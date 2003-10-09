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Эльф Эльф
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Elf

Эльф, 2003

2003 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Человек, выросший в общине эльфов на Северном полюсе, из-за своего необычного роста становится невольной причиной происходящих там шумных беспорядков. Чтобы прояснить его происхождение, человека-эльфа отправляют в США....

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 18 марта 2004
Премьера в мире 9 октября 2003
Возраст 0+
Режиссер
Джон Фавро
Джон Фавро
В ролях
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Патрик Бэйнэм
Джейн Брэдбери
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эльф 3 постера
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Эльфам по большому счету вообще не везет, но в последнее время им не везет особенно. Вот, например, Питер Джексон, властелин «Оскаров», сделал их похожими на наркоманов с гомосексуальной ориентацией. А Джон Фавро, режиссер фильма «Эльф», перепутал их с гномами, так как его северополюсные эльфы – низкорослые бородатые карлики, непрестанно имеющие дело с материальными ценностями. Еще есть поверье, что эльфы больше всего на свете любят выпечные изделия. Главный герой нашего кинопроизведения,…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Умер известный голливудский актер Джеймс Каан Ему было 82 года.
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7 июля 2022 23:32
Детские новогодние фильмы для сказочной атмосферы Новогодние каникулы – отличная возможность отвлечься от повседневной суеты и посвятить время семье. А чтобы не пришлось скучать на праздниках, мы предлагаем вам список лучших детских новогодних и рождественских фильмы для семейного просмотра в канун праздников. Создайте себе настроение с помощью нашей подборки новогодних сказочных фильмов.
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7 декабря 2021 16:04
Уилл Феррелл не жалеет об отказе сняться в сиквеле «Эльфа» — актеру предлагали за это $29 млн Он знал, что не сможет искренне хвалить фильм. 
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29 октября 2021 13:40
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