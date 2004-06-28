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Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди
Киноафиша Фильмы Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди, 2004

2004 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Рон Бургунди – самый популярный ведущий новостей в Сан-Диего 70-х. Однако трон не особо умного сексиста пошатнулся, когда в студии появилась ведущая-феминистка. Рон объявляет ей настоящую войну, не только информационную...
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 18 ноября 2004
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 28 июня 2004
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $26 000 000
Режиссер
Адам МакКей
Адам МакКей
В ролях
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Пол Радд
Пол Радд
Стив Карелл
Стив Карелл
Фред Уиллард
Фред Уиллард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди 2 постера
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