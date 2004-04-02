Хеллбой: Герой из пекла, 2004

Вторая мировая война. Нацисты терпят одно сокрушительное поражение за другим. В результате исследования оккультных ритуалов в суперсекретной лаборатории ученым, работающим на фашистский режим, удается поднять из небытия Демона Ада, который должен помочь переломить ход войны. Но в научную лабораторию тайно проникает отряд союзников и поворачивает это мистическое и грозное оружие против нацистов. Однако никто из участников эксперимента и не предполагает, что врата потустороннего мира после открытия окажутся неподвластны людям, и им придется столкнуться с существами еще более опасными и непредсказуемыми, чем Демон Ада...