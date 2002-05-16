Желчный документальный трагифарс на темы насилия, оружия и бушизации.
В кадре появляются: Джордж Буш, Билл Клинтон, Мэрилин Мэнсон, Крис Рок, Чарлтон Хестон, Дик Чейни, Сальвадор Альенде, Адольф Гитлер, Джозеф Либерман, Майкл Мур, Дик Кларк, Джеймс Николз, Мэтт Стоун, Барри Гласснер, Ричард Кастальдо и многие другие.
20 апреля 1999 года двое учащихся средней школы "Колумбина" в Литтлтоне (шт. Колорадо) застрелили 13 человек. Режиссер Майкл Мур путешествует по США, чтобы изучить, много ли оружия находится в руках частных лиц и насколько распространены преступления, совершенные с применением оружия. Среди тех, с кем он встречается: члены Мичиганской военнизированой дружины, которые доказывают, что ношение огнестрельного оружия – их гражданский долг и конституционное право; представитель крупнейшего в Литтлтоне работодателя – компании "Локхид", который настаивает, что производимые его фирмой ракеты предназначены исключительно для оборонных целей; рок-звезда Мэрилин Мэнсон, считающий, что его агрессивные шоу сделали козлом отпущения, видя в них причину молодежной преступности; социолог Барри Гласснер, доказывающий, что американцы живут в "культуре страха", созданной СМИ.
|3 июня 2004
|Россия
|16 октября 2002
|Австралия
|6 декабря 2002
|Австрия
|27 марта 2003
|Аргентина
|3 июня 2004
|Беларусь
|13 ноября 2002
|Бельгия
|16 мая 2003
|Бразилия
|15 ноября 2002
|Великобритания
|26 июня 2003
|Венгрия
|21 ноября 2002
|Германия
|29 мая 2003
|Гонконг
|15 ноября 2002
|Греция
|17 января 2003
|Дания
|23 января 2003
|Израиль
|15 ноября 2002
|Ирландия
|21 марта 2003
|Испания
|17 октября 2002
|Италия
|3 июня 2004
|Казахстан
|18 июля 2003
|Мексика
|5 декабря 2002
|Нидерланды
|31 января 2003
|Норвегия
|11 июня 2004
|Панама
|11 сентября 2003
|Перу
|12 сентября 2003
|Польша
|4 апреля 2003
|Португалия
|15 ноября 2002
|США
|15 мая 2003
|Сингапур
|13 марта 2003
|Словения
|7 февраля 2003
|Турция
|3 июня 2004
|Украина
|7 февраля 2003
|Финляндия
|9 октября 2002
|Франция
|4 марта 2003
|Чехия
|21 марта 2003
|Швейцария
|7 февраля 2003
|Швеция
|24 апреля 2003
|Южная Корея
|25 января 2003
|Япония