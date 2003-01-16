В Новом Орлеане происходит перестрелка в брокерской фирме. Среди погибших был некий Джейкоб Вуд. Стрелок был неудачливым дневным трейдером, который убил одиннадцать человек и ранил еще несколько. Два года спустя вместе с адвокатом Венделлом Рором вдова Джейкоба Селеста подала в суд на Vicksburg Firearms на том основании, что грубая халатность компании привела к смерти ее мужа. Рэнкин Фитч является консультантом присяжных обвиняемых, и между ними идет борьба за сердца и умы присяжных. Что же победит в суде, справедливость или жажда наживы?
Один из присяжных во время процесса над производителем оружия объединяет усилия с прелестной девушкой, чтобы получить контроль над всеми присяжными. Ставки очень высоки, т.к. процесс "тянет" на несколько миллионов долларов, поэтому адвокат сталкивается с противодействием присяжного, который не остановится ни перед чем, чтобы решение присяжных осталось в силе.
|26 февраля 2004
|Россия
|12+
|13 октября 2003
|Австралия
|30 апреля 2004
|Австрия
|12
|11 декабря 2003
|Аргентина
|31 марта 2004
|Бахрейн
|26 февраля 2004
|Беларусь
|17 марта 2004
|Бельгия
|21 ноября 2003
|Бразилия
|16 января 2004
|Великобритания
|4 марта 2004
|Венгрия
|18
|28 апреля 2004
|Германия
|26 марта 2004
|Греция
|16 января 2003
|Дания
|15
|10 марта 2004
|Египет
|5 февраля 2004
|Израиль
|16 января 2003
|Ирландия
|16 апреля 2004
|Исландия
|6 февраля 2004
|Испания
|30 января 2004
|Италия
|26 февраля 2004
|Казахстан
|17 октября 2003
|Канада
|13 октября 2004
|Кувейт
|26 марта 2004
|Латвия
|22 марта 2004
|Ливан
|16 января 2003
|Мексика
|B-15
|11 марта 2004
|Нидерланды
|30 октября 2003
|Новая Зеландия
|16 апреля 2004
|Норвегия
|5 декабря 2003
|Панама
|4 декабря 2003
|Перу
|26 марта 2004
|Польша
|16
|5 февраля 2004
|Португалия
|27 февраля 2004
|Румыния
|15
|9 октября 2003
|США
|15 апреля 2004
|Словакия
|27 февраля 2004
|Таиланд
|12 марта 2004
|Тайвань
|27 февраля 2004
|Турция
|26 февраля 2004
|Украина
|9 апреля 2004
|Финляндия
|17 марта 2004
|Франция
|5 февраля 2004
|Чехия
|12+
|17 марта 2004
|Швейцария
|16 января 2003
|Швеция
|11
|27 февраля 2004
|Эстония
|5 марта 2004
|ЮАР
|21 ноября 2003
|Южная Корея
|31 января 2004
|Япония
|PG12
Долгожданная сцена в ванной в этом фильме, где Рор (Дастин Хоффман) сталкивается с Фитчем (Джин Хэкмен), — это первый диалог в кино между Хоффманом и Хэкменом. Она была написана в то время, когда остальная часть картины ещё снималась, после того как кто‑то из съёмочной группы обнаружил, что эти двое, хотя и дружат с 1956 года, никогда не играли вместе в фильме. В итоге сцена была поставлена в один день в самом конце, через несколько недель после того, как Хэкмен и Хоффман завершили свои прочие обязательства.