Замок с привидениями, 2001

Замок притягивает нас... замок, населенный привидениями.

Мать Джонни – стареющая, когда-то очень популярная рок-певица, доживающая свои последние годы в старом, овеянном тайной замке. Но вот мать умирает, и Джонни, молодой, самобытный, подающий надежды музыкант – отправляется в замок матери. Такова была ее последняя воля. Если не сказать прихоть – сын не видел мать с трехлетнего возраста. Джонни обнаруживает, что замок не столь безмолвен, каким кажется. Постепенно замок начинает оживать, наполняться духами. Джонни узнает Мефисто, прихвостня мистера Ди, хранителя злых сил замка. Мефисто докладывает Джонни: Мистер Ди давно ждет его, чтобы пролить свет на многие вопросы. Ди делает Джонни интересное предложение – точно такое же что, более двадцати лет назад, приняла его мать. Продай свою душу в обмен на умопомрачительную славу и богатство, говорит мистер Ди. Но Джонни не спешит с ответом. И тогда Ди предлагает нашему герою отправиться на экскурсию по замку, экскурсию, которая решит все...