Ван Хельсинг, 2004

Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания – мир, в котором зло встречается на каждом шагу, мир, в котором опасность оживает с заходом солнца, и где монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на чудовищ Ван Хельсинг, рождённый на страницах романа "Дракула" Брэма Стокера. В своей непрерывной битве против сил зла и за освобождение мира от порождений ада, Ван Хельсинг, по заданию секретного общества, отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить оружие со смертельно опасным, наделённым неведомой силой графом Дракулой. На помощь ему внезапно приходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить свою семью от векового проклятья, наложенного убитым вампиром.