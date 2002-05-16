Оповещения от Киноафиши
О фильме

Желчный документальный трагифарс на темы насилия, оружия и бушизации.

В кадре появляются: Джордж Буш, Билл Клинтон, Мэрилин Мэнсон, Крис Рок, Чарлтон Хестон, Дик Чейни, Сальвадор Альенде, Адольф Гитлер, Джозеф Либерман, Майкл Мур, Дик Кларк, Джеймс Николз, Мэтт Стоун, Барри Гласснер, Ричард Кастальдо и многие другие.

20 апреля 1999 года двое учащихся средней школы "Колумбина" в Литтлтоне (шт. Колорадо) застрелили 13 человек. Режиссер Майкл Мур путешествует по США, чтобы изучить, много ли оружия находится в руках частных лиц и насколько распространены преступления, совершенные с применением оружия. Среди тех, с кем он встречается: члены Мичиганской военнизированой дружины, которые доказывают, что ношение огнестрельного оружия – их гражданский долг и конституционное право; представитель крупнейшего в Литтлтоне работодателя – компании "Локхид", который настаивает, что производимые его фирмой ракеты предназначены исключительно для оборонных целей; рок-звезда Мэрилин Мэнсон, считающий, что его агрессивные шоу сделали козлом отпущения, видя в них причину молодежной преступности; социолог Барри Гласснер, доказывающий, что американцы живут в "культуре страха", созданной СМИ.

Страна Канада / США / Германия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 16 мая 2002
Дата выхода
3 июня 2004 Россия
16 октября 2002 Австралия
6 декабря 2002 Австрия
27 марта 2003 Аргентина
3 июня 2004 Беларусь
13 ноября 2002 Бельгия
16 мая 2003 Бразилия
15 ноября 2002 Великобритания
26 июня 2003 Венгрия
21 ноября 2002 Германия
29 мая 2003 Гонконг
15 ноября 2002 Греция
17 января 2003 Дания
23 января 2003 Израиль
15 ноября 2002 Ирландия
21 марта 2003 Испания
17 октября 2002 Италия
3 июня 2004 Казахстан
18 июля 2003 Мексика
5 декабря 2002 Нидерланды
31 января 2003 Норвегия
11 июня 2004 Панама
11 сентября 2003 Перу
12 сентября 2003 Польша
4 апреля 2003 Португалия
15 ноября 2002 США
15 мая 2003 Сингапур
13 марта 2003 Словения
7 февраля 2003 Турция
3 июня 2004 Украина
7 февраля 2003 Финляндия
9 октября 2002 Франция
4 марта 2003 Чехия
21 марта 2003 Швейцария
7 февраля 2003 Швеция
24 апреля 2003 Южная Корея
25 января 2003 Япония
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $58 015 923
Производство United Artists, Alliance Atlantis Communications, Salter Street Films International
Другие названия
Bowling for Columbine, Masacre en Columbine, Benim cici silahım, Bowling a Columbine, Bowling à Columbine, Bowling for Columbine: Un país en armas, Bowling za Columbine, Cântec pentru un masacru, Kóla, puska, sültkrumpli, Ludi za oružjem, Relvastatud Ameerika, Tiros em Columbine, Zabawy z bronią, Ακήρυχτος πόλεμος, Боулинг для Колумбины, Жеђ за насиљем, ボウリング・フォー・コロンバイン, 科倫拜校園事件
Режиссер
Майкл Мур
Майкл Мур
Все актеры и съемочная группа
Цитаты
Michael Moore Если бы ты мог поговорить напрямую с детьми из Колумбины или с людьми из этого сообщества, что бы ты им сказал, если бы они были здесь прямо сейчас?
Marilyn Manson Я бы не сказал им ни слова. Я бы слушал, что они хотят сказать, а этого никто не сделал.
Кадры из фильма
