Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шашлык
Киноафиша Фильмы Шашлык
The Cookout

Шашлык, 2004

2004 / США
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фортуна обворожительно улыбнулась простому парню из бедного квартала Тодду Андерсону. Счастливчик скоро станет звездой большого спорта: его пригласили играть в известную баскетбольную команду и предложили невероятный гонорар – 30 миллионов долларов! От неожиданно приобретенного богатства баскетболист буквально потерял голову! Ошалевший от восторга Тодд поспешил приобрести роскошный особняк в фешенебельном районе, населенном местной манерной аристократией. Праздновать новоселье он решает в кругу многочисленных родственников и друзей, которых у него множество, буквально целый квартал. Приглашены все вместе и каждый в отдельности. И вот уже сестры, братья, кузены, под предводительством безумных тетушек и дядюшек выкатывают мангалы во двор, раздувают угли и не забывают включить музыку погромче...

3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 18 ноября 2004
Премьера в мире 3 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Лэнс Ривера
В ролях
Джа Рул
Тим Медоуз
Тим Медоуз
Дженифер Льюис
Дженифер Льюис
Миган Гуд
Миган Гуд
Кьюран Пендер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Шашлык
Радостный шум
Радостный шум (2012)
5.8
Доставка завтра авиапочтой
Доставка завтра авиапочтой (2009)
5.9
Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс
Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс (2008)
5.5
Салон красоты
Салон красоты (2005)
5.6
Каникулы Джонсонов
Каникулы Джонсонов (2004)
4.5
На том свете
На том свете (2001)
5.6
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл (2018)
5.9166665
Улетные девочки
Улетные девочки (2017)
6.2
Думай, как мужчина
Думай, как мужчина (2012)
8.214286
Дилемма
Дилемма (2011)
7
Смерть на похоронах
Смерть на похоронах (2010)
6
Секс по обмену
Секс по обмену (2010)
5.2727275
Постер фильма Шашлык 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше