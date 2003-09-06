Затоiчи, 2003

Самурайский экшн по произведению Канна Тимосавы о слепом мастере единоборств по имени Затоiчи. Япония, XIX век. Затоiчи – слепой странник, который зарабатывает на жизнь игрой в кости и массажем. Но за этим скромным фасадом скрывается боец, искусно владеющий мечом, обладающий молниеносной реакцией и наносящий удары с потрясающей точностью. Затоичи приходит в расположенный высоко в горах городок, находящийся во власти шайки Гиндзо. Безжалостный Гиндзо уничтожает всех, кто становится у него на пути, а с тех пор, как в шайку вступил могучий самурай-ронин Хаттори, – делает это молниеносно. В игорном заведении Затоiчи и его верный юный друг Синкити знакомятся с двумя гейшами. Столь же опасные, сколь и красивые Окину и ее сестра Осеи пришли в город, чтобы отомстить за убийство своих родителей. Сестрам-гейшам известно лишь таинственное имя Кутинава, но у них в запасе есть масса хитроумных уловок. В скором времени зловещие приспешники Гиндзо начинают охотиться за Затоiчи. Затоiчи и его легендарному мечу предстоят многочисленные схватки не на жизнь, а на смерть...

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