происхождении. Рожденный белым в семье рабов, он остается рабом в душе, предав свою семью, боясь заводить детей...

Случайное знакомство профессора с молодой женщиной Фонией, напомнившей ему его первую любовь, перерастает в страстный роман. Обладающая невероятной притягательной силой, Фония врывается в размеренную, обеспеченную жизнь Колемана из другого социального мира – в ее жизни уже нет ничего, кроме преследований ее бывшего мужа шизофреника, комнаты на ферме и работы уборщицы. Любовь к Фонии становится для Колемана его последней любовью, однако тайны прошедших лет врываются в настоящее сметая все на своем пути.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 5 февраля 2004
Премьера в мире 29 октября 2003
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Пирамида
Бюджет $30 000 000
Режиссер
Роберт Бентон
Роберт Бентон
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Николь Кидман
Николь Кидман
Эд Харрис
Эд Харрис
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер
Гэри Синиз
Гэри Синиз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Запятнанная репутация 3 постера
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Наша рецензия
На экране за последнее время было много странного и необычного: Марина де Ван методично расчленяла собственное тело («В моей коже»), Дагур Кари уничтожил различие между гениальностью и отсутствием ума («Ной – белая ворона»), а Дэнни Бойл предъявил картину локального апокалипсиса («28 дней спустя»). Но самый странный и необычный фильм, который мне за вышеупомянутое последнее время довелось увидеть, – это «Запятнанная репутация». Если бы меня попросили оценить его по пятибалльной шкале, я бы мог…
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саундтрек фильма Запятнанная репутация
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