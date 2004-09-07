Отзывы о фильме
Джон Манн живет со своими сыновьями Крисом и Тимом в деревушке в лесах Джорджии. Старший, Крис, строит репутацию нарушителя спокойствия; младший, Тим, является случайным ребенком, который ест грязь и краску и объясняет, что он «выкладывает книги по тому, как они пахнут». Их отец Джон оплакивает свою мертвую жену и держит мальчиков изолированными от других людей. С появлением Дила Манна, брата Джона, только что вышедшего из тюрьмы, спокойной жизни Тима и Криса приходит конец…
|7 сентября 2004
|Россия
|16+
|22 декабря 2005
|Аргентина
|+16
|17 июня 2005
|Бразилия
|16
|17 июня 2005
|Великобритания
|15
|17 декабря 2004
|Греция
|7 сентября 2004
|Казахстан
|18 августа 2005
|Нидерланды
|16
|7 сентября 2004
|Украина
|5 января 2005
|Франция