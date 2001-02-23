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Замок с привидениями
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Haunted Castle

Замок с привидениями, 2001

2001 / Бельгия / США
5.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Замок притягивает нас... замок, населенный привидениями.

Мать Джонни – стареющая, когда-то очень популярная рок-певица, доживающая свои последние годы в старом, овеянном тайной замке. Но вот мать умирает, и Джонни, молодой, самобытный, подающий надежды музыкант – отправляется в замок матери. Такова была ее последняя воля. Если не сказать прихоть – сын не видел мать с трехлетнего возраста. Джонни обнаруживает, что замок не столь безмолвен, каким кажется. Постепенно замок начинает оживать, наполняться духами. Джонни узнает Мефисто, прихвостня мистера Ди, хранителя злых сил замка. Мефисто докладывает Джонни: Мистер Ди давно ждет его, чтобы пролить свет на многие вопросы. Ди делает Джонни интересное предложение – точно такое же что, более двадцати лет назад, приняла его мать. Продай свою душу в обмен на умопомрачительную славу и богатство, говорит мистер Ди. Но Джонни не спешит с ответом. И тогда Ди предлагает нашему герою отправиться на экскурсию по замку, экскурсию, которая решит все...

5.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 38 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 15 января 2004
Премьера в мире 23 февраля 2001
Возраст 0+
Прокатчик Киносфера
Режиссер
Бен Стассен
Бен Стассен
В ролях
Джаспер Стеверлинк
Гарри Ширер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Замок с привидениями 2 постера
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Стана 2 апреля 2015, 12:51
Говно!!!В жизни такого бреда не видела. Ожидала страшилку интересную, а тут просто фигня на полчаса+эффекеты так себе. Когда фильм закончился, весь… Читать дальше…
DaBestOne 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравится тем, кто первый раз смотрит что-то в формате 3D..... Потому что первый раз я тоже смотрела не сколько фильм, сколько на эффекты=)

А так бред полнейший....=( Разочарована=(
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27 голосов
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