Гарфилд — наглый рыжий кот, который настолько ленив, что вместо ловли мышей предпочитает с ними договариваться. Гарфилд живет с Джоном, а его любимые занятия это еда, сон, просмотр телевизора и издевательства над хозяином-человеком и соседскими собаками.
Однажды жизнь Гарфилда резко меняется. Пытаясь понравиться своей знакомой Лиз, работающей ветеринаром, хозяин Гарфилда Джон берет в дом Одди — пса мелкой породы. Гарфилд в шоке от перспективы жить с собакой под одной крышей и пытается показать Одди кто в доме хозяин. Но Одди оказывается совершенно невосприимчивым к угрозам Гарфилда. Он выигрывает собачий конкурс талантов, чем еще больше влюбляет в себя Джона. Джон переключает все свое внимание на нового питомца, позволяет ему спать с собой в одной кровати и всячески холит и лелеет. Гарфилд же попадает в опалу.
Пытаясь вернуть себе привычный комфорт и расположение хозяина, Гарфилд выставляет Одди на улицу, но утром обнаруживается, что пес пропал. Из телевизора Гарфилд узнает, что он попал в руки Хэппи Чепмена — злобного телеведущего, который мечтает о собственном собачьем шоу в Нью Йорке. Гарфилд осознает свои ошибки и отправляется спасать Одди.
В фильме “Добро пожаловать в Зомбилэнд” Билл Мюррей, играющий самого себя, называет этот фильм и его продолжение “Гарфилд 2” проектами, о работе в которых он сожалеет.
Изначально Билл Мюррей думал, что сценарий написан Джоэлом Коэном, одним из братьев Коэн. Поскольку ему нравилось творчество братьев, он принял участие в проекте. И только после выхода фильма он осознал, что фильм был написан другим Джоэлом Коэном, тезкой и однофамильцем известного режиссера.
Джим Керри отказался от роли Джона Арбакла.
Согласно статье в журнале “Premiere”, большая часть аудиозаписей Билла Мюррея была сделана на борту лодки во время съемок фильма “Водная жизнь” в Италии. Судя по всему, Мюррея не впечатлили записи, сделанные им на суше.
Сцена, в которой Гарфилд врезается в заднее ветровое стекло пикапа Лиз, — это отсылка к очень популярным плюшевым игрушкам Гарфилда, у которых на лапах есть присоски, чтобы их можно было приклеить к окнам. Гарфилд даже принимает ту же позу, задрав передние лапы вверх по диагонали.
Билл Мюррей и Лоренцо Мюзик оба сыграли и Гарфилда, и доктора Питера Венкмана. Мюррей озвучил Гарфилда в этом фильме и сыграл доктора Венкмана во франшизе “Охотники за привидениями”, а Мьюзик озвучил Гарфилда в “Гарфилде и его друзьях” и доктора Венкмана в мультфильме “Настоящие охотники за привидениями”.
В этом фильме Джон Арбакл усыновляет Одди из ветеринарной клиники, где работает Лиз. В комиксе Одди был любимцем друга Джона, Лаймана.
В этом фильме Нермел — сиамский кот, который живет в переулке. В комиксе это серый полосатый котенок, который изначально принадлежал родителям Джона.
Джо Таун, который сыграл в этом фильме техника, озвучивал реплики Гарфилда на съемочной площадке.
Бен Стиллер отказался от роли Джона Арбакла, поскольку был занят на съемках “Знакомства с Факерами”.
Это первое сотрудничество Билла Мюррея со студией «Двадцатый Век Фокс».
Билл Мюррей сказал в одном из интервью, что он ненавидит себя за то, что не додумался использовать свою знаменитую фразу из “Охотников за привидениями”: “Собаки и кошки, живущие вместе... массовая истерия!” в сцене, когда в доме появляется Одди. Он вспомнил о ней лишь на этапе постпродакшена, когда было уже слишком поздно менять что-либо.
Песня «New Dog State of Mind», которую Гарфилд поет в фильме — это переделка песни Билли Джоэла “New York State of Mind”.
