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Постер фильма С Новым годом, папа!
5.4
Киноафиша Фильмы С Новым годом, папа!
5.4

С Новым годом, папа!

, 2005
S Novym godom, papa!
Россия / комедия / 18+
Постер фильма С Новым годом, папа!
5.4

О фильме

Под Новый год актёр Дмитрий с компанией своих друзей халтурит в роли Деда Мороза - веселит детей, дарит им подарки и неплохо на этом зарабатывает. Но всё переворачивается с ног на голову, когда на очередном спектакле к нему обращается восьмилетний мальчик Лёша с просьбой подарить ему на Новый год... папу. 

Поиски Лёшиного папы никак не совпадают с плотным актёрским графиком, но, похоже, события развиваются не по воле героев, а по каким-то своим, суматошным и весёлым законам Большого Праздника. Лёша пытается найти папу, его самого ищет мама, Дима тщетно пытается отделаться от них обоих... Невероятное стечение обстоятельств, удивительные встречи и романтические совпадения приведут к тому, что в Новогоднюю ночь фальшивому Деду Морозу всё-таки придётся исполнять настоящие желания...

В ролях

Игорь Арташонов
Игорь Арташонов
Павел Меленчук
Alyosha Stepanov
Ольга Понизова
Мария Романова
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Dmitri Akifyev
Андрей Биланов
Андрей Биланов
Ирина Домнинская
Микаэл Джанибекян
Микаэл Джанибекян
Tatyana Isayeva
Владимир Комаров
Владимир Комаров
Vera Kryukova
Режиссер Ольга Перуновская
Сценарист Вадим Голованов, Юрий Патренин, Ольга Перуновская
Композитор Sergei Snisarenko
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 12 декабря 2004
Дата выхода
12 декабря 2004 Россия
20 декабря 2004 США
Производство SIV
Другие названия
S Novym godom, papa!, Happy New Year, Daddy!, С Новым годом, папа!

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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