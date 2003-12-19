Улыбка Моны Лизы, 2003

Молодая Кэтрин Энн Уотсон поступает на должность преподавателя истории искусств в престижный женский колледж Уэллсли. Уотсон – очень современная для своего времени женщина и питает страсть не только к искусству, но и к преподаванию. По большей части все ее студентки, кажется, лишь выжидают здесь своего часа, чтобы найти мужчину для женитьбы. Но все девушки очень умны, и Уотсон чувствует, что они не раскрывают свой потенциал. И хотя между учительницей и ее учениками формируется прочная связь, взгляды Уотсон несовместимы с культурой колледжа…