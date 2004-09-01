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Ярмарка тщеславия Ярмарка тщеславия
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Vanity Fair

Ярмарка тщеславия, 2004

2004 / США / Великобритания
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть О фильме

- экранизация одноименного романа Уильяма Теккерея.

Блестящая, полная яркого английского юмора виртуозная костюмная комедия – история восхождения простой девушки в высшее аристократическое общество. Жизнь сложна, и на этом непростом пути юное обаятельное существо может полагаться только на свое остроумие, сообразительность и невероятную красоту...

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 25 декабря 2004
Премьера в мире 1 сентября 2004
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Мира Наир
Мира Наир
В ролях
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Рут Шин
Рут Шин
Лиллет Дюбей
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Дебора Файндлэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ярмарка тщеславия 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
to Тень:

Своевременно ответить не было возможности – извините.

Попробую обосновать свое впечатление.
Оба персонажа в структуре соответствующих… Читать дальше…
Глюк 2 апреля 2015, 12:51
Стою я, значит, в магазине и читаю на обратной стороне диска о фильме!
Стоят рядом два чудака, тоже смотрят фильмы. Тут они увидели у меня на руках… Читать дальше…
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14 голосов
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саундтрек фильма Ярмарка тщеславия
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17 апреля 2023 13:00
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