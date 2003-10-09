Эльф, 2003

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Эльфам по большому счету вообще не везет, но в последнее время им не везет особенно. Вот, например, Питер Джексон, властелин «Оскаров», сделал их похожими на наркоманов с гомосексуальной ориентацией. А Джон Фавро, режиссер фильма «Эльф», перепутал их с гномами, так как его северополюсные эльфы – низкорослые бородатые карлики, непрестанно имеющие дело с материальными ценностями. Еще есть поверье, что эльфы больше всего на свете любят выпечные изделия. Главный герой нашего кинопроизведения,…