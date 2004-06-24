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Постер фильма Маша
Постер фильма Маша
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6.1 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Маша

Маша

Masha 18+
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О фильме

Переводчик эротической литературы Дмитрий живет в Париже. У него есть достойный заработок и любимая женщина Наташа. Но однажды, словно снег на голову, на героя сваливается сюрприз в виде 14-летней дочери. Когда-то давно мужчина действительно оставил в России бывшую возлюбленную с младенцем на руках - поэтому, когда на пороге появляется Маша и заявляет, что приехала к отцу, он охотно ей верит. Наташа помогает Дмитрию и его дочери-подростку найти общий язык, вместе они гуляют по французской столице, осматривают достопримечательности, обедают в изысканных ресторанах… Но долго ли продлится эта идиллия?

  • Режиссер, сценарист и продюсер фильма Сергей Ткачев также известен зрителю благодаря проектам “Щит Минервы” (2003), “Утро” (2009), “Праздник взаперти” (2012), “Скорпион на ладони” (2013). 
  • Все герои в фильме носят имена актеров, которые их играют - Марии Шалаевой, Дмитрия Шевченко, Наталии Ткачевой. 
  • В общей сложности Мария Шалаева, исполнительница главной роли, сыграла в пяти фильмах Сергея Ткачева.  
  • “Маша” - вторая по счету картина. в которой играют вместе Мария Шалаева и Дмитрий Шевченко. Ранее актеры снимались комедийной мелодраме Юрия Рогозина “Первокурсница” (2002).

"...Париж – маленький город, где много людей, где никто не работает, а все сидят в кафе целыми днями и едят, а по выходным ходят в Лувр смотреть на голых мужчин и женщин..." (Из письма)

 

К переводчику Дмитрию из России в Париж приезжает 14-летняя дочь Маша, которую он видел только в младенчестве. Маша показывает папе присланную им когда-то поздравительную открытку и остается у него жить. Холостяцкий быт отца нарушен: раньше он мог спокойно переводить, встречаться с подругой Наташей и гонять по ночному Парижу в автомобиле, когда становилось грустно или скучно. Теперь же в его квартире поселилась дочь, которая надевает его любимый зеленый халат и красные носки и с равным интересом бродит по Парижу, сидит в кафе, читает папины переводы, болтает с той же Наташей и ест с папой мороженое, когда грустно или скучно. С Машей неудобно, как со всяким ребенком, с ней интересно, как с любой уникальной личностью.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 24 июня 2004
Дата выхода
24 июня 2004 Россия 16+
25 мая 2006 Беларусь
25 мая 2006 Казахстан
25 мая 2006 Украина
Другие названия
Masha, Маша
Режиссер
Сергей Ткачев
Сергей Ткачев
В ролях
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Наталия Ткачева
Наталия Ткачева
Дмитрий Шевченко
Дмитрий Шевченко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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