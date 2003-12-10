Крупная рыба, 2003

Прагматичный Уилл Блум приезжает к своему отцу, Эдварду Блуму, которому диагностировали рак. У отца и сына натянутые отношения, поскольку Уилл всегда с недоверием относился к увлечению Эдварда рассказывать разные сказочные истории, которые отец выдавал за реально случившиеся с ним приключения. Даже несмотря на болезнь, Эдвард продолжает сочинять свои милые небылицы. Смягчившись, Уилл решает разобраться, что же из историй отца было на самом деле.
Умирает Эдвард Блум. Сын хочет узнать как можно больше о его жизни, собрав воедино многочисленные легенды и мифы, окружавшие жизнь отца. В итоге, обнаруживает много удивительных фактов и приходит к выводу, что жизнь отца была удивительно разнообразной. Он понимает, что его отец – был действительно необычным человеком...