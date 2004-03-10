Рассвет мертвецов, 2004

Утро медсестры по имени Анна оказывается совершенно не добрым – ее инфицированная неизвестным вирусом дочь нападает на ее мужа и убивает его. Сбежав из дома, Анна понимает, что большинство горожан поражены тем же вирусом и превратились в кровожадных зомби. Ей удается прибиться к группе выживших, и все вместе они прячутся от живых мертвецов в торговом центре. Но как долго они смогут продержаться в такой осаде?