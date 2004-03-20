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Постер фильма Скуби Ду 2: Монстры на свободе
6.1
Киноафиша Фильмы Скуби Ду 2: Монстры на свободе
6.1

Скуби Ду 2: Монстры на свободе

, 2004
Scooby Doo 2: Monsters Unleashed
США / комедия, семейный, приключения / 18+
Постер фильма Скуби Ду 2: Монстры на свободе
6.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Когда члены команды Скуби-Ду появляются как почетные гости на торжественном открытии музея криминологии Кулсвилля, на мероприятие врывается злодей в маске и устраивает хаос, прежде чем украсть костюмы самых известных злодеев, пойманных героями: Призрака черного рыцаря, Призрака птеродактиля и Дегтярного монстра. Может быть, их заклятый враг, безумный ученый Джонатан Джакобо, вернулся и пытается воссоздать их самых смертоносных врагов? Велма влюблена в куратора музея Патрика Уайсли, несмотря на ее опасения по поводу близости, но почему он все время ведет себя так подозрительно? Однако труднее всего команде будет справиться с нападками надоедливого тележурналиста Хизер Джаспер-Хау… 

  • Все костюмы в Музее криминологии были полностью функциональными, и их все действительно можно было надеть. Сопроводительные таблички к ним также включали в себя мелочи о конкретном костюме, основанном на оригинальном мультфильме.
  • На колье с именной табличкой Велмы написано «Велмстер». Это прозвище, которым Фред постоянно называет ее в предыдущем фильме о Скуби-Ду.
  • В одной из сцен Скуби и Шэгги делают вид, что поют в ершик для унитаза. Песня, которую они поют, – это Strangers in the Night Фрэнка Синатры, импровизированный текст которой, scoo-bee-doo-bee-doo, и дал название всей серии. 

В этом новом и полном загадок приключении Скуби и его команда противостоят неизвестному, скрытому под маской, злодею... Этот злодей организовал заговор с целью захватить город Кулсвилль при помощи чудовищной машины, создавшей классических врагов детективного агенства Mystery Inc.: Крипера, капитана Катлера и призрака 10 000 вольт.

В ролях

Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Фред
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Дaphne
Линда Карделлини
Линда Карделлини
Велма
Сет Грин
Сет Грин
Patrick Wisely
Питер Бойл
Старик Уиклс
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Heather
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Шагги
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Хакобо
Нил Фаннинг
Скуби-Ду
Пэт О’Брайэн
Pat O'Brien
Режиссер Раджа Госнелл
Сценарист Уильям Ханна, Джозеф Барбера, Джеймс Ганн
Композитор Дэвид Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 20 марта 2004
Дата выхода
29 апреля 2004 Россия 0+
1 апреля 2004 Австралия
2 апреля 2004 Австрия
1 апреля 2004 Аргентина
14 апреля 2004 Бахрейн
29 апреля 2004 Беларусь
24 марта 2004 Бельгия
2 апреля 2004 Болгария
2 апреля 2004 Бразилия
2 апреля 2004 Великобритания
8 апреля 2004 Венгрия
2 апреля 2004 Венесуэла
1 апреля 2004 Германия
8 апреля 2004 Гонконг
2 апреля 2004 Греция
24 июня 2004 Грузия
26 марта 2004 Дания
7 апреля 2004 Египет
1 апреля 2004 Израиль
23 апреля 2004 Индия
3 апреля 2004 Индонезия
2 апреля 2004 Ирландия
2 апреля 2004 Исландия
2 апреля 2004 Испания
16 апреля 2004 Италия
29 апреля 2004 Казахстан
26 марта 2004 Канада
28 апреля 2004 Кувейт
29 апреля 2004 Ливан
26 марта 2004 Малайзия
31 марта 2004 Мексика
7 апреля 2004 Нидерланды
1 апреля 2004 Новая Зеландия
26 марта 2004 Норвегия
9 апреля 2004 ОАЭ
2 апреля 2004 Панама
1 апреля 2004 Перу
2 апреля 2004 Польша
25 марта 2004 Португалия
26 марта 2004 Пуэрто-Рико PG
26 марта 2004 США
26 марта 2004 Сингапур
1 апреля 2004 Словакия
8 апреля 2004 Словения
26 марта 2004 Таиланд
16 апреля 2004 Турция
29 апреля 2004 Украина
24 марта 2004 Филиппины
9 апреля 2004 Финляндия
7 апреля 2004 Франция
22 апреля 2004 Чехия
2 апреля 2004 Чили
7 апреля 2004 Швейцария
26 марта 2004 Швеция
9 апреля 2004 Эстония
2 апреля 2004 ЮАР
30 апреля 2004 Южная Корея
16 октября 2004 Япония
MPAA PG
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $181 239 132
Производство Warner Bros., Mosaic
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 23 голоса
5.4 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3174 В жанре «комедия»  854 В жанре «семейный»  315 В жанре «приключения»  601 В фильмах США  1911 В фильмах 2004 года  48
Обновлено 19 декабря 2023

Наша рецензия

В последнее время американский кинематограф разразился целой серией фильмов, ставящих вполне однозначный диагноз американскому обществу: неоперабельно! Не из-за больной, скажем, экономики или падшей нравственности – вовсе нет: приговор выносится на уровне «почвы», «национальной души», первичных символических форм, из которых складывается традиция духа. «Таинственная река» Клинта Иствуда вывернула мир Америки на животную изнанку; «Запятнанная репутация» Роберта Бентона довела до абсурда…

Отзывы о фильме

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