Michael Moore Если бы ты мог поговорить напрямую с детьми из Колумбины или с людьми из этого сообщества, что бы ты им сказал, если бы они были здесь прямо сейчас?

Marilyn Manson Я бы не сказал им ни слова. Я бы слушал, что они хотят сказать, а этого никто не сделал.