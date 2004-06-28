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Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди, 2004
2004 / США
6.0
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
комедия
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О фильме
Рон Бургунди – самый популярный ведущий новостей в Сан-Диего 70-х. Однако трон не особо умного сексиста пошатнулся, когда в студии появилась ведущая-феминистка. Рон объявляет ей настоящую войну, не только информационную...
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6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2004
Премьера в России
18 ноября 2004
Премьера онлайн
1 октября 2021
Премьера в мире
28 июня 2004
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Бюджет
$26 000 000
Режиссер
Адам МакКей
В ролях
Уилл Феррелл
Кристина Эпплгейт
Пол Радд
Стив Карелл
Фред Уиллард
Все актеры и съемочная группа
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