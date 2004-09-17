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Постер фильма Арсен Люпен
6.1
Киноафиша Фильмы Арсен Люпен
6.1

Арсен Люпен

, 2004
Arsène Lupin
Франция, Италия, Испания, Великобритания / мистика, комедия, мелодрама, криминал, боевик, приключения / 18+
Постер фильма Арсен Люпен
6.1

О фильме

Нормандия, 1894 год. Безумно красивый молодой человек двадцати лет одержим страстью к авантюрам, приключениям и кражам. Его имя уже стало известно по всей Франции. Его зовут Арсен Люпен. Воровству Арсен с детства учился у собственного отца. Теперь он стал взрослым, и, несмотря на то, что служит французским офицером на таможне, Арсен Люпен – искусный вор и разбойник.

Однажды накануне рождества отважный герой решает продемонстрировать необыкновенное мастерство: он крадет драгоценности у пассажиров корабля. Правда помогает Арсену его кузина – она помогает скрыться своему удалому брату. Вскоре после этого жизнь Арсена Люпена обретает более важный смысл: в его судьбе появляется удивительная женщина – Джозефина Балсамо, графиня Калиостро, которая по неизвестным причинам была приговорена к смерти. Арсен спасает графиню от гибели, их отношения перерастают в бурный роман...

В ролях

Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Arsène Lupin
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Joséphine - Comtesse de Cagliostro
Ева Грин
Ева Грин
Clarisse de Dreux-Soubise
Патрик Туми
Léonard
Матье Каррьер
Le duc d'Orléans
Филипп Маньян
Bonnetot
Паскаль Греггори
Beaumagnan - Théophraste Lupin
Филипп Лемэр
Le cardinal d'Etigues
Мари Бюнель
Мари Бюнель
Henriette Lupin
Робен Ренуччи
Робен Ренуччи
Le duc de Dreux-Soubise
Режиссер Жан-Поль Саломе
Сценарист Жан-Поль Саломе, Laurent Vachaud, Морис Леблан
Композитор Дебби Уайзман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Испания / Великобритания
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 17 сентября 2004
Дата выхода
9 декабря 2004 Россия
9 декабря 2004 Беларусь
28 апреля 2005 Венгрия
14 октября 2004 Германия
6 июня 2005 Греция
9 декабря 2004 Казахстан
17 сентября 2004 Канада
10 ноября 2005 Португалия
13 октября 2004 США
9 декабря 2004 Украина
13 октября 2004 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €18 070 000
Сборы в мире $9 661 031
Производство Hugo Films, TF1 Films Production, M6 Films
Основано на роман «Полая игла» (Морис Леблан, 1909); «Графиня Калиостро» (Морис Леблан, 1924)
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 декабря 2023

Наша рецензия

С «Арсеном Люпеном» мне не повезло дважды. Первый раз мне не повезло, когда я его не посмотрел, ибо сеанс заменили катастрофически тупым фильмом «Проклятие» (см. соответствующую рецензию). Второй раз мне не повезло, когда я его наконец посмотрел, потому что лицезрение этого кинопродукта ни в коей мере не прибавило мне положительных эмоций. Вообще, на «Арсена Люпена» я шел со смешанными чувствами. С одной стороны, рекламный плакат и статьи критиков говорили мне, что данный фильм визуально и…

Отзывы о фильме

Юлия 2 апреля 2015, 12:51
Воистину, сколько людей - столько мнений.

Более скучного, неинтересного фильма я не видела уже несколько лет, причем даже вспомнить не могу, что… Читать дальше…
Vale 2 апреля 2015, 12:51
Это даже хуже, чем "4 таксиста и собака". Гадость редкая. Потеряла время и деньги
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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Арсен Люпен

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