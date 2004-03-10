Рассвет мертвецов, 2004

Утро медсестры по имени Анна оказывается совершенно не добрым – ее инфицированная неизвестным вирусом дочь нападает на ее мужа и убивает его. Сбежав из дома, Анна понимает, что большинство горожан поражены тем же вирусом и превратились в кровожадных зомби. Ей удается прибиться к группе выживших, и все вместе они прячутся от живых мертвецов в торговом центре. Но как долго они смогут продержаться в такой осаде?
В то время как Америка содрогается от внезапного нашествия миллионов мертвецов, маленькая группа уцелевших людей пытаются найти убежище и защиту в огромном здании торгового центра. Но они недолго смогут противостоять нападению зомби. Понимая, что время истекает, герои предпринимают попытку побега на безопасный остров, но смогут ли они добраться туда живыми?