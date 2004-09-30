6.6Boginya: kak ya polyubila
Богиня: как я полюбила, 2004
Россия / драма / 18+
О фильме
Главная героиня Фаина работает в милиции и расследует загадочное преступление. Для того, чтобы найти и наказать злодеев ей нужно совершить подвиг. Пройти путь воина, чтобы полюбить.
В ролях
Режиссер Рената Литвинова
Сценарист Рената Литвинова
Композитор Земфира, Игорь Вдовин
Детали фильма
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 30 сентября 2004
Дата выхода
|30 сентября 2004
|Россия
|16+
|2 октября 2004
|Беларусь
|2 октября 2004
|Казахстан
|12 декабря 2004
|США
|2 октября 2004
|Украина
|14 января 2005
|Эстония
Производство Богвуд КИНО
Другие названия
Boginya: kak ya polyubila, Bogini: Historia mojej miłości, Déesse, Jumalanna, The Goddess, The Goddess: How I Fell in Love, Богиня: как я полюбила
Обновлено 8 декабря 2020
Цитаты
Наша рецензия
«Богиня» – это кино запредельное. Не в смысле даже оценки, а в буквальном смысле: это кино, которое находится за пределами – привычных, скажем так, ритмов и сюжетов жизни. Рената Литвинова наконец-то дорвалась до режиссерского кресла и режиссерского рупора в игровом кинематографе, лишь случайно, кажется, не завладев ими в «Небо. Самолет. Девушка» (раньше ей перепадали в этом смысле сущие крохи: то Юрий Грымов короткометражку отстрочит по «Третьему пути», то Кира Муратова в «Увлеченьях» даст…
Отзывы о фильме
Alex_spb 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! Его в любом случае стоит посмотреть, как очень заметное явление в российском кинематографе. Фильм безусловно хорош с художественной… Читать дальше…
Элинсон 2 апреля 2015, 12:51
Это просто ужас, полное отсутствие сюжетной линии. Один набор какого то говна, который прёт с экрана на зрителя, но поскольку в последнее время… Читать дальше…
Частые вопросы о фильме «Богиня: как я полюбила»
Когда премьера фильма «Богиня: как я полюбила»?
Мировая премьера фильма «Богиня: как я полюбила» — 30 сентября 2004.
Какой рейтинг у фильма «Богиня: как я полюбила»?
Рейтинг фильма «Богиня: как я полюбила» на Киноафише — 6,6 из 10 (20 голосов), на IMDb — 6,7 из 10.
Сколько длится фильм «Богиня: как я полюбила»?
Продолжительность фильма «Богиня: как я полюбила» — 1 час 45 минут.
Кто режиссёр фильма «Богиня: как я полюбила»?
Режиссёр фильма «Богиня: как я полюбила» — Рената Литвинова.
Кто написал музыку к фильму «Богиня: как я полюбила»?
Композиторы фильма «Богиня: как я полюбила» — Земфира и Игорь Вдовин.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Фильмы похожие на Богиня: как я полюбила
Последняя сказка Риты драма
2012, Россия
7.2
Северный ветер драма
2020, Россия
6.6
Жестокость драма
2007, Россия
5.8
Настройщик драма
2004, Россия / Украина
7.1
Небо. Самолет. Девушка драма, мелодрама
2002, Россия
5.4
Мне не больно драма, мелодрама
2006, Россия
6.3
Жасмин драма
2013, США
6.9
Стиляги комедия, мюзикл
2008, Россия
7.3
Лиля навсегда драма
2002, Швеция
7.5
Беги, Лола, беги драма, триллер
1998, Германия
7.6
Прекрасная Зеленая комедия
1996, Франция
7.2
Деликатесы ужасы, фэнтези, мелодрама, драма, комедия
1991, Франция
7.2
2026, Россия, семейный
2026, Россия, драма, исторический
2026, Россия, приключения, биография, драма
2026, Россия, фэнтези
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, Россия, семейный
2026, Великобритания, анимация, комедия, семейный
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
2009, США, фэнтези, мелодрама
2026, Россия, биография
2026, Германия / США, ужасы, боевик
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Устаревшее каре меняем на эту стрижку — добавляет объема и омолаживает лет на 10: минимум заморочек с укладкой
Уродливые резиновые сапоги отправляю на дачу: нашла на Ozon замену легче и теплее — по лужам хожу без проблем
Готовлю горбушу так, что от форели не отличишь — смазываю соусом и на 30 минут в холодильник: каждый кусочек тает во рту
Военных фильмов в СССР сняли немало, но одну картину ИИ считает лучшей: «Я бы поставил ее на первое место»
Маньяк в кризисе среднего возраста: 2 сезон «Декстера: Воскрешение» начался за упокой – не триллер, а семейная драма
Перед смертью Патрик Стюарт просил лишь об одном: не собирался уходить из кино, но неизлечимая болезнь оказалась сильнее
«Офицеров» помнят все, но для этого теста нужно знать больше: угадайте военные хиты СССР 70-х по кадрам
Если бы 3 культовых фильма СССР снимали в наши дни: ИИ «отремонтировал» квартиры героям – узнаете все 3? (фото)
Ограбление Binance на 6.3 млрд уже вошло в историю: а эти 7 проектов о грабителях получили отличные оценки на IMDb