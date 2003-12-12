Любовь по правилам... и без, 2003

Музыкальному продюсеру Гарри Лэнгеру уже далеко за 60, а он все же остается удачливым ходоком. Там любовница, тут свидание. Красотки, годящиеся ему не то что в дочки, во внучки, сыпятся как из рога изобилия. К одному из новых своих приобретений, Мэрин, Гарри наведывается в гости. Ему вдруг становится нехорошо, и опеку над ним до прихода доктора берет Эрика, мать Мэрин. Ситуация станет интересней в момент, когда объявится врач-красавец Джулиан, и два ловеласа – молодой и старый – вступят в схватку за руку и сердце хозяйки дома...