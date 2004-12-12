С Новым годом, папа!, 2005

Под Новый год актёр Дмитрий с компанией своих друзей халтурит в роли Деда Мороза - веселит детей, дарит им подарки и неплохо на этом зарабатывает. Но всё переворачивается с ног на голову, когда на очередном спектакле к нему обращается восьмилетний мальчик Лёша с просьбой подарить ему на Новый год... папу.

Поиски Лёшиного папы никак не совпадают с плотным актёрским графиком, но, похоже, события развиваются не по воле героев, а по каким-то своим, суматошным и весёлым законам Большого Праздника. Лёша пытается найти папу, его самого ищет мама, Дима тщетно пытается отделаться от них обоих... Невероятное стечение обстоятельств, удивительные встречи и романтические совпадения приведут к тому, что в Новогоднюю ночь фальшивому Деду Морозу всё-таки придётся исполнять настоящие желания...