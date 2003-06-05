Узнай настоящую правду о теракте в метро!
Группа террористов захватывает поезд в метро. Сотни заложников ждет жестокая смерть. Власти готовы отказаться от спасения пассажиров, чтобы похоронить вместе с ними страшную тайну. Но среди пленников злосчастного поезда есть "крепкий орешек" столичной полиции. Он один бросает вызов смертельной опасности...
Все тайны подземки, сплошной адреналин, бешеная скорость, ураган трюков и спецэффектов в боевике года "Метро"!
Спасение в скорости!
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Отзывы зрителей о фильме 'Метро' в целом положительны: он держит в напряжении и создает правдоподобную атмосферу метро. Сильные стороны: визуальные эффекты, динамичный сюжет, актёры. Слабые: спорная логика сюжета, слабая проработка сценария, вопросы к правдоподобности эпизодов. Общая оценка чаще 7–9 из 10; встречаются 1–3. Подойдёт любителям напряжённого российского кино, паре и триллеров.
Саммари составлено ИИ на основе 25 отзывов.
Отзывы о фильме
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