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Постер фильма Настройщик
7.1
Киноафиша Фильмы Настройщик
7.1

Настройщик

, 2004
The Tuner
Россия, Украина / драма / 18+
Постер фильма Настройщик
7.1

О фильме

Вольная интерпретация сюжетов Аркадия Кошко.

Современная криминальная мелодрама, не содержащая в себе, ставшего уже привычным, набора элементов фильмов о преступлениях. Изящное психологическое исследование мотивов, побудивших утонченного интеллигентного студента консерватории разработать и воплотить в жизнь аферу, позволившую ему присвоить деньги боготворившей его пожилой дамы... Живущий в наши дни, новый Раскольников не берет в руки топор, а вооружается современными компьютерными технологиями, позволяющими ему воплотить свои замыслы... Но темы желания любви, доверия к тем, кто внешне симпатичен и воспитан, корысти и самоуверенности, жажды самоутверждения – актуальны для человека и в наши дни, и в недалеком прошлом, откуда заимствована фабула сюжета, останутся востребованными и в будущем... Герои фильма узнаваемы, поступки их непредсказуемы, мотивы этих поступков противоречивы... И в итоге остается повод поразмышлять о собственных пристрастиях, поступках и привязанностях... Легкое, изящное развитие детективного сюжета заставит зрителя с неослабевающим вниманием следить за перипетиями судеб героев, попутно заставляя вырабатывать собственное отношение к так называемым "моральным ценностям" современного общества.

В ролях

Рената Литвинова
Рената Литвинова
Lina
Нина Русланова
Нина Русланова
Lyuba
Алла Демидова
Алла Демидова
Anna Sergeyevna
Георгий Делиев
Георгий Делиев
Tuner Andrey
Сергей Бехтерев
Vadim's friend
Наталья Бузько
Tanya - Lina's friend
Жан Даниэль
Жан Даниэль
Owner of the public toilet
Uta Kilter
Владимир Комаров
Владимир Комаров
Падука, Анатолий Иванович
Режиссер Кира Муратова
Сценарист Сергей Четвертков, Евгений Голубенко, Arkadiy Frantsevich Koshko, Кира Муратова
Композитор Сильвестров, Валентин Васильевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Украина
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 6 сентября 2004
Дата выхода
6 сентября 2004 Россия Кино без границ 12+
7 апреля 2005 Казахстан
7 апреля 2005 Украина
Производство Министерство культуры и искусства Украины, Pygmalion Production
Другие названия
Nastroyshchik, The Tuner, Acordorul, L'accordatore, L'accordeur, Ladič, Stämmaren, Stroiciel, Virittäjä, Ο χορδιστής, Налаштовувач, Настройщик

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 апреля 2025

Отзывы о фильме

Маруська 2 апреля 2015, 12:51
Господа!

Неужели не узнали в нстройщике Делиева? это который главный мим в "Масках-шоу"! Я просто узнала его с другой стороны после фильма.

Фильм-супер!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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