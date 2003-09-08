Оповещения от Киноафиши
6.5 Рейтинг IMDb: 6.7
Падающие ангелы

Падающие ангелы

Falling Angels 18+
О фильме

История о попытках собрать разваливающуюся семью. Ее герои – прелестные юные бунтарки и их незадачливые родители, которые тщетно пытаются справиться со сквозняками, проникающими в старый дом из шумного мира.
Страна Канада / Франция
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 8 сентября 2003
Дата выхода
29 апреля 2004 Россия
29 апреля 2004 Беларусь
29 апреля 2004 Казахстан
8 сентября 2003 Канада
31 октября 2004 США
29 апреля 2004 Украина
Бюджет 4 300 000 CAD
Производство Minds Eye Entertainment, Triptych Media, Wild Bunch
Другие названия
Falling Angels, Angeli caduti, La révolte des anges, Langenneet enkelit, Παραστρατημένοι άγγελοι, Падающие ангелы
Режиссер
Скотт Смит
В ролях
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Каллум Кит Ренни
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель
Монте Гэнь
Марк МакКинни
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
12 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

