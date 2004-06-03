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Хроники Риддика Хроники Риддика
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The Chronicles of Riddick

Хроники Риддика, 2004

2004 / США
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23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Риддик – самый разыскиваемый преступник галактики, который последние пять лет прячется от охотников за головами и избегает любых неприятностей. Но они находят его сами: Риддик узнает об угрозе некромонгеров – расе уничтожителей планет во главе с лордом Маршалом, который жаждет подчинить своей воле Вселенную. Единственными, кто мог противостоять некромонгерам, были фурианцы. Но эта раса давно исчезла, а Риддик, возможно, ее последний представитель. 

  • Фраза Тумбса про Крематорию: «Если бы мне принадлежали это место и ад, я бы сдал это место и жил в аду» – это перефразированная цитата генерала времен Гражданской войны в США Фила Шеридана, который сказал: «Если бы мне принадлежали ад и Техас, я бы сдал Техас в аренду и жил в аду». 
  • В своей автобиографии Джуди Денч написала, что она никогда не понимала, что происходит в фильме, но ей понравился опыт создания фильма и она считает, что декорации там были великолепными. 
  • В платье героини Джуди Денч использовались кристаллы Сваровски. 
  • Статуи некромонтеров основаны на работах скульптора Адольфо Вильдта.
  • Стиль боя, использованный Риддиком, представляет собой вариацию боевого искусства кали. Для кали характерны прямые и мощные атаки, а также использование тупого оружия, например посохов или палок. 

Риддик, самый разыскиваемый человек во Вселенной, бывший заключенный, обладающий способностью видеть в темноте, оказывается в центре противостояния двух враждующих сил – добра и зла. Лорд Маршалл, воинствующий священник, возглавляющий секту Некромогеров, объявляет десятый по счету Крестовый поход в 26-м веке – возможно, последний в истории человечества. Войску тирана противостоит мудрая космическая раса. Пытаясь освободиться из подземной тюрьмы, Риддик оказывается на борту корабля Некромонгеров, где начинается фантастическое сражение за будущее всех Галактик, живых и мертвых.

7.1 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 30 сентября 2004
Премьера онлайн 9 марта 2016
Премьера в мире 3 июня 2004
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Дэвид Туи
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Джуди Денч
Джуди Денч
Колм Фиор
Колм Фиор
Алекса Давалос
Карл Урбан
Карл Урбан
Все актеры и съемочная группа
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Есть несколько категорий фильмов, которые не стоит воспринимать буквально, то есть исключительно на уровне сюжета. Например, комиксы оправдывают почти любой сюжетный беспредел, хотя сюжет и определяет фактуру и исполнение комикса. Какой-нибудь же философской притче, скажем, до сюжета нет вовсе никакого дела, так что бесполезно ловить ее автора на слове, каждый раз хватать за рукав и призывать к ответу. «Хроники Риддика», хотя и не вполне комикс, тем не менее не сюжетное кино. Натяжек и ляпов в…
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Ильяс Ахмет г.Алматы 2 апреля 2015, 12:51
Не в восторге. Вин Дизель и отличные декорации - это, пожалуй, главные достоинства фильма. "Матрица 3" и "Звездные Войны" с этой… Читать дальше…
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела этот фильм. Ну спецэффекты конечно ничего, смотреть можно, только на момент просмотра мозги нужно отключать и ничему не удивляться.… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вин Дизель поделился новостями о четвертой части «Риддика» Актер рассказал о статусе сценария, месте съемок и новой игре.
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29 июня 2021 13:40
Завершён сценарий нового фильма о Риддике Об этом сообщил актёр Вин Дизель.
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24 июля 2019 15:20
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