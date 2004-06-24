"...Париж – маленький город, где много людей, где никто не работает, а все сидят в кафе целыми днями и едят, а по выходным ходят в Лувр смотреть на голых мужчин и женщин..." (Из письма)

К переводчику Дмитрию из России в Париж приезжает 14-летняя дочь Маша, которую он видел только в младенчестве. Маша показывает папе присланную им когда-то поздравительную открытку и остается у него жить. Холостяцкий быт отца нарушен: раньше он мог спокойно переводить, встречаться с подругой Наташей и гонять по ночному Парижу в автомобиле, когда становилось грустно или скучно. Теперь же в его квартире поселилась дочь, которая надевает его любимый зеленый халат и красные носки и с равным интересом бродит по Парижу, сидит в кафе, читает папины переводы, болтает с той же Наташей и ест с папой мороженое, когда грустно или скучно. С Машей неудобно, как со всяким ребенком, с ней интересно, как с любой уникальной личностью.