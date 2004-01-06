Рождество с Неудачниками, 2004

Семья Крэнков каждый год праздновала Рождество, и устала от него. Когда их дочь уезжает учиться, Нора и Лютер решают провести праздник так, как они всегда мечтали. Крэнки собираются полететь на Карибские острова. Больше никаких снеговиков, гирлянд и нелепых поздравлений от коллег!

Но соседи семейной пары узнают об этом и устраивают им настоящий бойкот. Крэнки не сдаются до последнего, и только приезд их дочери все меняет. Блэр собирается познакомить родителей с женихом и для этого специально выбрала Рождество. Что она скажет, если увидит дом без украшений и елки? И Крэнкам придется сильно напрячься, если они хотят устроить своей дочери незабываемый праздник. Ведь те, кто готовился к Рождеству, уже успели опустошить все магазины.