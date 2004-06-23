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Постер фильма Белые Цыпочки
Постер фильма Белые Цыпочки
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Белые Цыпочки

Белые Цыпочки

White Chicks 18+
Напомним о выходе в прокат

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О фильме

Братья Коупленды, агенты ФБР Кевин и Маркус, пытаются арестовать наркоторговца, продающего наркотики под видом мороженого, но проваливают задание, поймав настоящего мороженщика. Теперь, чтобы не проштрафиться перед начальством, им нужно сводить двух дочерей крупного промышленника на светское мероприятие. Но сестры страдают от шрамов на лице и отказываются появляться на публике в таком состоянии. Опасаясь за миссию, Кевин и Маркус маскируются под них и выходят в свет под их именами. Однако там они неожиданно выходят на след громкого дела о похищении. Тогда герои решают раскрыть его под прикрытием сестер. Смогут ли они выполнить задание?

  • Фамилия семейства Вандергельд, родителей соперницы главных героев, с голландского переводится примерно как «богатеи».
  • Специальные эффекты и макияж героев разрабатывал легендарный мастер-визажист Грег Кэнном, который также работал над «Миссис Даутфайр» и «Маской».
  • Первоначальное название фильма было «Мильтоны», что отсылало к семейству Хилтонов, владельцев знаменитого отеля. Он задумывался как комичный ремейк фильма «Унесенные ветром» в современном Беверли-Хиллз. После многих изменений сценария история слегка улеглась и превратилась в «Белых цыпочек».

Изрядно проштрафившиеся агенты ФБР (братья афро-американцы) решают обелить себя перед руководством. Причем как в переносном, так и в прямом смыслах. Их миссией становится защита двух сестер Уилтон, наследниц огромной гостиничной империи, от похищения во время их переезда из нью-йоркского аэропорта в отель Хэмптонс. Вновь переоценив свои способности, братья придумывают новый бредовый план – спрятать сестер в укромном месте, а самим переодеться и загримироваться в них, благо приезжих миллионерш в лицо мало кто знает. Все, что им теперь осталось сделать – убедить весь остальной мир (включая остальных сотрудников ФБР, "охраняющих" их, а также всех родных и близких сестер Уилтон) в том, что они действительно молодые, богатые бледнолицые миллионерки. Проколы и приколы подобное развитие событий вполне предусматривает.

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 7 октября 2004
Премьера в мире 23 июня 2004
Дата выхода
7 октября 2004 Россия 12+
7 октября 2004 Беларусь
12 ноября 2004 Бразилия
13 октября 2004 Великобритания
7 октября 2004 Венгрия
6 октября 2004 Германия
15 октября 2004 Испания
3 декабря 2004 Италия
7 октября 2004 Казахстан
23 июня 2004 Нидерланды 12
23 июня 2004 Норвегия 12
1 октября 2004 Румыния
23 июня 2004 США
7 октября 2004 Украина
20 октября 2004 Франция
17 ноября 2004 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $37 000 000
Сборы в мире $113 100 873
Производство Revolution Studios, Wayans Bros. Entertainment, Gone North Productions
Другие названия
White Chicks, Donde están las rubias?, ¿Y dónde están las rubias?, Белые цыпочки, ¿... y dónde están las rubias?, ¿...y dónde están las rubias?, ¿Dónde están las rubias?, Agenci bardzo specjalni, As Branquelas, Bela modela, Dos rubias de pelo en pecho, Drôles de blondes, Dues rosses amb pebrots, FBI - Fausses blondes infiltrées, Feketék fehéren, İki fıstık, Loiras à Força, Mrak cure, Mrak komadi, Operacija: baltosios pupytės, Saikyô josô keikaku, Slepenpolicijā tikai meitenes, Thanh Tra Giả Gái, Two Blondes with Chest Hair, Valged tibid, White chicks - agenter i minikjolar, White Chicks - Agentit minimekoissa, Ξανθιές... γκόμενοι!, Беле рибе, Бели мадами, Білі ціпоньки, 最凶女装計画, 小姐好白
Режиссер
Кинен Айвори Уайанс
В ролях
Шон Уэйнс
Шон Уэйнс
Марлон Уайанс
Марлон Уайанс
Джейми Кинг
Джейми Кинг
Фрэнки Фэйзон
Фрэнки Фэйзон
Локлин Манро
Локлин Манро
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Хитрик 2 апреля 2015, 12:51
Всем кому не нравится этот фильм милости просим на "Богиню" с Ренатой.Вот zaraza от Ренаты без ума.

Я лучше буду смотреть на братьев, чем на девушку, которая каждый год лечится.
суслик 2 апреля 2015, 12:51
да вы чего,филь бесподобный,как и все фильmы этих актеров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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