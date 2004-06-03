Хроники Риддика, 2004

Риддик – самый разыскиваемый преступник галактики, который последние пять лет прячется от охотников за головами и избегает любых неприятностей. Но они находят его сами: Риддик узнает об угрозе некромонгеров – расе уничтожителей планет во главе с лордом Маршалом, который жаждет подчинить своей воле Вселенную. Единственными, кто мог противостоять некромонгерам, были фурианцы. Но эта раса давно исчезла, а Риддик, возможно, ее последний представитель.
Риддик, самый разыскиваемый человек во Вселенной, бывший заключенный, обладающий способностью видеть в темноте, оказывается в центре противостояния двух враждующих сил – добра и зла. Лорд Маршалл, воинствующий священник, возглавляющий секту Некромогеров, объявляет десятый по счету Крестовый поход в 26-м веке – возможно, последний в истории человечества. Войску тирана противостоит мудрая космическая раса. Пытаясь освободиться из подземной тюрьмы, Риддик оказывается на борту корабля Некромонгеров, где начинается фантастическое сражение за будущее всех Галактик, живых и мертвых.