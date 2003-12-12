Любовь по правилам... и без, 2003

Очередная интрижка с новой молодой возлюбленной Мэрин заканчивается для старого ловеласа Гарри Сэнборна плачевно: в самый неподходящий момент у него случается сердечный приступ. Врач прописывает Гарри постельный режим, и Сэнборн застревает в загородном доме своей молодой подружки, где коротает время вместе с ее матерью Эрикой. Постепенно Гарри понимает, что незамужняя Эрика – именно та женщина, ради которой он готов прекратить свои любовные похождения. Но неожиданно у Гарри появляется молодой соперник…
Музыкальному продюсеру Гарри Лэнгеру уже далеко за 60, а он все же остается удачливым ходоком. Там любовница, тут свидание. Красотки, годящиеся ему не то что в дочки, во внучки, сыпятся как из рога изобилия. К одному из новых своих приобретений, Мэрин, Гарри наведывается в гости. Ему вдруг становится нехорошо, и опеку над ним до прихода доктора берет Эрика, мать Мэрин. Ситуация станет интересней в момент, когда объявится врач-красавец Джулиан, и два ловеласа – молодой и старый – вступят в схватку за руку и сердце хозяйки дома...