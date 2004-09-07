Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Подводное течение
Постер фильма Подводное течение
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Подводное течение

Подводное течение

Undertow 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джон Манн живет со своими сыновьями Крисом и Тимом в деревушке в лесах Джорджии. Старший, Крис, строит репутацию нарушителя спокойствия; младший, Тим, является случайным ребенком, который ест грязь и краску и объясняет, что он «выкладывает книги по тому, как они пахнут». Их отец Джон оплакивает свою мертвую жену и держит мальчиков изолированными от других людей. С появлением Дила Манна, брата Джона, только что вышедшего из тюрьмы, спокойной жизни Тима и Криса приходит конец…

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 7 сентября 2004
Дата выхода
7 сентября 2004 Россия 16+
22 декабря 2005 Аргентина +16
17 июня 2005 Бразилия 16
17 июня 2005 Великобритания 15
17 декабря 2004 Греция
7 сентября 2004 Казахстан
18 августа 2005 Нидерланды 16
7 сентября 2004 Украина
5 января 2005 Франция
MPAA R
Сборы в мире $156 767
Производство United Artists, Muskat Filmed Properties, Sunflower Productions
Другие названия
Undertow, Legado de violencia, Alakynnessä, Áramlat, Contra Corrente, Contra-Corrente, Iza vanjštine, L'autre rive, Mroczne dziedzictwo, The Undertow, Undertow - Im Sog der Rache, Vastuolulised tunded, Κύμα οργής, Подводно течение, Подводное течение, アンダートウ　決死の逃亡, 殺機入侵
Режиссер
Дэвид Гордон Грин
Дэвид Гордон Грин
В ролях
Джейми Белл
Джейми Белл
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Роберт Лонгстрит
Терри Лафлин
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Подводное течение
Привилегированное сословие 6.9
Привилегированное сословие (2007)
Джо 6.9
Джо (2013)
Властелин разметки 6.7
Властелин разметки (2013)
Снежные ангелы 6.8
Снежные ангелы (2006)
Безопасность вещей 5.8
Безопасность вещей (2001)
Дорогая Венди 6.8
Дорогая Венди (2005)
Прилив 5.1
Прилив (2018)
Тонкий лед 6.2
Тонкий лед (2011)
Крик совы 5.2
Крик совы (2009)
Подводное течение 7.7
Подводное течение (2009)
Чамскраббер 6.8
Чамскраббер (2005)
Сильнее 6.9
Сильнее (2017)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше