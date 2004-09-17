Нормандия, 1894 год. Безумно красивый молодой человек двадцати лет одержим страстью к авантюрам, приключениям и кражам. Его имя уже стало известно по всей Франции. Его зовут Арсен Люпен. Воровству Арсен с детства учился у собственного отца. Теперь он стал взрослым, и, несмотря на то, что служит французским офицером на таможне, Арсен Люпен – искусный вор и разбойник.

Однажды накануне рождества отважный герой решает продемонстрировать необыкновенное мастерство: он крадет драгоценности у пассажиров корабля. Правда помогает Арсену его кузина – она помогает скрыться своему удалому брату. Вскоре после этого жизнь Арсена Люпена обретает более важный смысл: в его судьбе появляется удивительная женщина – Джозефина Балсамо, графиня Калиостро, которая по неизвестным причинам была приговорена к смерти. Арсен спасает графиню от гибели, их отношения перерастают в бурный роман...