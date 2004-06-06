Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Гарфилд
2 постера
Киноафиша Фильмы Гарфилд

Гарфилд

Garfield 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Гарфилд — наглый рыжий кот, который настолько ленив, что вместо ловли мышей предпочитает с ними договариваться. Гарфилд живет с Джоном, а его любимые занятия это еда, сон, просмотр телевизора и издевательства над хозяином-человеком и соседскими собаками.

Однажды жизнь Гарфилда резко меняется. Пытаясь понравиться своей знакомой Лиз, работающей ветеринаром, хозяин Гарфилда Джон берет в дом Одди — пса мелкой породы. Гарфилд в шоке от перспективы жить с собакой под одной крышей и пытается показать Одди кто в доме хозяин. Но Одди оказывается совершенно невосприимчивым к угрозам Гарфилда. Он выигрывает собачий конкурс талантов, чем еще больше влюбляет в себя Джона. Джон переключает все свое внимание на нового питомца, позволяет ему спать с собой в одной кровати и всячески холит и лелеет. Гарфилд же попадает в опалу.

Пытаясь вернуть себе привычный комфорт и расположение хозяина, Гарфилд выставляет Одди на улицу, но утром обнаруживается, что пес пропал. Из телевизора Гарфилд узнает, что он попал в руки Хэппи Чепмена — злобного телеведущего, который мечтает о собственном собачьем шоу в Нью Йорке. Гарфилд осознает свои ошибки и отправляется спасать Одди.

В фильме “Добро пожаловать в Зомбилэнд” Билл Мюррей, играющий самого себя, называет этот фильм и его продолжение “Гарфилд 2” проектами, о работе в которых он сожалеет.

Изначально Билл Мюррей думал, что сценарий написан Джоэлом Коэном, одним из братьев Коэн. Поскольку ему нравилось творчество братьев, он принял участие в проекте. И только после выхода фильма он осознал, что фильм был написан другим Джоэлом Коэном, тезкой и однофамильцем известного режиссера.

Джим Керри отказался от роли Джона Арбакла.

Согласно статье в журнале “Premiere”, большая часть аудиозаписей Билла Мюррея была сделана на борту лодки во время съемок фильма “Водная жизнь” в Италии. Судя по всему, Мюррея не впечатлили записи, сделанные им на суше.

Сцена, в которой Гарфилд врезается в заднее ветровое стекло пикапа Лиз, — это отсылка к очень популярным плюшевым игрушкам Гарфилда, у которых на лапах есть присоски, чтобы их можно было приклеить к окнам. Гарфилд даже принимает ту же позу, задрав передние лапы вверх по диагонали.

Билл Мюррей и Лоренцо Мюзик оба сыграли и Гарфилда, и доктора Питера Венкмана. Мюррей озвучил Гарфилда в этом фильме и сыграл доктора Венкмана во франшизе “Охотники за привидениями”, а Мьюзик озвучил Гарфилда в “Гарфилде и его друзьях” и доктора Венкмана в мультфильме “Настоящие охотники за привидениями”.

В этом фильме Джон Арбакл усыновляет Одди из ветеринарной клиники, где работает Лиз. В комиксе Одди был любимцем друга Джона, Лаймана.

В этом фильме Нермел — сиамский кот, который живет в переулке. В комиксе это серый полосатый котенок, который изначально принадлежал родителям Джона.

Джо Таун, который сыграл в этом фильме техника, озвучивал реплики Гарфилда на съемочной площадке.

Бен Стиллер отказался от роли Джона Арбакла, поскольку был занят на съемках “Знакомства с Факерами”.

Это первое сотрудничество Билла Мюррея со студией «Двадцатый Век Фокс».

Билл Мюррей сказал в одном из интервью, что он ненавидит себя за то, что не додумался использовать свою знаменитую фразу из “Охотников за привидениями”: “Собаки и кошки, живущие вместе... массовая истерия!” в сцене, когда в доме появляется Одди. Он вспомнил о ней лишь на этапе постпродакшена, когда было уже слишком поздно менять что-либо.

Песня «New Dog State of Mind», которую Гарфилд поет в фильме — это переделка песни Билли Джоэла “New York State of Mind”.

Он циничен, ленив и вообще он – жирный котяра. Хозяин Гарфилда, Джон, приносит в дом милого щенка Оди, и с этого момента жизнь Гарфилда идет наперекосяк. Он хочет только одного – чтобы пес исчез из его жизни и из его дома навсегда! Но когда внезапно щенка похищают, Гарфилд, возможно впервые в жизни, чувствует лежащую на нем ответственность. И он начинает действовать...

