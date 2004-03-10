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Рассвет мертвецов Рассвет мертвецов
Киноафиша Фильмы Рассвет мертвецов
Dawn of the Dead

Рассвет мертвецов, 2004

2004 / США
7.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Утро медсестры по имени Анна оказывается совершенно не добрым – ее инфицированная неизвестным вирусом дочь нападает на ее мужа и убивает его. Сбежав из дома, Анна понимает, что большинство горожан поражены тем же вирусом и превратились в кровожадных зомби. Ей удается прибиться к группе выживших, и все вместе они прячутся от живых мертвецов в торговом центре. Но как долго они смогут продержаться в такой осаде?

  • Когда Винг Реймс услышал о создании этого фильма, он разыскал продюсеров, чтобы получить роль в фильме.
  • Для крупных планов сцены, где Анна зашивает раны Кеннета, режиссер нанял настоящую медсестру. Она неправильно поняла его инструкции и по-настоящему пришила специальную накладку к руке Винга Реймса. Актер ничего не говорил до тех пор, пока сцена не была снята. 
  • Хотя у режиссера оригинального фильма Джорджа Ромеро, который выступил соавтором сценария, были сильные сомнения по поводу некоторых моментов, позднее он признался, что фильм произвел на него сильное впечатление. 
  • Режиссер Зак Снайдер лично подобрал большую часть музыки, звучащей в фильме. 
  • Двух зомби с отсутствующими конечностями (бегун без руки и безногий зомби в гараже) играли настоящие инвалиды.

В то время как Америка содрогается от внезапного нашествия миллионов мертвецов, маленькая группа уцелевших людей пытаются найти убежище и защиту в огромном здании торгового центра. Но они недолго смогут противостоять нападению зомби. Понимая, что время истекает, герои предпринимают попытку побега на безопасный остров, но смогут ли они добраться туда живыми?

7.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 15 апреля 2004
Премьера в мире 10 марта 2004
Возраст 16+
Режиссер
Зак Снайдер
Зак Снайдер
В ролях
Сара Полли
Сара Полли
Джейк Уэбер
Джейк Уэбер
Мекхи Файфер
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Майкл Келли
Майкл Келли
Все актеры и съемочная группа
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Рассвет мертвецов
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