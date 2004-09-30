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Постер фильма Богиня: как я полюбила
6.6
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6.6

Богиня: как я полюбила

, 2004
Boginya: kak ya polyubila
Россия / драма / 18+
Постер фильма Богиня: как я полюбила
6.6

О фильме

Главная героиня Фаина работает в милиции и расследует загадочное преступление. Для того, чтобы найти и наказать злодеев ей нужно совершить подвиг. Пройти путь воина, чтобы полюбить.

В ролях

Рената Литвинова
Рената Литвинова
Faina
Максим Суханов
Максим Суханов
Professor Mikhail Konstantinovich
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Виктор Ильяазарович
Светлана Светличная
Светлана Светличная
Mom the ghost
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Investigator Nikolai
Ксения Качалина
Ксения Качалина
Hunchback Klavdiya
Константин Мурзенко
Константин Мурзенко
Yegorov-Yaruarov
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Елена Руфанова
Елена Руфанова
Doctor Yelena
Андрей Краско
Андрей Краско
Doctor Pavel
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Polosuyev
Режиссер Рената Литвинова
Сценарист Рената Литвинова
Композитор Земфира, Игорь Вдовин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 30 сентября 2004
Дата выхода
30 сентября 2004 Россия 16+
2 октября 2004 Беларусь
2 октября 2004 Казахстан
12 декабря 2004 США
2 октября 2004 Украина
14 января 2005 Эстония
Производство Богвуд КИНО
Другие названия
Boginya: kak ya polyubila, Bogini: Historia mojej miłości, Déesse, Jumalanna, The Goddess, The Goddess: How I Fell in Love, Богиня: как я полюбила

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 20 голосов
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2693 В жанре «драма»  1092 В фильмах России  352 В фильмах 2004 года  40
Обновлено 8 декабря 2020

Наша рецензия

«Богиня» – это кино запредельное. Не в смысле даже оценки, а в буквальном смысле: это кино, которое находится за пределами – привычных, скажем так, ритмов и сюжетов жизни. Рената Литвинова наконец-то дорвалась до режиссерского кресла и режиссерского рупора в игровом кинематографе, лишь случайно, кажется, не завладев ими в «Небо. Самолет. Девушка» (раньше ей перепадали в этом смысле сущие крохи: то Юрий Грымов короткометражку отстрочит по «Третьему пути», то Кира Муратова в «Увлеченьях» даст…

Отзывы о фильме

Alex_spb 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! Его в любом случае стоит посмотреть, как очень заметное явление в российском кинематографе. Фильм безусловно хорош с художественной… Читать дальше…
Элинсон 2 апреля 2015, 12:51
Это просто ужас, полное отсутствие сюжетной линии. Один набор какого то говна, который прёт с экрана на зрителя, но поскольку в последнее время… Читать дальше…

Частые вопросы о фильме «Богиня: как я полюбила»

Когда премьера фильма «Богиня: как я полюбила»?

Мировая премьера фильма «Богиня: как я полюбила» — 30 сентября 2004.

Какой рейтинг у фильма «Богиня: как я полюбила»?

Рейтинг фильма «Богиня: как я полюбила» на Киноафише — 6,6 из 10 (20 голосов), на IMDb — 6,7 из 10.

Сколько длится фильм «Богиня: как я полюбила»?

Продолжительность фильма «Богиня: как я полюбила» — 1 час 45 минут.

Кто режиссёр фильма «Богиня: как я полюбила»?

Режиссёр фильма «Богиня: как я полюбила» — Рената Литвинова.

Кто написал музыку к фильму «Богиня: как я полюбила»?

Композиторы фильма «Богиня: как я полюбила» — Земфира и Игорь Вдовин.

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