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Рождество с Неудачниками Рождество с Неудачниками
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Christmas with the Kranks

Рождество с Неудачниками, 2004

2004 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семья Крэнков каждый год праздновала Рождество, и устала от него. Когда их дочь уезжает учиться, Нора и Лютер решают провести праздник так, как они всегда мечтали. Крэнки собираются полететь на Карибские острова. Больше никаких снеговиков, гирлянд и нелепых поздравлений от коллег!

Но соседи семейной пары узнают об этом и устраивают им настоящий бойкот. Крэнки не сдаются до последнего, и только приезд их дочери все меняет. Блэр собирается познакомить родителей с женихом и для этого специально выбрала Рождество. Что она скажет, если увидит дом без украшений и елки? И Крэнкам придется сильно напрячься, если они хотят устроить своей дочери незабываемый праздник. Ведь те, кто готовился к Рождеству, уже успели опустошить все магазины.

  • В оригинале название комедии переводится как «Рождество с Крэнками».
  • Ленту планировали снимать на улицах Лос-Анджелеса и Чикаго, однако все действие в итоге перенесли в павильоны из-за ухудшения погоды.
  • Это последний фильм, в котором снялся актер Том Постон перед смертью.
  • Критики встретили картину негативно. Однако в прокате она не провалилась. В первые же выходные сборы составили больше 20 миллионов долларов при бюджете в 60 миллионов.
  • Сюжет основан на книге «Пропущенное Рождество». Заголовок с таким же названием появляется в газетной статье после эпизода в солярии.
  • В ходе работы над проектом члены съемочной группы проглотили не менее 10 фунтов искусственного снега.
  • Актер Тим Аллен снимался в пяти фильмах на рождественскую тему. Но это первая работа, которая не имеет отношения к трилогии про Санта-Клауса.
  • Когда Нора и Лютер отправляются в солярий, они надевают такие же купальники, какие были на моделях в рекламе круиза, в который собиралась пара.
  • В эпизоде, где Лютер застрял, когда свешивался с крыши, видно, что лестница ударила одного из пожарных по лицу.
  • В предварительном трейлере есть много кадров, которые в дальнейшем не вошли в основной фильм. Там есть сцены, как Нора фотографирует мужа и дочь рядом с домом, как Лютер едет домой со сломанным деревом на крыше, и в этот момент попадает в аварию. Также мы видим другую рекламу круиза в витрине. А эпизод, где Блэр прощается с родителями в аэропорту, не имеет отношения к реальному фильму.
  • В этой ленте персонаж Тима Аллена продолжает враждовать с белым котом, живущим по соседству. Ранее актеру уже приходилось сниматься в похожих сценах в фильме «Из джунглей в джунгли».
  • Когда Крэнки следят за соседом через окно, Лютер спрашивает жену о том, кому Фромейр может позвонить, чтобы нажаловаться на них из-за пропуска Рождества. Исполнитель роли соседа ранее снимался в комедии «Охотники за привидениями». И фраза «Кому я собираюсь позвонить» является частью главной музыкальной заставки фильма.
  • Это второй по счету фильм на рождественскую тематику для Тима Аллена, в котором его персонаж падает с крыши. В первый раз это был «Санта-Клаус».
  • Исполнительницы ролей Блэр и Норы уже появлялись вместе в фильме «Чумовая пятница». Однако там их персонажи недолюбливали друг друга.
  • В эпизоде, когда Блэр прибывает домой, это происходит около 8 часов вечера. В книге же, по которой снят фильм, она приезжает на 2 часа раньше.
  • В одной из сцен, когда Нора выказывает беспокойство о детях, Лютер говорит, что он позвонит Санта-Клаусу. Это отсылка к фильмам, в которых актер играл рождественского персонажа.
  • Джейми ли Кертис, которая играет Нору, и исполнитель роли соседа Крэнков Дэн Акройд ранее уже появлялись в нескольких фильмах. Однако там у их персонажей были любовные линии. В этом же фильме они враждуют.
  • Сразу пять актеров из этой комедии принимали участие в съемках эпизодов «Баек из склепа».

Лютера и его жену Нору просто достало Рождество. Вся эта суета, эти елки, подарки и хлопушки. В этот год они твердо решают "забить" на него и смотаться в круиз по Карибам, позабыв про идиотские колядки под окнами и трескучие фейерверки соседей. Но не тут-то было! Попытка убежать от Рождества вызывает такие последствия, какие им даже не снились...

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 6 января 2004
Премьера в мире 6 января 2004
Возраст 12+
Режиссер
Джо Рот
В ролях
Тим Аллен
Тим Аллен
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Джули Гонсало
Билли Эшер
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
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Рождество с Неудачниками
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1 декабря 2021 18:48
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