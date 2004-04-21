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Гнев Гнев
Киноафиша Фильмы Гнев
Man on Fire

Гнев, 2004

2004 / США / Великобритания / Мексика
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Джон Кризи – бывший агент ЦРУ, которого нанимает состоятельный мексиканский бизнесмен, чтобы он охранял его девятилетнюю дочь Лупиту. Благодаря общению с девочкой Джон, который находился в депрессии, постепенно приходит в себя. Они привязываются друг к другу, но враги отца Питы все же находят их. Злоумышленники ранят Джона и похищают Питу. Джон клянется, что накажет всех, кто имел отношение к похищению, и вернет девочку. 

  • Фильм снят по мотивам романа А. Дж. Квиннелла Man on Fire.
  • Режиссерами фильма могли стать Майкл Бэй и Антуан Фукуа. 
  • В роли Джона Кризи могли сняться Роберт Де Ниро, Уилл Смит и Брюс Уиллис.
  • Дензел Вашингтон попал в фильм после того, как случайно встретил в больнице Тони Скотта. Мужчины разговорились и пришли к выводу, что хотели бы поработать вместе.
  • В ранних версиях сценария девочку звали Пута. Когда Тони Скотт узнал, что по-испански Puta означает «девушка легкого поведения», он изменил имя на Пита.
  • Готовясь к своей роли, Дакота Фаннинг брала уроки игры на пианино, занималась плаванием и изучала испанский язык.
  • Специально для фильма было закуплено несколько мерседесов S-класса, которые были разбиты во время съемок.
  • Сцена, в которой Пита расспрашивает Кризи о его женщинах, практически целиком является импровизацией.

Кризи, бывший правительственный агент и солдат удачи, отчаялся и разочаровался в собственной жизни. Однажды, будучи в Мехико, он против собственного желания соглашается стать персональным телохранителем маленькой Пинты, девочки, чьи родители напуганы волной участившихся похищений детей с целью выкупа. В конечном итоге Кризи проникается к девочке симпатией и заботой, его собственная жизнь не кажется ему такой уж беспросветной, его дух оживает и укрепляется. Когда же девочку внезапно похищают, его пламенная ярость обращается против тех, кого он считает ответственными за это преступление, и ничто теперь не остановит его на пути к спасению ребёнка.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 7 октября 2004
Премьера онлайн 17 декабря 2019
Премьера в мире 21 апреля 2004
Возраст 16+
Режиссер
Тони Скотт
Тони Скотт
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Марк Энтони
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гнев 3 постера
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саундтрек фильма Гнев
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Netflix готовит сериал по криминальному триллеру «Гнев» с Дензелом Вашингтоном В основу шоу лягут два романа А.Дж. Квиннелла.
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29 марта 2023 15:53
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