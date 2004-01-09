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Постер фильма Молодые папаши
5.7
Киноафиша Фильмы Молодые папаши
5.7

Молодые папаши

, 2004
My Baby's Daddy
США / комедия / 18+
Постер фильма Молодые папаши
5.7

О фильме

Это история преображения трех холостяков Лонни (Гриффин), Джи (Андерсон) и Доминика (Империоли), которые всю свою жизнь только тем и занимались, что искали на свои бесшабашные головы приключений. Зато в один «прекрасный» день узнали о том, что их подружки беременны. Вот и кончилось детство. Как вы догадываетесь, дальнейшие события, способные вселить страх в душу любого зрителя-мужчины, будут развиваться под развеселую музыку да шуточки-прибауточки.

В ролях

Эдди Гриффин
Эдди Гриффин
Lonnie
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
G
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Доминик
Джоанна Бакалсо
Nia
Бай Лин
Бай Лин
XiXi
Марша Томасон
Марша Томасон
Brandy
Метод Мэн
Метод Мэн
Эми Седарис
Эми Седарис
Скотт Томпсон
Том ’Тайни’ Листер мл.
Том ’Тайни’ Листер мл.
Джон Амос
Джон Амос
Пола Джей Паркер
Rolonda
Режиссер Шерил Дунье
Сценарист Эдди Гриффин, Coke Daniels, Brent Goldberg, David Wagner
Композитор Ричард Гиббс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 9 января 2004
Дата выхода
8 апреля 2004 Россия
8 апреля 2004 Беларусь
8 апреля 2004 Казахстан
9 января 2004 США
8 апреля 2004 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $18 490 423
Производство Miramax, Brillstein-Grey Entertainment, Immortal Entertainment
Другие названия
My Baby's Daddy, 3 Homens e 3 Bebés, Apa lettem, kisapám!, El padre de mi hijo, Hiphop faijat, Il padre di mio figlio, Mana mazulīša tētis, My Baby's Daddy - Groove-Alarm am Wickeltisch, My Baby's Mama, Očevi u pelenama, Os Três Pais, Papas chéris, Tėtušiai, Unos padres de cuidado, Молодые папаши, Таткото на моето дете

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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