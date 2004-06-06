В фильме “Добро пожаловать в Зомбилэнд” Билл Мюррей, играющий самого себя, называет этот фильм и его продолжение “Гарфилд 2” проектами, о работе в которых он сожалеет.

Изначально Билл Мюррей думал, что сценарий написан Джоэлом Коэном, одним из братьев Коэн. Поскольку ему нравилось творчество братьев, он принял участие в проекте. И только после выхода фильма он осознал, что фильм был написан другим Джоэлом Коэном, тезкой и однофамильцем известного режиссера.

Джим Керри отказался от роли Джона Арбакла.

Согласно статье в журнале “Premiere”, большая часть аудиозаписей Билла Мюррея была сделана на борту лодки во время съемок фильма “Водная жизнь” в Италии. Судя по всему, Мюррея не впечатлили записи, сделанные им на суше.

Сцена, в которой Гарфилд врезается в заднее ветровое стекло пикапа Лиз, — это отсылка к очень популярным плюшевым игрушкам Гарфилда, у которых на лапах есть присоски, чтобы их можно было приклеить к окнам. Гарфилд даже принимает ту же позу, задрав передние лапы вверх по диагонали.

Билл Мюррей и Лоренцо Мюзик оба сыграли и Гарфилда, и доктора Питера Венкмана. Мюррей озвучил Гарфилда в этом фильме и сыграл доктора Венкмана во франшизе “Охотники за привидениями”, а Мьюзик озвучил Гарфилда в “Гарфилде и его друзьях” и доктора Венкмана в мультфильме “Настоящие охотники за привидениями”.

В этом фильме Джон Арбакл усыновляет Одди из ветеринарной клиники, где работает Лиз. В комиксе Одди был любимцем друга Джона, Лаймана.

В этом фильме Нермел — сиамский кот, который живет в переулке. В комиксе это серый полосатый котенок, который изначально принадлежал родителям Джона.

Джо Таун, который сыграл в этом фильме техника, озвучивал реплики Гарфилда на съемочной площадке.

Бен Стиллер отказался от роли Джона Арбакла, поскольку был занят на съемках “Знакомства с Факерами”.

Это первое сотрудничество Билла Мюррея со студией «Двадцатый Век Фокс».

Билл Мюррей сказал в одном из интервью, что он ненавидит себя за то, что не додумался использовать свою знаменитую фразу из “Охотников за привидениями”: “Собаки и кошки, живущие вместе... массовая истерия!” в сцене, когда в доме появляется Одди. Он вспомнил о ней лишь на этапе постпродакшена, когда было уже слишком поздно менять что-либо.

Песня «New Dog State of Mind», которую Гарфилд поет в фильме — это переделка песни Билли Джоэла “New York State of Mind”.