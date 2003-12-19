Улыбка Моны Лизы, 2003

Молодая Кэтрин Энн Уотсон поступает на должность преподавателя истории искусств в престижный женский колледж Уэллсли. Уотсон – очень современная для своего времени женщина и питает страсть не только к искусству, но и к преподаванию. По большей части все ее студентки, кажется, лишь выжидают здесь своего часа, чтобы найти мужчину для женитьбы. Но все девушки очень умны, и Уотсон чувствует, что они не раскрывают свой потенциал. И хотя между учительницей и ее учениками формируется прочная связь, взгляды Уотсон несовместимы с культурой колледжа…
1953 год. В Америке идет борьба женщин за свои права, и в это время Кэтрин Энн Уиллис, свободолюбивая и независимая выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Однако среди руководства и преподавательского состава колледжа преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в обществе. Кэтрин со страстным энтузиазмом бросается в борьбу за равноправие полов, и оказывает огромное влияние на студенток. Общение с ними меняет не только их, но и заставляет ее по-новому взглянуть на собственную жизнь...