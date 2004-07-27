Водитель для Веры, 2004

СССР, шестидесятые годы... Сержант Виктор молод, статен, смотрит на жизнь просто и прагматично. Он готов на все, чтобы добиться в жизни своей цели - сделать карьеру. Пока удача способствует ему - его, курсанта привилегированной Кремлевской роты, крупный армейский генерал берет своим личным водителем. Генерал Серов рассчитывает женить его на своей неудачливой дочери Вере. Вера - хромоножка. Но нового водителя Виктора это не слишком смущает. Он вырос сиротой в детском доме, в нищете. Теперь, за шанс пробиться "в высшие сферы", Виктор готов жениться на дочери генерала. А влюбчивая Вера не замечает холодный расчет с его стороны, привязывается к нему, строит семейные планы. Да и сам Виктор, постоянно заботясь о Вере, меняется к ней - сострадание, нежность, надежда на будущее благополучие переполняют его. Странный их роман развивается на генеральской даче в Крыму под Севастополем. Ласковое солнце черноморского побережья, атмосфера шестидесятых с их музыкой, модами, машинами, с их бытом и развлечениями, соседствуют в фильме с тайной борьбой за сферы влияния в "государственной машине". В этой борьбе жизнь генерала, его дочери и только что родившегося ее ребенка, судьба водителя Виктора станут всего лишь разменной монетой... В финале, когда Виктор уже стоит на пороге быстрой армейской карьеры, он неожиданно жертвует всем. Он идет на смертельный риск ради спасения чужого ребенка и берет на себя ответственность за его судьбу...