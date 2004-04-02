Хеллбой: Герой из пекла, 2004

Вторая мировая война близится к завершению, союзники вот-вот победят. Но Германия цепляется за последний шанс: фашисты с помощью безумного русского ученого открывают портал в ад, пытаясь поднять из небытия демона и переломить ход войны. Ритуал удается прервать, но кое-кто успевает проникнуть на Землю – солдаты находят маленького демоненка. Его забирает себе профессор Брум, чтобы воспитать как сына. Спустя много лет повзрослевшему демону по имени Хеллбой, работающему теперь на ЦРУ, предстоит спасти человечество от армии из преисподней.
Вторая мировая война. Нацисты терпят одно сокрушительное поражение за другим. В результате исследования оккультных ритуалов в суперсекретной лаборатории ученым, работающим на фашистский режим, удается поднять из небытия Демона Ада, который должен помочь переломить ход войны. Но в научную лабораторию тайно проникает отряд союзников и поворачивает это мистическое и грозное оружие против нацистов. Однако никто из участников эксперимента и не предполагает, что врата потустороннего мира после открытия окажутся неподвластны людям, и им придется столкнуться с существами еще более опасными и непредсказуемыми, чем Демон Ада...