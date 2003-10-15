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Дженис и Джон
Киноафиша Фильмы Дженис и Джон
Janis et John

Дженис и Джон, 2003

2003 / Франция / Испания
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Страховой агент Пабло совершил роковую ошибку, выписав ложный страховой полис на «Астон-Мартин», принадлежавший мистеру Кэннону. Теперь в течение двух недель Пабло должен выплатить 100 тысяч евро, иначе он может лишиться работы, репутации и свободы. Зная, что его чокнутый кузен Леон получил большое наследство, Пабло решается на отчаянный шаг. Он собирается убедить Леона, навечно «застрявшего в шестидесятых», что его кумиры Джон Леннон и Дженис Джоплин вернулись из небытия и готовятся записать совместный альбом. Но для этого им нужны деньги, много денег!
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 10 июня 2004
Премьера в мире 15 октября 2003
Режиссер
Самюэль Беншетри
Самюэль Беншетри
В ролях
Франсуа Клузе
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Мари Трентиньян
Кристоф Ламбер
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дженис и Джон 1 постер
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