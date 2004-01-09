Это история преображения трех холостяков Лонни (Гриффин), Джи (Андерсон) и Доминика (Империоли), которые всю свою жизнь только тем и занимались, что искали на свои бесшабашные головы приключений. Зато в один «прекрасный» день узнали о том, что их подружки беременны. Вот и кончилось детство. Как вы догадываетесь, дальнейшие события, способные вселить страх в душу любого зрителя-мужчины, будут развиваться под развеселую музыку да шуточки-прибауточки.
ПроизводствоMiramax, Brillstein-Grey Entertainment, Immortal Entertainment
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