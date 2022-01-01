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С Новым годом, папа! С Новым годом, папа!
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С Новым годом, папа!, 2005

2005 / Россия
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О фильме

Под Новый год актёр Дмитрий с компанией своих друзей халтурит в роли Деда Мороза - веселит детей, дарит им подарки и неплохо на этом зарабатывает. Но всё переворачивается с ног на голову, когда на очередном спектакле к нему обращается восьмилетний мальчик Лёша с просьбой подарить ему на Новый год... папу. 

Поиски Лёшиного папы никак не совпадают с плотным актёрским графиком, но, похоже, события развиваются не по воле героев, а по каким-то своим, суматошным и весёлым законам Большого Праздника. Лёша пытается найти папу, его самого ищет мама, Дима тщетно пытается отделаться от них обоих... Невероятное стечение обстоятельств, удивительные встречи и романтические совпадения приведут к тому, что в Новогоднюю ночь фальшивому Деду Морозу всё-таки придётся исполнять настоящие желания...

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Режиссер
Ольга Перуновская
В ролях
Игорь Арташонов
Игорь Арташонов
Павел Меленчук
Ольга Понизова
Мария Романова
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма С Новым годом, папа! 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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