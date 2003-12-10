Крупная рыба, 2003

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«Кое-что здесь не очень походит на правду, а многого и вовсе не было». Эта цитата точнее всего выражает сущность бестселлера Дэниела Уоллеса «Крупная рыба: Роман мифических пропорций» и поставленного по его мотивам фильма Тима Бёртона. Роман и фильм повествуют о жизни некоего Эдварда Блума, который в общем и не человек даже, а какой-то ходячий фейерверк историй одна фантастичнее другой; его автобиография – словно живое существо, которому в сердце всадили вечный двигатель, как Карлсону в…