Долгожданная сцена в ванной в этом фильме, где Рор (Дастин Хоффман) сталкивается с Фитчем (Джин Хэкмен), — это первый диалог в кино между Хоффманом и Хэкменом. Она была написана в то время, когда остальная часть картины ещё снималась, после того как кто‑то из съёмочной группы обнаружил, что эти двое, хотя и дружат с 1956 года, никогда не играли вместе в фильме. В итоге сцена была поставлена в один день в самом конце, через несколько недель после того, как Хэкмен и Хоффман завершили свои прочие обязательства.