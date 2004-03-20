Когда члены команды Скуби-Ду появляются как почетные гости на торжественном открытии музея криминологии Кулсвилля, на мероприятие врывается злодей в маске и устраивает хаос, прежде чем украсть костюмы самых известных злодеев, пойманных героями: Призрака черного рыцаря, Призрака птеродактиля и Дегтярного монстра. Может быть, их заклятый враг, безумный ученый Джонатан Джакобо, вернулся и пытается воссоздать их самых смертоносных врагов? Велма влюблена в куратора музея Патрика Уайсли, несмотря на ее опасения по поводу близости, но почему он все время ведет себя так подозрительно? Однако труднее всего команде будет справиться с нападками надоедливого тележурналиста Хизер Джаспер-Хау…