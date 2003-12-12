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Любовь по правилам... и без Любовь по правилам... и без
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Something's Gotta Give

Любовь по правилам... и без, 2003

2003 / США
6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очередная интрижка с новой молодой возлюбленной Мэрин заканчивается для старого ловеласа Гарри Сэнборна плачевно: в самый неподходящий момент у него случается сердечный приступ. Врач прописывает Гарри постельный режим, и Сэнборн застревает в загородном доме своей молодой подружки, где коротает время вместе с ее матерью Эрикой. Постепенно Гарри понимает, что незамужняя Эрика – именно та женщина, ради которой он готов прекратить свои любовные похождения. Но неожиданно у Гарри появляется молодой соперник… 

  • Компания Twentieth Century Fox отказалась от производства фильма, сославшись на то, что главные герои слишком стары. 
  • Джек Николсон играет убежденного холостяка, который всегда убегает от ответственности, а Дайан Китон играет разведенную женщину. В реальной жизни все наоборот: Николсон разведен, а Китон – холостячка. 
  • Сценарист и режиссер Нэнси Мейерс писала роли Эрики и Гарри специально для Дайан Китон и Джека Николсона.
  • Джек Николсон отказался сниматься в фильме «Плохой Санта» ради съемок в этом фильме. 
  • Дом Гарри – это тот же особняк, который в дальнейшем использовался в качестве дома Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada».
  • В большинстве стран на постере этого фильма были изображены Джек Николсон и Дайан Китон. В Японии на постере также было изображение Киану Ривза, поскольку актер был очень популярен в этой стране в то время. 

Музыкальному продюсеру Гарри Лэнгеру уже далеко за 60, а он все же остается удачливым ходоком. Там любовница, тут свидание. Красотки, годящиеся ему не то что в дочки, во внучки, сыпятся как из рога изобилия. К одному из новых своих приобретений, Мэрин, Гарри наведывается в гости. Ему вдруг становится нехорошо, и опеку над ним до прихода доктора берет Эрика, мать Мэрин. Ситуация станет интересней в момент, когда объявится врач-красавец Джулиан, и два ловеласа – молодой и старый – вступят в схватку за руку и сердце хозяйки дома...

6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 4 марта 2004
Премьера в мире 12 декабря 2003
Возраст 16+
Режиссер
Нэнси Мейерс
Нэнси Мейерс
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Дайан Китон
Дайан Китон
Аманда Пит
Аманда Пит
Киану Ривз
Киану Ривз
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь по правилам... и без 2 постера
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Любовь по правилам... и без
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Наша рецензия
Джек Николсон в недавнем интервью, опубликованном журналом «Premiere», высказался так: «Меня все сильнее засасывает в комедию. Мне надоело быть серьезным. Шок от 11 сентября заставил почувствовать, что я не хочу сниматься ни в чем мрачном и депрессивном. Хватит, я сыт этим по горло». Сложно сказать, виновато ли только 11 сентября, но с некоторых пор лучшие американские драматические актеры, достигнув определенного возраста, начинают превращаться в шутов в посредственных комедиях. Самые яркие…
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