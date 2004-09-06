Вольная интерпретация сюжетов Аркадия Кошко.

Современная криминальная мелодрама, не содержащая в себе, ставшего уже привычным, набора элементов фильмов о преступлениях. Изящное психологическое исследование мотивов, побудивших утонченного интеллигентного студента консерватории разработать и воплотить в жизнь аферу, позволившую ему присвоить деньги боготворившей его пожилой дамы... Живущий в наши дни, новый Раскольников не берет в руки топор, а вооружается современными компьютерными технологиями, позволяющими ему воплотить свои замыслы... Но темы желания любви, доверия к тем, кто внешне симпатичен и воспитан, корысти и самоуверенности, жажды самоутверждения – актуальны для человека и в наши дни, и в недалеком прошлом, откуда заимствована фабула сюжета, останутся востребованными и в будущем... Герои фильма узнаваемы, поступки их непредсказуемы, мотивы этих поступков противоречивы... И в итоге остается повод поразмышлять о собственных пристрастиях, поступках и привязанностях... Легкое, изящное развитие детективного сюжета заставит зрителя с неослабевающим вниманием следить за перипетиями судеб героев, попутно заставляя вырабатывать собственное отношение к так называемым "моральным ценностям" современного общества.