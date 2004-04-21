Гнев, 2004

Кризи, бывший правительственный агент и солдат удачи, отчаялся и разочаровался в собственной жизни. Однажды, будучи в Мехико, он против собственного желания соглашается стать персональным телохранителем маленькой Пинты, девочки, чьи родители напуганы волной участившихся похищений детей с целью выкупа. В конечном итоге Кризи проникается к девочке симпатией и заботой, его собственная жизнь не кажется ему такой уж беспросветной, его дух оживает и укрепляется. Когда же девочку внезапно похищают, его пламенная ярость обращается против тех, кого он считает ответственными за это преступление, и ничто теперь не остановит его на пути к спасению ребёнка.