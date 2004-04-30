Дрянные девчонки, 2004

Шестнадцатилетняя Кэйди Хирон и ее родители Бетси и Чип Херон возвращаются в Штаты после двенадцатилетней исследовательской поездки в Африку. В свой первый день школы Кэйди пытается найти новых друзей, но безуспешно. На следующий день она знакомится с Дженис Йен и Дэмиан Ли. Они рассказывают девушке о школьных группировках и предупреждают ее избегать самой популярной и печально известной, «Баунти», которую возглавляет красивая манипуляторша Реджина Джордж. «Баунти» замечают Кэйди и решают использовать ее в своих целях. Чтобы спасти свою новую подругу, Дженис и Дэмиан решают устроить в школе настоящий переворот…