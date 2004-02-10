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Постер фильма Самаритянка
Постер фильма Самаритянка
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Самаритянка

Самаритянка

Samaria 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Старшеклассницы Чжэ-Енг и Е-Чжин – лучшие подруги. Первая торгует своим телом, вторая осуществляет менеджерский контроль. Однажды из-за ссоры с подругой Чжэ-Енг остается без "прикрытия". Застигнутая полицейским патрулем, девушка гибнет, выпрыгнув из окна. Раскаяние толкает Е-Чжин на панель. Она встречается в мужчинами, которых обслуживала ее покойная подруга, занимается с ними сексом и возвращает деньги. Ее отец становится очевидцем одной такой встречи. Он начинает мстить клиентам дочери за то, что они спали с нею...
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 10 февраля 2004
Дата выхода
10 февраля 2004 Россия
17 мая 2005 Италия NR
22 июня 2006 Португалия
5 марта 2004 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $328 161
Производство Kim Ki-Duk Film
Другие названия
Samaria, Samaritan Girl, Samaritana, Самаритянка, Az irgalmas lány, Chica samaritana, Fedakâr kız, La samaritana, Por amor o por deseo, Samaaria tüdruk, Samarićanka, Samaritan Qiz, Samarytanka, To koritsi me to angeliko prosopo, Το κορίτσι με το αγγελικό πρόσωπο, サマリア, 慾海慈航, 援交天使, 撒玛利亚女孩
Режиссер
Ким Ки Дук
Ким Ки Дук
В ролях
Чжи-мин Квак
Мин-джон Сео
Квон Хюн-Мин
Ли Оль
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Наша рецензия

Чтобы понять название и смысл нового фильма Ким Ки-дука, лучше всего обратиться к библейскому первоисточнику. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. / Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. / Женщина самарянская говорит Ему: как Ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи с самарянами не общаются. / Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: “Дай Мне пить”, то сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе…
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