Изрядно проштрафившиеся агенты ФБР (братья афро-американцы) решают обелить себя перед руководством. Причем как в переносном, так и в прямом смыслах. Их миссией становится защита двух сестер Уилтон, наследниц огромной гостиничной империи, от похищения во время их переезда из нью-йоркского аэропорта в отель Хэмптонс. Вновь переоценив свои способности, братья придумывают новый бредовый план – спрятать сестер в укромном месте, а самим переодеться и загримироваться в них, благо приезжих миллионерш в лицо мало кто знает. Все, что им теперь осталось сделать – убедить весь остальной мир (включая остальных сотрудников ФБР, "охраняющих" их, а также всех родных и близких сестер Уилтон) в том, что они действительно молодые, богатые бледнолицые миллионерки. Проколы и приколы подобное развитие событий вполне предусматривает.