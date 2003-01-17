Шелли Каплоу [про улицу Лас-Вегаса] Что? Ты имеешь в виду этот милашный фестиваль Диснея там? А? Давай, ты же знаешь, что это такое? А? Это просто е#аное нарушение. То, что когда-то было прекрасным, имело класс, как шикарная дорогая шлюха с эксклюзивными клиентами. А потом приходит этот мудак Стив Уинн, за#ебывает её и ставит в положение для семьи. Теперь она всего лишь дешевая, толстая шлюха, прячущаяся за слишком большим количеством е#аного макияжа. Я смотрю на неё и вижу все её е#аные растяжки, это заставляет меня плакать - потому что я помню, какой она была раньше.