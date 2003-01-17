Поймай удачу... если сможешь.
Всю жизнь Берни Лутцу не везло. Причем до такой степени, что одно из казино Лас-Вегаса, управляемых мафией, специально наняло его на должность "тормоза", распространяющего свою "ауру неудачника" на самых везучих клиентов. Как раз здесь он действует весьма успешно. Проблема лишь в том, что он задолжал казино огромную сумму и привязан к нему крепче, чем стальными цепями. Знакомство с "приносящей удачу" официанткой Натали, перерастает в роман и избавляет его от клейма "вечного тормоза". Берни начинает потихоньку выплачивать свой долг и собирается покинуть Лас-Вегас со своей возлюбленной. Но управляющий казино Шелли не собирается расставаться с таким ценным кадром и готов любой ценой не допустить нежелательного поворота событий...
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