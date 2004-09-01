Ярмарка тщеславия, 2004

- экранизация одноименного романа Уильяма Теккерея.
Блестящая, полная яркого английского юмора виртуозная костюмная комедия – история восхождения простой девушки в высшее аристократическое общество. Жизнь сложна, и на этом непростом пути юное обаятельное существо может полагаться только на свое остроумие, сообразительность и невероятную красоту...
Своевременно ответить не было возможности – извините.
Попробую обосновать свое впечатление.
Оба персонажа в структуре соответствующих… Читать дальше…
Стоят рядом два чудака, тоже смотрят фильмы. Тут они увидели у меня на руках… Читать дальше…