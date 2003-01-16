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Постер фильма Вердикт за деньги
6.8
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6.8

Вердикт за деньги

, 2003
Runaway Jury
США / драма, триллер / 18+
Постер фильма Вердикт за деньги
6.8

Причины посмотреть

О фильме

В Новом Орлеане происходит перестрелка в брокерской фирме. Среди погибших был некий Джейкоб Вуд. Стрелок был неудачливым дневным трейдером, который убил одиннадцать человек и ранил еще несколько. Два года спустя вместе с адвокатом Венделлом Рором вдова Джейкоба Селеста подала в суд на Vicksburg Firearms на том основании, что грубая халатность компании привела к смерти ее мужа. Рэнкин Фитч является консультантом присяжных обвиняемых, и между ними идет борьба за сердца и умы присяжных. Что же победит в суде, справедливость или жажда наживы?

Один из присяжных во время процесса над производителем оружия объединяет усилия с прелестной девушкой, чтобы получить контроль над всеми присяжными. Ставки очень высоки, т.к. процесс "тянет" на несколько миллионов долларов, поэтому адвокат сталкивается с противодействием присяжного, который не остановится ни перед чем, чтобы решение присяжных осталось в силе.

В ролях

Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Николас Истер
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Марли
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Wendell Rohr
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Lawrence Green
Мелора Уолтерс
Мелора Уолтерс
Брюс МакГилл
Брюс МакГилл
Судья Хarkin
Ник Сирси
Ник Сирси
Doyle
Стэнли Андерсон
Garland Jankle
Клифф Кертис
Клифф Кертис
Фрэнк Эррера
Билл Нанн
Рода Гриффис
Рода Гриффис
Нора Данн
Режиссер Гэри Фледер
Сценарист Рик Кливланд, Мэтью Чэпмен, Джон Гришэм, Брайан Коппелмэн, Дэвид Левиен
Композитор Кристофер Янг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 31 января 2004
Премьера в мире 16 января 2003
Дата выхода
26 февраля 2004 Россия 12+
13 октября 2003 Австралия
30 апреля 2004 Австрия 12
11 декабря 2003 Аргентина
31 марта 2004 Бахрейн
26 февраля 2004 Беларусь
17 марта 2004 Бельгия
21 ноября 2003 Бразилия
16 января 2004 Великобритания
4 марта 2004 Венгрия 18
28 апреля 2004 Германия
26 марта 2004 Греция
16 января 2003 Дания 15
10 марта 2004 Египет
5 февраля 2004 Израиль
16 января 2003 Ирландия
16 апреля 2004 Исландия
6 февраля 2004 Испания
30 января 2004 Италия
26 февраля 2004 Казахстан
17 октября 2003 Канада
13 октября 2004 Кувейт
26 марта 2004 Латвия
22 марта 2004 Ливан
16 января 2003 Мексика B-15
11 марта 2004 Нидерланды
30 октября 2003 Новая Зеландия
16 апреля 2004 Норвегия
5 декабря 2003 Панама
4 декабря 2003 Перу
26 марта 2004 Польша 16
5 февраля 2004 Португалия
27 февраля 2004 Румыния 15
9 октября 2003 США
15 апреля 2004 Словакия
27 февраля 2004 Таиланд
12 марта 2004 Тайвань
27 февраля 2004 Турция
26 февраля 2004 Украина
9 апреля 2004 Финляндия
17 марта 2004 Франция
5 февраля 2004 Чехия 12+
17 марта 2004 Швейцария
16 января 2003 Швеция 11
27 февраля 2004 Эстония
5 марта 2004 ЮАР
21 ноября 2003 Южная Корея
31 января 2004 Япония PG12

Где посмотреть фильм

ОККО, Амедиатека
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $80 154 140
Производство Regency Enterprises, New Regency Productions, Epsilon Motion Pictures
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023
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саундтрек фильма Вердикт за деньги

Наша рецензия

Вообще-то не совсем понятно, почему российские прокатчики вдруг в последний момент передумали и сменили название фильма, вместо первоначально планировавшегося и точно следующего оригиналу «Сбежавшего жюри» выставив в титрах «Вердикт за деньги». Но, как бы там ни было, теперь и мы можем посмотреть экранизацию очередного романа Джона Гришема, одного из самых популярных американских беллетристов. Правда, на этот раз сценаристы довольно сильно изменили сюжет: вместо табачной компании, против…

Отзывы о фильме

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Вердикт за деньги

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Интересные факты

Долгожданная сцена в ванной в этом фильме, где Рор (Дастин Хоффман) сталкивается с Фитчем (Джин Хэкмен), — это первый диалог в кино между Хоффманом и Хэкменом. Она была написана в то время, когда остальная часть картины ещё снималась, после того как кто‑то из съёмочной группы обнаружил, что эти двое, хотя и дружат с 1956 года, никогда не играли вместе в фильме. В итоге сцена была поставлена в один день в самом конце, через несколько недель после того, как Хэкмен и Хоффман завершили свои прочие обязательства.

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