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Постер фильма Тормоз
6.1
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6.1

Тормоз

, 2003
The Cooler
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Тормоз
6.1

О фильме

Поймай удачу... если сможешь.

Всю жизнь Берни Лутцу не везло. Причем до такой степени, что одно из казино Лас-Вегаса, управляемых мафией, специально наняло его на должность "тормоза", распространяющего свою "ауру неудачника" на самых везучих клиентов. Как раз здесь он действует весьма успешно. Проблема лишь в том, что он задолжал казино огромную сумму и привязан к нему крепче, чем стальными цепями. Знакомство с "приносящей удачу" официанткой Натали, перерастает в роман и избавляет его от клейма "вечного тормоза". Берни начинает потихоньку выплачивать свой долг и собирается покинуть Лас-Вегас со своей возлюбленной. Но управляющий казино Шелли не собирается расставаться с таким ценным кадром и готов любой ценой не допустить нежелательного поворота событий...

В ролях

Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Bernie Lootz
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Шелли Каплов
Мария Белло
Мария Белло
Natalie Belisario
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
Ларри Соколов
Пол Сорвино
Пол Сорвино
Buddy Stafford
Эстелла Уоррен
Эстелла Уоррен
Charlene
Артур Дж. Наскарелла
Nicky Fingers Bonnatto
Эллен Грин
М. К. Гейни
М. К. Гейни
Highway Officer
Шон Хэтоси
Шон Хэтоси
Mikey
Джои Фатон
Johnny Cappella
Режиссер Уэйн Крамер
Сценарист Фрэнк Ханна, Уэйн Крамер
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 7 июля 2003
Премьера в мире 17 января 2003
Дата выхода
5 августа 2004 Россия 12+
18 июня 2004 Великобритания
4 марта 2004 Германия
26 ноября 2003 Дания 15
5 августа 2004 Казахстан
16 января 2004 США
5 августа 2004 Украина
18 августа 2004 Франция
MPAA R
Бюджет $3 200 000
Сборы в мире $10 464 788
Производство ContentFilm, Pierce/Williams Entertainment, Furst Films
Другие названия
The Cooler, Golpe de suerte, Cooler, Lady Chance, A szerencseforgató, Ghinionistul, Lov na sreco, Má Sorte, O gademis, Pidur, Smolar, The Cooler - Alles auf Liebe, The Cooler - Quebrando a Banca, Un golpe de suerte, Vegas'ta Son Şans, Ο γκαντέμης, Невдаха, Тормоз, Убиецът на шанса, 厄運急轉彎, 鬼牌逆轉勝

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

Шелли Каплоу [про улицу Лас-Вегаса] Что? Ты имеешь в виду этот милашный фестиваль Диснея там? А? Давай, ты же знаешь, что это такое? А? Это просто е#аное нарушение. То, что когда-то было прекрасным, имело класс, как шикарная дорогая шлюха с эксклюзивными клиентами. А потом приходит этот мудак Стив Уинн, за#ебывает её и ставит в положение для семьи. Теперь она всего лишь дешевая, толстая шлюха, прячущаяся за слишком большим количеством е#аного макияжа. Я смотрю на неё и вижу все её е#аные растяжки, это заставляет меня плакать - потому что я помню, какой она была раньше.

Отзывы о фильме

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