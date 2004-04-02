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Хеллбой: Герой из пекла Хеллбой: Герой из пекла
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Hellboy

Хеллбой: Герой из пекла, 2004

2004 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вторая мировая война близится к завершению, союзники вот-вот победят. Но Германия цепляется за последний шанс: фашисты с помощью безумного русского ученого открывают портал в ад, пытаясь поднять из небытия демона и переломить ход войны. Ритуал удается прервать, но кое-кто успевает проникнуть на Землю – солдаты находят маленького демоненка. Его забирает себе профессор Брум, чтобы воспитать как сына. Спустя много лет повзрослевшему демону по имени Хеллбой, работающему теперь на ЦРУ, предстоит спасти человечество от армии из преисподней.

  • Встретившись обсудить будущий фильм, режиссер Гильермо дель Торо и продюсер Майк Миньола решили сравнить свои варианты актера на главную роль. Оба назвали Рона Перлмана. 
  • На этапе подготовки к съемкам создатели фильма хотели сделать Гигантской каменной рукой левую руку Хеллбоя, чтобы актер, исполняющий роль, смог полноценно использовать свою правую руку. Однако в итоге актер Рон Перлман оказался левшой, и создателям удалось сохранить Правую руку судьбы правой. 
  • Юный Хеллбой, Саммаэль, Иван, машинист поезда и Кронен были озвучены режиссером фильма Гильермо дель Торо. 
  • Во время встречи с продюсерами Гильермо дель Торо предложили внести ряд изменений в концепцию сюжета. В частности, Хеллбоя предлагалось сделать обычным человеком, который превращается в супергероя лишь в приступах ярости. Режиссер в бешенстве отвергал подобные предложения, и ему удалось отстоять свою точку зрения.

Вторая мировая война. Нацисты терпят одно сокрушительное поражение за другим. В результате исследования оккультных ритуалов в суперсекретной лаборатории ученым, работающим на фашистский режим, удается поднять из небытия Демона Ада, который должен помочь переломить ход войны. Но в научную лабораторию тайно проникает отряд союзников и поворачивает это мистическое и грозное оружие против нацистов. Однако никто из участников эксперимента и не предполагает, что врата потустороннего мира после открытия окажутся неподвластны людям, и им придется столкнуться с существами еще более опасными и непредсказуемыми, чем Демон Ада...

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 9 сентября 2004
Премьера в мире 2 апреля 2004
Возраст 16+
Режиссер
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях
Рон Перлман
Рон Перлман
Даг Джонс
Даг Джонс
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Джон Херт
Джон Херт
Руперт Эванс
Руперт Эванс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
dancer 2 апреля 2015, 12:51
2Nav : ес , итиз , яуже позырил Тетку-Кошку . Стоит , стоит того , чтобы смотреть (в отличии от ХеллБОя )
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саундтрек фильма Хеллбой: Герой из пекла
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