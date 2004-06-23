Братья Коупленды, агенты ФБР Кевин и Маркус, пытаются арестовать наркоторговца, продающего наркотики под видом мороженого, но проваливают задание, поймав настоящего мороженщика. Теперь, чтобы не проштрафиться перед начальством, им нужно сводить двух дочерей крупного промышленника на светское мероприятие. Но сестры страдают от шрамов на лице и отказываются появляться на публике в таком состоянии. Опасаясь за миссию, Кевин и Маркус маскируются под них и выходят в свет под их именами. Однако там они неожиданно выходят на след громкого дела о похищении. Тогда герои решают раскрыть его под прикрытием сестер. Смогут ли они выполнить задание?
Изрядно проштрафившиеся агенты ФБР (братья афро-американцы) решают обелить себя перед руководством. Причем как в переносном, так и в прямом смыслах. Их миссией становится защита двух сестер Уилтон, наследниц огромной гостиничной империи, от похищения во время их переезда из нью-йоркского аэропорта в отель Хэмптонс. Вновь переоценив свои способности, братья придумывают новый бредовый план – спрятать сестер в укромном месте, а самим переодеться и загримироваться в них, благо приезжих миллионерш в лицо мало кто знает. Все, что им теперь осталось сделать – убедить весь остальной мир (включая остальных сотрудников ФБР, "охраняющих" их, а также всех родных и близких сестер Уилтон) в том, что они действительно молодые, богатые бледнолицые миллионерки. Проколы и приколы подобное развитие событий вполне предусматривает.
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Я лучше буду смотреть на братьев, чем на девушку, которая каждый год лечится.