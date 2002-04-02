Оповещения от Киноафиши
Игры мотыльков

Igry motylkov 18+
О фильме

Шестнадцатилетний рок-музыкант из уральского городка приглашен в Москву на финал телевизионного музыкального конкурса. Накануне отъезда, шатаясь по улице с друзьями, он, переполненный ощущением грядущей удачи, из лихости угоняет автомобиль. Недолгая поездка заканчивается трагедией – ребята сбивают человека и, бросив разбитый автомобиль, убегают... Победителями конкурса жюри объявляет других, а Костя возвращается домой, где ведется следствие. Мать и безответно влюбленная в него девушка готовы на все, чтобы спасти парня от тюрьмы, но он, ожесточившись от неудач и разочарований, поступает по-своему...
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 2 апреля 2002
Дата выхода
28 августа 2004 Россия
2 апреля 2002 Беларусь
2 апреля 2002 Казахстан
2 апреля 2002 Украина
Бюджет $1 200 000
Производство Детский сеанс, Globus Film Studio
Другие названия
Igry motylkov, Moth Games, Zabawy motyli, Игры мотыльков, 蝴蝶游戏
Режиссер
Андрей Прошкин
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Мария Звонарева
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Игры мотыльков

