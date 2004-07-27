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Водитель для Веры Водитель для Веры
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Voditel dlya Very

Водитель для Веры, 2004

2004 / Россия / Украина
7.1 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Действие фильма разворачивается в 60-е годы XX века. Молодой и амбициозный курсант Кремлевской роты Виктор получает должность шофера у генерал-лейтенанта Серова. Для героя эта работа обеспечивает отличный шанс на успешную карьеру, и ради нее он, бывший детдомовец, готов на все, в том числе на роман с дочерью Серова – страдающей хромотой девушкой Верой.

  • Украина выдвигала «Водителя для Веры» на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но Академия не допустила фильм к конкурсу, постановив, что больший вклад в производство ленты был внесен российскими кинокомпаниями.
  • Съемки фильма прошли в Севастополе, поселках Алсу и Каче, а также в Москве.
  • Роль генеральской дачи сыграл особняк XIX века, некогда служивший революционным штабом для крымских партизан. Домашняя утварь и мебель для дома подбирались в течение нескольких месяцев. Многие из предметов интерьера, а также элементы гардероба были найдены на севастопольских блошиных рынках.
  • Сложные трюковые сцены с аварией в горах и пожаром в гараже были созданы без применения компьютерной графики.
  • Последний съемочный день прошел на Красной площади. Специально для создателей фильма были открыты Спасские ворота Кремля.

СССР, шестидесятые годы... Сержант Виктор молод, статен, смотрит на жизнь просто и прагматично. Он готов на все, чтобы добиться в жизни своей цели - сделать карьеру. Пока удача способствует ему - его, курсанта привилегированной Кремлевской роты, крупный армейский генерал берет своим личным водителем. Генерал Серов рассчитывает женить его на своей неудачливой дочери Вере. Вера - хромоножка. Но нового водителя Виктора это не слишком смущает. Он вырос сиротой в детском доме, в нищете. Теперь, за шанс пробиться "в высшие сферы", Виктор готов жениться на дочери генерала. А влюбчивая Вера не замечает холодный расчет с его стороны, привязывается к нему, строит семейные планы. Да и сам Виктор, постоянно заботясь о Вере, меняется к ней - сострадание, нежность, надежда на будущее благополучие переполняют его. Странный их роман развивается на генеральской даче в Крыму под Севастополем. Ласковое солнце черноморского побережья, атмосфера шестидесятых с их музыкой, модами, машинами, с их бытом и развлечениями, соседствуют в фильме с тайной борьбой за сферы влияния в "государственной машине". В этой борьбе жизнь генерала, его дочери и только что родившегося ее ребенка, судьба водителя Виктора станут всего лишь разменной монетой... В финале, когда Виктор уже стоит на пороге быстрой армейской карьеры, он неожиданно жертвует всем. Он идет на смертельный риск ради спасения чужого ребенка и берет на себя ответственность за его судьбу...

7.1 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 27 июля 2004
Премьера в мире 27 июля 2004
Возраст 16+
Режиссер
Павел Чухрай
Павел Чухрай
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Андрей Панин
Андрей Панин
Екатерина Юдина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Водитель для Веры 1 постер
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Наша рецензия
Конечно, никто не ожидал от Павла Чухрая небывалого художественного откровения: хотя он уже не первый десяток лет снимает фильмы, ничего по-настоящему талантливого сын режиссера «Чистого неба» и «Баллады о солдате» пока не создал. Однако был все же почти удавшийся «Ключ» по Марку Алданову – с безысходно-неврастенической атмосферой умирающего Серебряного века и финалом, облекающим все предшествующее действие в чистоту высокой трагедии; были пронзительные сцены в «Ты иногда вспоминай» и…
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