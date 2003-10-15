Дженис и Джон, 2003

Страховой агент Пабло совершил роковую ошибку, выписав ложный страховой полис на «Астон-Мартин», принадлежавший мистеру Кэннону. Теперь в течение двух недель Пабло должен выплатить 100 тысяч евро, иначе он может лишиться работы, репутации и свободы. Зная, что его чокнутый кузен Леон получил большое наследство, Пабло решается на отчаянный шаг. Он собирается убедить Леона, навечно «застрявшего в шестидесятых», что его кумиры Джон Леннон и Дженис Джоплин вернулись из небытия и готовятся записать совместный альбом. Но для этого им нужны деньги, много денег!

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