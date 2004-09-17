Наша рецензия
С «Арсеном Люпеном» мне не повезло дважды. Первый раз мне не повезло, когда я его не посмотрел, ибо сеанс заменили катастрофически тупым фильмом «Проклятие» (см. соответствующую рецензию). Второй раз мне не повезло, когда я его наконец посмотрел, потому что лицезрение этого кинопродукта ни в коей мере не прибавило мне положительных эмоций. Вообще, на «Арсена Люпена» я шел со смешанными чувствами. С одной стороны, рекламный плакат и статьи критиков говорили мне, что данный фильм визуально и…
Более скучного, неинтересного фильма я не видела уже несколько лет, причем даже вспомнить не могу, что… Читать дальше…