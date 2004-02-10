Наша рецензия

Чтобы понять название и смысл нового фильма Ким Ки-дука, лучше всего обратиться к библейскому первоисточнику. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. / Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. / Женщина самарянская говорит Ему: как Ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи с самарянами не общаются. / Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: “Дай Мне пить”, то сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе…