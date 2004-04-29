Легенда о рыцаре, 2003

Сын кастильского дворянина Родриго – идеальный кандидат на роль героя. Он смелый, сильный, с хорошим чувством юмора, любимец придворных дам королевского двора. Дружба с наследником престола гарантирует Родриго блестящее будущее. Только одно обстоятельство омрачает его дни при дворе. Отец возлюбленной Родриго, герцог Гормаз, считает, что его дочь – прекрасная Гимена, достойна лучшего жениха. Родриго оказывается в самом центре придворных интриг, и, неожиданно, теряет все: лучшего друга, возлюбленную, честь, и оказывается изгнанным из Кастильи. Далеко на чужбине его ждут невероятные приключения, грандиозные сражения и героические подвиги. В стремлении вернуть себе родину, честь и возлюбленную, Родриго вновь научится ценить дружбу, уважение и любовь.

"Легенда о рыцаре" – это история о герое, ставшем легендой на все времена, Родриго де Вивар, известный всем под именем Эль Сид.