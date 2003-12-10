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Крупная рыба Крупная рыба
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Big Fish

Крупная рыба, 2003

2003 / США
7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Прагматичный Уилл Блум приезжает к своему отцу, Эдварду Блуму, которому диагностировали рак. У отца и сына натянутые отношения, поскольку Уилл всегда с недоверием относился к увлечению Эдварда рассказывать разные сказочные истории, которые отец выдавал за реально случившиеся с ним приключения. Даже несмотря на болезнь, Эдвард продолжает сочинять свои милые небылицы. Смягчившись, Уилл решает разобраться, что же из историй отца было на самом деле.

  • Будучи большой поклонницей Тима Бертона, Марион Котийяр спала со сценарием фильма под подушкой в течение месяца, пока не получила роль.
  • Нанесение макияжа ведьмы занимало около 5 часов. 
  • Юэна Макгрегора выбрали на роль молодого Эда Блума, когда продюсеры заметили поразительное сходство между ним и молодым Альбертом Финни. 
  • Первый американский полнометражный фильм в карьере француженки Марион Котийяр. 
  • Наполовину законченное стихотворение, которое Нортер показывает Эдварду, написано рукой Тима Бертона. 
  • Во время съемок Хелена Бонем Картер была беременна. 
  • Когда молодой Уилл находится в своем офисе в Париже, он получает письмо из дома, отправленное по адресу: 2, Rue Gabriel, в 8-й округ. На самом деле это адрес посольства США в Париже.  
  • Хотя Хелена Бонем Картер сыграла персонажа, который на десять лет моложе героя Юэна Макгрегора, в реальной жизни она на пять лет старше. 

Умирает Эдвард Блум. Сын хочет узнать как можно больше о его жизни, собрав воедино многочисленные легенды и мифы, окружавшие жизнь отца. В итоге, обнаруживает много удивительных фактов и приходит к выводу, что жизнь отца была удивительно разнообразной. Он понимает, что его отец – был действительно необычным человеком...

7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 19 февраля 2004
Премьера онлайн 5 ноября 2020
Премьера в мире 10 декабря 2003
Возраст 12+
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Альберт Финни
Билли Крудап
Билли Крудап
Элисон Ломан
Элисон Ломан
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Все актеры и съемочная группа
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«Кое-что здесь не очень походит на правду, а многого и вовсе не было». Эта цитата точнее всего выражает сущность бестселлера Дэниела Уоллеса «Крупная рыба: Роман мифических пропорций» и поставленного по его мотивам фильма Тима Бёртона. Роман и фильм повествуют о жизни некоего Эдварда Блума, который в общем и не человек даже, а какой-то ходячий фейерверк историй одна фантастичнее другой; его автобиография – словно живое существо, которому в сердце всадили вечный двигатель, как Карлсону в…
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disturatro 23 февраля 2023, 18:44
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