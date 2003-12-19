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Улыбка Моны Лизы Улыбка Моны Лизы
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Mona Lisa Smile

Улыбка Моны Лизы, 2003

2003 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая Кэтрин Энн Уотсон поступает на должность преподавателя истории искусств в престижный женский колледж Уэллсли. Уотсон – очень современная для своего времени женщина и питает страсть не только к искусству, но и к преподаванию. По большей части все ее студентки, кажется, лишь выжидают здесь своего часа, чтобы найти мужчину для женитьбы. Но все девушки очень умны, и Уотсон чувствует, что они не раскрывают свой потенциал. И хотя между учительницей и ее учениками формируется прочная связь, взгляды Уотсон несовместимы с культурой колледжа… 

  • Чтобы подготовиться к своим ролям, все главные герои прошли обучение в частном женском пансионе за две недели до съемок. Однако, в отличие от его изображения в фильме, реальный колледж Уэллсли никогда не был пансионом. Это частный женский гуманитарный колледж, в котором упор делается на социальную активность.
  • Некоторые сцены фильма были сняты в Колумбийском университете, выпускницами которого являются сыгравшие в фильме Джулия Стайлз и Мэгги Джилленхол.
  • Военная история, которую Билл Данбар рассказывает во время урока по итальянскому языку, позаимствована авторами из великого романа Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен» о ходе Первой мировой войны.

1953 год. В Америке идет борьба женщин за свои права, и в это время Кэтрин Энн Уиллис, свободолюбивая и независимая выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Однако среди руководства и преподавательского состава колледжа преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в обществе. Кэтрин со страстным энтузиазмом бросается в борьбу за равноправие полов, и оказывает огромное влияние на студенток. Общение с ними меняет не только их, но и заставляет ее по-новому взглянуть на собственную жизнь...

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 15 апреля 2004
Премьера в мире 19 декабря 2003
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Майк Ньюэлл
Майк Ньюэлл
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Улыбка Моны Лизы 3 постера
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Улыбка Моны Лизы
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей 5 октября отмечали День учителя, и в кинематографе, конечно, в полной мере освещается такой важный труд. К празднику онлайн-школа английского языка Skyeng специально для «Киноафиши» собрала пять англоязычных фильмов об этой непростой профессии (после того как поздравила своих преподавателей!) которые отлично подойдут для выходных. А к кратким описаниям фильмов добавила небольшой словарик для всех, кто захочет посмотреть их в оригинале.   
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6 октября 2022 17:00
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