Шестнадцатилетний рок-музыкант из уральского городка приглашен в Москву на финал телевизионного музыкального конкурса. Накануне отъезда, шатаясь по улице с друзьями, он, переполненный ощущением грядущей удачи, из лихости угоняет автомобиль. Недолгая поездка заканчивается трагедией – ребята сбивают человека и, бросив разбитый автомобиль, убегают... Победителями конкурса жюри объявляет других, а Костя возвращается домой, где ведется следствие. Мать и безответно влюбленная в него девушка готовы на все, чтобы спасти парня от тюрьмы, но он, ожесточившись от неудач и разочарований, поступает по-своему...
СтранаРоссия
Продолжительность1 час 45 минут
Год выпуска2004
Премьера в мире2 апреля 2002
Дата выхода
28 августа 2004
Россия
2 апреля 2002
Беларусь
2 апреля 2002
Казахстан
2 апреля 2002
Украина
Бюджет$1 200 000
ПроизводствоДетский сеанс, Globus Film Studio
Другие названия
Igry motylkov, Moth Games, Zabawy motyli, Игры мотыльков, 蝴蝶游戏