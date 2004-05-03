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Ван Хельсинг Ван Хельсинг
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Van Helsing

Ван Хельсинг, 2004

2004 / США / Чехия
7.9 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Гэбриэл Ван Хельсинг – член секретного сообщества, которое сражается с силами зла по всему миру. Он прибывает в Трансильванию, мрачную страну в Карпатах, где обитает граф-вампир Дракула. Силы неравны, но на помощь бесстрашному герою приходит Анна – цыганская принцесса, мечтающая избавить свой род от древнего проклятия. 

  • Проект начал разрабатываться еще в 90-х и задумывался как сиквел к оригинальному фильму «Дракула» 1992 года. Главную роль должен был исполнить Энтони Хопкинс. 
  • Хью Джекман снимался в двух фильмах одновременно: «Люди Икс – 2» и «Ван Хельсинг», причем приоритет был отдан «Ван Хельсингу». В мировой прокат «Ван Хельсинг» вышел на год позднее. 
  • Фильм посвящен памяти отца режиссера Стивена Соммерса, который умер в период съемок. Об этом свидетельствует надпись In memory of my Dad в финальных титрах. 
  • Во время съемок Хью Джекман случайно сломал руку актеру массовки. 
  • В интервью Кейт Бекинсейл призналась, что ненавидела корсет, который ей приходилось носить во время съемок. Когда производство фильма наконец завершились, ей хотелось сжечь его. 
  • Из-за плохих отзывов и низких кассовых сборов все планы создания возможных продолжений фильма были отменены. 

Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания – мир, в котором зло встречается на каждом шагу, мир, в котором опасность оживает с заходом солнца, и где монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на чудовищ Ван Хельсинг, рождённый на страницах романа "Дракула" Брэма Стокера. В своей непрерывной битве против сил зла и за освобождение мира от порождений ада, Ван Хельсинг, по заданию секретного общества, отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить оружие со смертельно опасным, наделённым неведомой силой графом Дракулой. На помощь ему внезапно приходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить свою семью от векового проклятья, наложенного убитым вампиром.

7.9 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 7 мая 2004
Премьера онлайн 1 января 2013
Премьера в мире 3 мая 2004
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Стивен Соммерс
В ролях
Хью Джекман
Хью Джекман
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм
Уилл Кемп
Уилл Кемп
Шулер Хенсли
Все актеры и съемочная группа
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Употреблять нецензурные слова вроде как неприлично. Но в некоторых случаях не употреблять их вроде как никак. То есть не вроде, а совсем никак. То есть тогда, когда неоспоримый кретинизм счастливо сочетается с неотразимой олигофренией и невыразимой имбецильностью, другие слова совершенно даже и неуместны. «Ван Хельсинг» – тот самый случай. Для начала – несколько слов о «реальном» Ван Хельсинге. Абрахам Ван Хельсинг – пожилой философ и медик – впервые появляется на страницах романа Брэма…
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