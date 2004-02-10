Старшеклассницы Чжэ-Енг и Е-Чжин – лучшие подруги. Первая торгует своим телом, вторая осуществляет менеджерский контроль. Однажды из-за ссоры с подругой Чжэ-Енг остается без "прикрытия". Застигнутая полицейским патрулем, девушка гибнет, выпрыгнув из окна. Раскаяние толкает Е-Чжин на панель. Она встречается в мужчинами, которых обслуживала ее покойная подруга, занимается с ними сексом и возвращает деньги. Ее отец становится очевидцем одной такой встречи. Он начинает мстить клиентам дочери за то, что они спали с нею...
СтранаЮжная Корея
Продолжительность1 час 35 минут
Год выпуска2003
Премьера в мире10 февраля 2004
Дата выхода
10 февраля 2004
Россия
17 мая 2005
Италия
NR
22 июня 2006
Португалия
5 марта 2004
Южная Корея
MPAAR
Бюджет$1 000 000
Сборы в мире$328 161
ПроизводствоKim Ki-Duk Film
Другие названия
Samaria, Samaritan Girl, Samaritana, Самаритянка, Az irgalmas lány, Chica samaritana, Fedakâr kız, La samaritana, Por amor o por deseo, Samaaria tüdruk, Samarićanka, Samaritan Qiz, Samarytanka, To koritsi me to angeliko prosopo, Το κορίτσι με το αγγελικό πρόσωπο, サマリア, 慾海慈航, 援交天使, 撒玛利亚女孩
Чтобы понять название и смысл нового фильма Ким Ки-дука, лучше всего обратиться к библейскому первоисточнику. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. / Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. / Женщина самарянская говорит Ему: как Ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи с самарянами не общаются. / Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: “Дай Мне пить”, то сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе…