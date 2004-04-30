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Дрянные девчонки Дрянные девчонки
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Mean Girls

Дрянные девчонки, 2004

2004 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шестнадцатилетняя Кэйди Хирон и ее родители Бетси и Чип Херон возвращаются в Штаты после двенадцатилетней исследовательской поездки в Африку. В свой первый день школы Кэйди пытается найти новых друзей, но безуспешно. На следующий день она знакомится с Дженис Йен и Дэмиан Ли. Они рассказывают девушке о школьных группировках и предупреждают ее избегать самой популярной и печально известной, «Баунти», которую возглавляет красивая манипуляторша Реджина Джордж. «Баунти» замечают Кэйди и решают использовать ее в своих целях. Чтобы спасти свою новую подругу, Дженис и Дэмиан решают устроить в школе настоящий переворот…

  • Известные исполнительницы Тина Фей и Эми Полер обучали Радживу Сурендру тому, как читать рэп, для его выступления на сцене в школьном зимнем шоу талантов.
  • Первоначально Линдси Лохан была выбрана на роль Реджины, но она решила сыграть «симпатичную девушку» Кэйди Хирон, чтобы публика не проецировала личность Реджины на нее настоящую. В итоге на роль была выбрана Рэйчел Макадамс, потому что, по словам продюсера, «только хорошие девушки могут играть злых девчонок».
  • Тим Медоуз сломал руку перед съемкой, и ему пришлось носить гипс, поэтому было добавлено объяснение, что у его персонажа Дюваля синдром запястного канала.
  • Эми Полер, которая играет миссис Джордж, в жизни всего на семь лет старше своей экранной дочери Рэйчел Макадамс.

Проведя все свое детство в Африке со своими предками-ботаниками, Кэнди Хэрон решила, что знает все про правило "выживает сильнейший". Но закон джунглей полностью пересматривается, когда домашняя 15-летняя девушка в первый раз попадает в обычную школу и влюбляется в бывшего парня самой подлой девчонки в школе...

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 17 июня 2004
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 30 апреля 2004
Возраст 12+
Режиссер
Марк Уотерс
Марк Уотерс
В ролях
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Лэйси Чэберт
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Тина Фей
Тина Фей
Все актеры и съемочная группа
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Дрянные девчонки
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