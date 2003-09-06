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Затоiчи
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Zatoichi

Затоiчи, 2003

2003 / Япония
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Самурайский экшн по произведению Канна Тимосавы о слепом мастере единоборств по имени Затоiчи. Япония, XIX век. Затоiчи – слепой странник, который зарабатывает на жизнь игрой в кости и массажем. Но за этим скромным фасадом скрывается боец, искусно владеющий мечом, обладающий молниеносной реакцией и наносящий удары с потрясающей точностью. Затоичи приходит в расположенный высоко в горах городок, находящийся во власти шайки Гиндзо. Безжалостный Гиндзо уничтожает всех, кто становится у него на пути, а с тех пор, как в шайку вступил могучий самурай-ронин Хаттори, – делает это молниеносно. В игорном заведении Затоiчи и его верный юный друг Синкити знакомятся с двумя гейшами. Столь же опасные, сколь и красивые Окину и ее сестра Осеи пришли в город, чтобы отомстить за убийство своих родителей. Сестрам-гейшам известно лишь таинственное имя Кутинава, но у них в запасе есть масса хитроумных уловок. В скором времени зловещие приспешники Гиндзо начинают охотиться за Затоiчи. Затоiчи и его легендарному мечу предстоят многочисленные схватки не на жизнь, а на смерть...
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 22 апреля 2004
Премьера в мире 6 сентября 2003
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Такеши Китано
Такеши Китано
В ролях
Такеши Китано
Такеши Китано
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Юко Дайке
Акира Эмото
Акира Эмото
Така Гатаруканару
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Затоiчи 2 постера
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Наша рецензия
Впервые слепой массажист Затоичи, помимо основного своего ремесла зарабатывавший на жизнь иглоукалыванием и азартными играми, появился на экране в 1962 году. Во всех 26 частях цикла (последняя вышла в 1989-м) Затоичи защищал всевозможных сирых и обездоленных при помощи фехтования, сумо, дзюдо и джиу-джитсу, хотя по преимуществу, конечно, орудовал мечом. Сюжеты этих двух с лишним десятков картин, перекочевавшие из романов Кана Симодзавы, были в высшей степени неприхотливы и представляли собою…
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