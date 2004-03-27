Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Очищение
Постер фильма Очищение
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Очищение

Очищение

Clean 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Бывшая рок-звезда Ли Хаузер скончался от передозировки. После смерти мужа певица Эмили решает порвать с прошлой жизнью, завязать с наркотиками и вернуть себе сына, который уже давно живет у родителей Ли и не любит свою далекую, незнакомую мать. Эмили предстоит непростой выбор — забыть о музыке, чтобы найти путь к сердцу сына, или махнуть на все рукой и уехать в Нью-Йорк, где ждет продюсер, готовый возродить ее угасшую карьеру…

Страна Канада / Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 27 марта 2004
Дата выхода
27 марта 2004 Россия 16+
27 марта 2004 Казахстан
27 марта 2004 Украина
1 сентября 2004 Франция
26 ноября 2004 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет €5 300 000
Сборы в мире $2 971 219
Производство Rectangle Productions, Haystack Productions, Rhombus Media
Другие названия
Clean, Čista, Clean - Quando il rock ti scorre nelle vene, Czysta, Tiszta, Život je Peklo, Καθαρή, Очищение, クリーン, 清洁, 錯的多美麗, 錯過又如何
Режиссер
Оливье Ассайас
Оливье Ассайас
В ролях
Мэгги Чун
Мэгги Чун
Ник Нолти
Ник Нолти
Беатрис Даль
Беатрис Даль
Жанна Балибар
Жанна Балибар
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Очищение
Что-то в воздухе 5.7
Что-то в воздухе (2012)
Ирма Веп 7.0
Ирма Веп (1996)
Выход на посадку 5.1
Выход на посадку (2007)
Свободная зона 5.6
Свободная зона (2005)
Демон-любовник 4.3
Демон-любовник (2002)
Преступление во имя любви 7.0
Преступление во имя любви (1974)
Летние ночи 5.8
Летние ночи (2014)
Возвращение в округ Мэйкон 5.6
Возвращение в округ Мэйкон (1975)
Зильс-Мария 7.1
Зильс-Мария (2014)
От ненависти до любви 6.4
От ненависти до любви (2013)
Вечный свет 6.0
Вечный свет (2019)
Холодная война 7.9
Холодная война (2018)
Фильм находится в подборках
Фильмы про женщин-убийц: список лучших Фильмы про женщин-убийц: список лучших

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше