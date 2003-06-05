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Постер фильма Метро
5.6
Киноафиша Фильмы Метро
5.6

Метро

, 2003
Tube
Южная Корея / боевик, триллер, драма / 18+
Постер фильма Метро
5.6

О фильме

Узнай настоящую правду о теракте в метро! Группа террористов захватывает поезд в метро. Сотни заложников ждет жестокая смерть. Власти готовы отказаться от спасения пассажиров, чтобы похоронить вместе с ними страшную тайну. Но среди пленников злосчастного поезда есть "крепкий орешек" столичной полиции. Он один бросает вызов смертельной опасности... Все тайны подземки, сплошной адреналин, бешеная скорость, ураган трюков и спецэффектов в боевике года "Метро"! Спасение в скорости!

В ролях

Сеок-хан Ким
Jay
Санг-мин Парк
Kang Gi-taek
Пэ Ду-на
Пэ Ду-на
Kay
Сон Бён-хо
Kwon
Im Hyun Shik
Chief
Квон О-джун
Razor Blade
Song Yong-tae
Song Il-kwon
Sa Hyeon-jin
Newlywed
Po-dong Nam
Blind Beggar
Nam Chang-hee
Man in Commercial
Режиссер Бак Вун-Хак
Сценарист Бак Вун-Хак, Jung-min Kim
Композитор Hwang Sang-joon
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 5 июня 2003
Дата выхода
30 июня 2004 Россия Люксор
30 июня 2004 Беларусь
30 июня 2004 Казахстан
23 августа 2003 США
30 июня 2004 Украина
5 июня 2003 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $78 162
Производство Mir Film
Другие названия
Tyubeu, Tube, El metro, Jagd am Limit, Metroo, Siragga, Tàu Diên Ngâm, The Tube, Tube - Alagút a halálba, Tube una spaventosa corsa a 200 km/h, TUBE チューブ, Túnel Da Morte, Метро, Терор в метрото, 地铁危机, 地铁杀机, Atak na metro, 极速地下铁, 튜브

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы зрителей о фильме Метро

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:56
Отзывы зрителей о фильме 'Метро' в целом положительны: он держит в напряжении и создает правдоподобную атмосферу метро. Сильные стороны: визуальные эффекты, динамичный сюжет, актёры. Слабые: спорная логика сюжета, слабая проработка сценария, вопросы к правдоподобности эпизодов. Общая оценка чаще 7–9 из 10; встречаются 1–3. Подойдёт любителям напряжённого российского кино, паре и триллеров.
Саммари составлено ИИ на основе 25 отзывов.

Отзывы о фильме

Афоня 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравился фильм. КОнечно тупость редкостная. Но из за актёров ТНТ он выезжает =)))ПОржать там можно хорошо , куча смешных моментов =))))7/10 -… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/03/2013 - 23:51:24):есть и другие хорошие фильмы из цикла "про метро"

в недавно смотренном Тэцуо- ЖЧ часть… Читать дальше…
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