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 23 марта 2020
Премьера в мире 6 июня 2004
Дата выхода
26 августа 2004 Россия 0+
16 сентября 2004 Австралия
20 августа 2004 Австрия
15 июля 2004 Аргентина
25 августа 2004 Бахрейн
26 августа 2004 Беларусь
18 августа 2004 Бельгия
27 августа 2004 Болгария
16 июля 2004 Бразилия
29 июля 2004 Великобритания
26 августа 2004 Венгрия
20 августа 2004 Венесуэла
17 августа 2004 Германия
29 июля 2004 Гонконг
17 сентября 2004 Греция
18 сентября 2004 Грузия
8 декабря 2004 Дания
18 августа 2004 Египет
5 августа 2004 Израиль
5 ноября 2004 Индия
30 июля 2004 Ирландия
6 августа 2004 Исландия
1 сентября 2004 Испания
24 сентября 2004 Италия
26 августа 2004 Казахстан
10 июня 2004 Канада
17 декабря 2004 Китай
25 июня 2004 Колумбия
22 сентября 2004 Кувейт
20 августа 2004 Латвия
27 августа 2004 Литва
31 июля 2004 Мадагаскар
16 июля 2004 Мексика
19 августа 2004 Нидерланды
8 июля 2004 Новая Зеландия
27 августа 2004 Норвегия
25 августа 2004 ОАЭ
25 августа 2004 Оман
30 июля 2004 Панама
22 июля 2004 Перу
6 августа 2004 Польша
19 августа 2004 Португалия
10 июня 2004 Румыния AP
11 июня 2004 США
12 августа 2004 Словакия
5 августа 2004 Словения
14 октября 2004 Таиланд
13 августа 2004 Турция
26 августа 2004 Украина
9 июля 2004 Уругвай
4 августа 2004 Филиппины
20 августа 2004 Финляндия
4 августа 2004 Франция
12 августа 2004 Чехия
22 июля 2004 Чили
24 сентября 2004 Швейцария
20 августа 2004 Швеция
16 июля 2004 Эквадор
13 августа 2004 Эстония
24 сентября 2004 ЮАР
13 августа 2004 Южная Корея
1 октября 2004 Япония
MPAA PG
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $203 172 417
Производство Twentieth Century Fox, Davis Entertainment
Другие названия
Garfield: The Movie, Garfield, Garfield: La película, Гарфилд, Garfield, le film, Garfield: O Filme, Gustaf, 加菲貓, Filmen om Gustaf, Garfield ve filmu, Garfield, i tainia, Garfield: Chú Mèo Siêu Quậy, Garfield: Der Film, Garfield: Il film, Garfield: Η ταινία, Garfildas, Gārfīlds, Karvinen - elokuva, Karvinen elokuva, Kvikmyndin Grettir, Pusur, Ґарфілд, गारफ़ील्ड, ガーフィールド
Режиссер
Питер Хьюитт
В ролях
Брекин Мейер
Брекин Мейер
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски
Джеффри Гулд
Джерри Хоук
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

5.7
Оцените 25 голосов
5.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3383
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Наша рецензия

Знаете, я вообще-то очень люблю кота Гарфилда – толстого, ленивого и самовлюбленного пожирателя лазаньи. Тем более что по части беспредельной лени мы с ним просто родственные души. Но то мультяшный Гарфилд в мультяшном же окружении – прожорливый эгоистичный эксцентрик, вечно попадающий в ужасные передряги, у которых нет, в сущности, никакой морали – одна только падающая мебель, да еще неистребимый дух приключений, навлекаемых на безнадежную кошачью голову. Поэтому я не без некоторого трепета…

Отзывы о мультфильме

Натали 2 апреля 2015, 12:51
Через пятнадцать минут начала зевать и ждать, когда фильм закончится. Ничего действительно смешного не увидела. В зал смеялся только один человек -… Читать дальше…
Новости о мультфильме
Не только Паддингтон: 7 классных фильмов об антропоморфных животных
Не только Паддингтон: 7 классных фильмов об антропоморфных животных 28 ноября в прокат выходит семейная комедия «Приключения Паддингтона 3». История харизматичного говорящего медвежонка, который перебирается в Лондон, чтобы обрести новый дом, покорила зрителей по всему миру. В третьей части Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою тетю в доме престарелых, однако узнает, что та пропала в лесах Амазонии. В связи с этим релизом делимся другими фильмами об антропоморфных животных, которые можно посмотреть в кругу семьи.
Написать
21 ноября 2024 10:17
«Смерч 2» и еще 6 фильмов, которые возродили спустя десятки лет
«Смерч 2» и еще 6 фильмов, которые возродили спустя десятки лет Вторая часть «Смерча» вышла спустя 28 лет после оригинала, а с каких еще важных картин недавно стряхнули пыль?
Написать
12 августа 2024 10:00
Кадры из мультфильма
