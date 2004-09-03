Шашлык, 2004

Фортуна обворожительно улыбнулась простому парню из бедного квартала Тодду Андерсону. Счастливчик скоро станет звездой большого спорта: его пригласили играть в известную баскетбольную команду и предложили невероятный гонорар – 30 миллионов долларов! От неожиданно приобретенного богатства баскетболист буквально потерял голову! Ошалевший от восторга Тодд поспешил приобрести роскошный особняк в фешенебельном районе, населенном местной манерной аристократией. Праздновать новоселье он решает в кругу многочисленных родственников и друзей, которых у него множество, буквально целый квартал. Приглашены все вместе и каждый в отдельности. И вот уже сестры, братья, кузены, под предводительством безумных тетушек и дядюшек выкатывают мангалы во двор, раздувают угли и не забывают включить музыку погромче...