Когда члены команды Скуби-Ду появляются как почетные гости на торжественном открытии музея криминологии Кулсвилля, на мероприятие врывается злодей в маске и устраивает хаос, прежде чем украсть костюмы самых известных злодеев, пойманных героями: Призрака черного рыцаря, Призрака птеродактиля и Дегтярного монстра. Может быть, их заклятый враг, безумный ученый Джонатан Джакобо, вернулся и пытается воссоздать их самых смертоносных врагов? Велма влюблена в куратора музея Патрика Уайсли, несмотря на ее опасения по поводу близости, но почему он все время ведет себя так подозрительно? Однако труднее всего команде будет справиться с нападками надоедливого тележурналиста Хизер Джаспер-Хау…
В этом новом и полном загадок приключении Скуби и его команда противостоят неизвестному, скрытому под маской, злодею... Этот злодей организовал заговор с целью захватить город Кулсвилль при помощи чудовищной машины, создавшей классических врагов детективного агенства Mystery Inc.: Крипера, капитана Катлера и призрака 10 000 вольт.
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