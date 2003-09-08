Оповещения от Киноафиши
Падающие ангелы
1
6.5
Рейтинг IMDb: 6.7
2 постера
Падающие ангелы
Falling Angels
18+
драма
История о попытках собрать разваливающуюся семью. Ее герои – прелестные юные бунтарки и их незадачливые родители, которые тщетно пытаются справиться со сквозняками, проникающими в старый дом из шумного мира.
Страна
Канада / Франция
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2003
Премьера в мире
8 сентября 2003
Дата выхода
29 апреля 2004
Россия
29 апреля 2004
Беларусь
29 апреля 2004
Казахстан
8 сентября 2003
Канада
31 октября 2004
США
29 апреля 2004
Украина
Бюджет
4 300 000 CAD
Производство
Minds Eye Entertainment, Triptych Media, Wild Bunch
Другие названия
Falling Angels, Angeli caduti, La révolte des anges, Langenneet enkelit, Παραστρατημένοι άγγελοι, Падающие ангелы
Режиссер
Скотт Смит
В ролях
Миранда Ричардсон
Каллум Кит Ренни
Кэтрин Изабель
Монте Гэнь
Марк МакКинни
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Падающие ангелы
6.9
Падшие ангелы
(1995)
7.0
Профайл
(2018)
7.2
Апостол
(1997)
7.2
Снежный пирог
(2006)
7.4
Колдовской апрель
(1992)
5.6
Приключения на Багамах
(2010)
6.9
Сильнее
(2017)
7.7
Белль
(2013)
7.1
Сделано в Дагенхэме
(2010)
7.3
Молодая Виктория
(2009)
7.0
Вау-вау
(2006)
7.3
Николас Никлби
(2002)
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
Цитаты
Jim Field
Вставай, мама на крыше. Принеси немного виски!
