Бывшая рок-звезда Ли Хаузер скончался от передозировки. После смерти мужа певица Эмили решает порвать с прошлой жизнью, завязать с наркотиками и вернуть себе сына, который уже давно живет у родителей Ли и не любит свою далекую, незнакомую мать. Эмили предстоит непростой выбор — забыть о музыке, чтобы найти путь к сердцу сына, или махнуть на все рукой и уехать в Нью-Йорк, где ждет продюсер, готовый возродить ее угасшую карьеру…
|27 марта 2004
|Россия
|16+
|27 марта 2004
|Казахстан
|27 марта 2004
|Украина
|1 сентября 2004
|Франция
|26 ноября 2004
|Южная Корея
